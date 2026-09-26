Andreja Amie Švecová: Florálne tetovanie a keramika
Opäť tu máme #REFRESHERART 🤍
Tentoraz predstavujeme tatérku Andreju Amie Švecovú (@amie_tattoo), ktorá sa tetovaniu venuje už takmer 10 rokov. Je úplná samouk a vo svojej tvorbe sa špecializuje na florálny fineline, kde je pre ňu dôležitý najmä detail, precíznosť a prirodzené prepojenie motívu s telom.
V Bratislave pred pár rokmi založila tetovacie štúdio @zochovastudio, ktoré zdieľa so svojimi kolegyňami @zana.ink @marcelisko @eykini.tattoo. Popri tetovaní sa venuje aj autorskej keramike pod značkou Nao Ceramics.
Opäť tu máme #REFRESHERART 🤍
Tentoraz predstavujeme tatérku Andreju Amie Švecovú (@amie_tattoo), ktorá sa tetovaniu venuje už takmer 10 rokov. Je úplná samouk a vo svojej tvorbe sa špecializuje na florálny fineline, kde je pre ňu dôležitý najmä detail, precíznosť a prirodzené prepojenie motívu s telom.
V Bratislave pred pár rokmi založila tetovacie štúdio @zochovastudio, ktoré zdieľa so svojimi kolegyňami @zana.ink @marcelisko @eykini.tattoo. Popri tetovaní sa venuje aj autorskej keramike pod značkou Nao Ceramics.
Opäť tu máme #REFRESHERART 🤍
Tentoraz predstavujeme tatérku Andreju Amie Švecovú (@amie_tattoo), ktorá sa tetovaniu venuje už takmer 10 rokov. Je úplná samouk a vo svojej tvorbe sa špecializuje na florálny fineline, kde je pre ňu dôležitý najmä detail, precíznosť a prirodzené prepojenie motívu s telom.
V Bratislave pred pár rokmi založila tetovacie štúdio @zochovastudio, ktoré zdieľa so svojimi kolegyňami @zana.ink @marcelisko @eykini.tattoo. Popri tetovaní sa venuje aj autorskej keramike pod značkou Nao Ceramics.
Opäť tu máme #REFRESHERART 🤍
Tentoraz predstavujeme tatérku Andreju Amie Švecovú (@amie_tattoo), ktorá sa tetovaniu venuje už takmer 10 rokov. Je úplná samouk a vo svojej tvorbe sa špecializuje na florálny fineline, kde je pre ňu dôležitý najmä detail, precíznosť a prirodzené prepojenie motívu s telom.
V Bratislave pred pár rokmi založila tetovacie štúdio @zochovastudio, ktoré zdieľa so svojimi kolegyňami @zana.ink @marcelisko @eykini.tattoo. Popri tetovaní sa venuje aj autorskej keramike pod značkou Nao Ceramics.
Opäť tu máme #REFRESHERART 🤍
Tentoraz predstavujeme tatérku Andreju Amie Švecovú (@amie_tattoo), ktorá sa tetovaniu venuje už takmer 10 rokov. Je úplná samouk a vo svojej tvorbe sa špecializuje na florálny fineline, kde je pre ňu dôležitý najmä detail, precíznosť a prirodzené prepojenie motívu s telom.
V Bratislave pred pár rokmi založila tetovacie štúdio @zochovastudio, ktoré zdieľa so svojimi kolegyňami @zana.ink @marcelisko @eykini.tattoo. Popri tetovaní sa venuje aj autorskej keramike pod značkou Nao Ceramics.
Opäť tu máme #REFRESHERART 🤍
Tentoraz predstavujeme tatérku Andreju Amie Švecovú (@amie_tattoo), ktorá sa tetovaniu venuje už takmer 10 rokov. Je úplná samouk a vo svojej tvorbe sa špecializuje na florálny fineline, kde je pre ňu dôležitý najmä detail, precíznosť a prirodzené prepojenie motívu s telom.
V Bratislave pred pár rokmi založila tetovacie štúdio @zochovastudio, ktoré zdieľa so svojimi kolegyňami @zana.ink @marcelisko @eykini.tattoo. Popri tetovaní sa venuje aj autorskej keramike pod značkou Nao Ceramics.
Opäť tu máme #REFRESHERART 🤍
Tentoraz predstavujeme tatérku Andreju Amie Švecovú (@amie_tattoo), ktorá sa tetovaniu venuje už takmer 10 rokov. Je úplná samouk a vo svojej tvorbe sa špecializuje na florálny fineline, kde je pre ňu dôležitý najmä detail, precíznosť a prirodzené prepojenie motívu s telom.
V Bratislave pred pár rokmi založila tetovacie štúdio @zochovastudio, ktoré zdieľa so svojimi kolegyňami @zana.ink @marcelisko @eykini.tattoo. Popri tetovaní sa venuje aj autorskej keramike pod značkou Nao Ceramics.
Opäť tu máme #REFRESHERART 🤍
Tentoraz predstavujeme tatérku Andreju Amie Švecovú (@amie_tattoo), ktorá sa tetovaniu venuje už takmer 10 rokov. Je úplná samouk a vo svojej tvorbe sa špecializuje na florálny fineline, kde je pre ňu dôležitý najmä detail, precíznosť a prirodzené prepojenie motívu s telom.
V Bratislave pred pár rokmi založila tetovacie štúdio @zochovastudio, ktoré zdieľa so svojimi kolegyňami @zana.ink @marcelisko @eykini.tattoo. Popri tetovaní sa venuje aj autorskej keramike pod značkou Nao Ceramics.
Opäť tu máme #REFRESHERART 🤍
Tentoraz predstavujeme tatérku Andreju Amie Švecovú (@amie_tattoo), ktorá sa tetovaniu venuje už takmer 10 rokov. Je úplná samouk a vo svojej tvorbe sa špecializuje na florálny fineline, kde je pre ňu dôležitý najmä detail, precíznosť a prirodzené prepojenie motívu s telom.
V Bratislave pred pár rokmi založila tetovacie štúdio @zochovastudio, ktoré zdieľa so svojimi kolegyňami @zana.ink @marcelisko @eykini.tattoo. Popri tetovaní sa venuje aj autorskej keramike pod značkou Nao Ceramics.
Opäť tu máme #REFRESHERART 🤍
Tentoraz predstavujeme tatérku Andreju Amie Švecovú (@amie_tattoo), ktorá sa tetovaniu venuje už takmer 10 rokov. Je úplná samouk a vo svojej tvorbe sa špecializuje na florálny fineline, kde je pre ňu dôležitý najmä detail, precíznosť a prirodzené prepojenie motívu s telom.
V Bratislave pred pár rokmi založila tetovacie štúdio @zochovastudio, ktoré zdieľa so svojimi kolegyňami @zana.ink @marcelisko @eykini.tattoo. Popri tetovaní sa venuje aj autorskej keramike pod značkou Nao Ceramics.