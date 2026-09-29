Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur

Často sa hovorí, že mladí ľudia nemajú záujem o verejné dianie. Košický samosprávny kraj (KSK) sa však rozhodol tento mýtus úplne rozbiť. Po prvýkrát v histórii zakladá oficiálny Mládežnícky parlament Košického kraja.
Stredoškoláci zo všetkých 11 okresov kraja dostanú do rúk reálnu moc a hlavne rozpočet, o akom sa mnohým mladým ani nesnívalo. Župa pre nich postupne vyčlení až 1 milión eur, o ktorých využití budú rozhodovať priamo zvolení študentskí poslanci.
Ak študuješ na strednej škole v Košickom kraji, či už ide o župnú, súkromnú alebo cirkevnú školu – toto sa ťa priamo týka. Cieľom nového parlamentu nie je vytvárať sterilné debaty, ale dať priestor nápadom, ktoré zmenia tvoj každodenný život v kraji.
„Chceme, aby o budúcnosti nášho kraja rozhodovali priamo tí, ktorých sa týka najviac. Preto pre projekty našich mladých poslancov vyčleníme postupne až 1 milión eur,“ vysvetľuje predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka.
Zvolení zástupcovia tak dostanú do rúk reálny balík peňazí a priestor na to, aby pretavili svoje riešenia do reality.
Do poslaneckých lavíc zasadne 41 mladých východniarov
Celkovo bude mať nový parlament 41 zastupiteľských kresiel. Títo mladí poslanci budú reprezentovať hlas takmer 33-tisíc študentov z celého kraja. Aby boli šance spravodlivé a zabezpečila sa zdravá konkurencia medzi školami, počet mandátov je rozdelený podľa jednotlivých okresov.
- Košice I: 11 poslancov
- Košice IV: 8 poslancov
- Michalovce: 5 poslancov
- Spišská Nová Ves a Trebišov: po 4 poslancoch
- Košice II: 3 poslanci
- Rožňava: 2 poslanci
- Košice III, Košice-okolie, Sobrance a Gelnica: po 1 poslancovi
O čom budú môcť mladí poslanci spolurozhodovať?
Ak sa dostaneš do parlamentu, tvojou úlohou bude pracovať v tematických komisiách a pripravovať konkrétne návrhy. Témy sú prispôsobené presne tomu, čo mladú generáciu reálne trápi alebo baví, ako napríklad:
- Školstvo a nové technológie: Napríklad ako modernizovať priestory či výučbu?
- Kultúra, šport a životné prostredie: Kde vytvoriť nové chill-out zóny, športoviská či ekologické projekty?
- Doprava a cestovný ruch: Ako zlepšiť mobilitu pre študentov v kraji?
Cieľom je nielen dať mladým priestor vyjadriť sa, ale priniesť ich pohľad na fungovanie verejných služieb priamo tam, kde sa prijímajú rozhodnutia. Parlament má byť reálnou platformou pre mladých ľudí, ich nápady, názory a riešenia a zároveň spôsobom, ako ich pohľad dostať bližšie k regionálnej samospráve.
Voľby do parlamentu sa uskutočnia v piatok 30. októbra 2026. Mená nových poslancov sa dozvieme na konferencii Sila mladých vol. 3 v stredu 4. novembra 2026. Novozvolení poslanci zasadnú do krajských lavíc po prvýkrát v januári 2027.