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Firmám ostávajú tri mesiace. Od januára budú faktúry pod väčším dohľadom štátu
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Tento článok je PR správa spoločnosti GRiT.
dnes 29. septembra 2026 o 10:20
Čas čítania 2:29
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Firmám ostávajú tri mesiace. Od januára budú faktúry pod väčším dohľadom štátu

Firmám ostávajú tri mesiace. Od januára budú faktúry pod väčším dohľadom štátu
Zdroj: GRiT
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Slovenským firmám zostávajú už len tri mesiace na prípravu na povinnú e-fakturáciu.

Od januára 2027 sa zmení nielen spôsob vystavovania a prijímania faktúr, ale aj tok údajov smerom k finančnej správe. GRiT ako certifikovaný digitálny poštár pripravuje riešenie, ktoré zabezpečí nový fakturačný tok a zároveň umožní financovať vybrané vystavené faktúry prostredníctvom služby Roger. Nadväzuje pritom na viac ako 25 rokov skúseností s elektronickou výmenou dát a na skúsenosti s e-fakturáciou v zahraničí.

Od 1. januára 2027 zavádza Slovensko povinnú elektronickú fakturáciu pre zákonom vymedzené tuzemské B2B a B2G transakcie. Slovenskí platitelia DPH budú pri týchto transakciách vystavovať faktúry v štruktúrovanom elektronickom formáte. Prijímať ich budú musieť vedieť aj tuzemské právnické a zdaniteľné osoby vrátane neplatiteľov DPH. Ich výmena bude prebiehať prostredníctvom certifikovaných poskytovateľov doručovacej služby, teda digitálnych poštárov, a s využitím infraštruktúry Peppol. Elektronická faktúra tak nebude bežným PDF zaslaným e-mailom, ale štruktúrovaným dokladom zodpovedajúcim európskej norme EN 16931, v praxi vo formáte Peppol BIS Billing 3.0, ktorý môžu podnikové systémy automaticky spracovať.

 

Jedným z certifikovaných digitálnych poštárov je aj GRiT. Pre väčšie spoločnosti pripravuje priame napojenie elektronickej fakturácie na existujúce podnikové systémy a fakturačné procesy. Menšie firmy môžu novú povinnosť riešiť prostredníctvom jednoduchšej aplikácie.

GRiT rozširuje e-fakturáciu o financovanie vybraných faktúr

Okrem splnenia legislatívnych požiadaviek rozširuje GRiT svoje riešenie o nadväzujúcu službu. Pri vybraných vystavených faktúrach, ktoré splnia podmienky financovania, budú môcť firmy a podnikatelia využiť službu Roger integrovanú priamo v riešení a získať prostriedky ešte pred ich štandardnou splatnosťou. Sami si pritom určia, pri ktorých pohľadávkach chcú túto možnosť využiť.

Základom riešenia GRiTu je spoľahlivý tok dokladu od okamihu, keď elektronická faktúra vznikne, cez kontrolu a prevod dát až po bezpečné doručenie príjemcovi, stavové informácie a automatizované reportovanie stanovených údajov finančnej správe. Možnosť financovania vybraných vystavených faktúr tento proces rozširuje o ďalšiu nadväzujúcu službu.

Službu financovania zabezpečuje spoločnosť Roger, s ktorou GRiT dlhodobo spolupracuje v oblasti financovania pohľadávok.

„Elektronická fakturácia môže firmám priniesť viac než len splnenie novej legislatívnej povinnosti. Ak je faktúra od začiatku spracovávaná digitálne, môžeme na tento proces nadviazať aj financovaním a firmám umožniť získať peniaze z vybraných faktúr ešte pred ich splatnosťou. Výhodou je predovšetkým flexibilita – firma sama rozhoduje, ktoré faktúry chce financovať, a môže tak lepšie riadiť svoje cash flow podľa aktuálnej potreby,“ dopĺňa Ivana Saxunová, Head of Sales spoločnosti Roger.

Bezpečnostné požiadavky sa sprísnia. Nie všetci sú však pripravení

Pri väčších organizáciách je potrebné povinnú elektronickú fakturáciu začleniť do existujúcej procesnej a systémovej architektúry a prepojiť ju s ERP, prípadne EDI komunikáciou a ďalšími podnikovými aplikáciami. GRiT navrhuje integráciu podľa prostredia zákazníka vrátane napojenia na sieť Peppol a odovzdávania dát späť do interných systémov bez nutnosti nahrádzať existujúce cloudové či on-premise riešenia.

 

Od 1. októbra 2027 bude pre prevádzkovateľov prístupových bodov do siete Peppol platiť nová bezpečnostná požiadavka OpenPeppol – certifikácia ISO/IEC 27001 alebo uznávaná rovnocenná certifikácia. Úroveň zabezpečenia sa tak popri samotnom napojení stáva dôležitým kritériom pri výbere poskytovateľa. GRiT má certifikáciu ISO/IEC 27001 pre služby elektronickej komunikácie už od roku 2015, a bezpečnostné požiadavky tak spĺňa dlhodobo.

„Pre nás sa elektronická fakturácia nezačína rokom 2027. Nadväzujeme na viac ako 25 rokov skúseností s elektronickou výmenou dát a integráciami podnikových systémov. U zákazníkov riešime celý proces od napojenia na ich existujúce prostredie cez bezpečné doručenie až po monitoring a následnú prevádzku. Práve skúsenosti s prevádzkou a bezpečnosťou dát sú pri zavádzaní e-fakturácie rovnako dôležité ako samotné splnenie legislatívnych požiadaviek,“ vysvetľuje David Reichel, Solution Architect spoločnosti GRiT.

Slovenská e-fakturácia je súčasťou širšej európskej zmeny

Slovensko zavádza povinnú elektronickú fakturáciu od januára 2027, podobné zmeny však postupne prebiehajú naprieč celou Európskou úniou. Významnú úlohu v tom zohráva európsky daňový balík VAT in the Digital Age, ViDA, ktorý vstúpil do platnosti v apríli 2025 a jeho pravidlá sa budú zavádzať postupne až do roku 2035. Od roku 2030 pritom počíta s tým, že elektronická fakturácia bude základom digitálneho reportingu cezhraničných B2B transakcií.

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