Feed Explore
Feed Explore Profil
Barbara Palvin a Dylan Sprouse sa stali rodičmi. Po prvýkrát ukázali dcérku
0
0
0
dnes 29. septembra 2026 o 8:50
Čas čítania 0:00

Barbara Palvin a Dylan Sprouse sa stali rodičmi. Po prvýkrát ukázali dcérku

Barbara Palvin, Dylan Sprouse Zdroj: @REALBARBARAPALVIN
Barbara Palvin, Dylan Sprouse Zdroj: @REALBARBARAPALVIN
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: @realbarbarapalvin
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
OSOBNOSTI
Odporúčame
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1
Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)
Sponzorovaný obsah
Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP)
20. 9. 2026 14:00
Tomáš si privyrába ako gigolo: 30-ročná klientka mi zaplatila, aby som ju pripravil o panenstvo. Nemala čas na randenie (Rozhovor)
Refresher Club
Tomáš si privyrába ako gigolo: 30-ročná klientka mi zaplatila, aby som ju pripravil o panenstvo. Nemala čas na randenie (Rozhovor)
pred 2 dňami
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
Refresher Club
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
dnes o 07:00
F&F predstavuje novú jesennú kolekciu. V hlavnej úlohe vrstvenie, zemité tóny a kontrast materiálov
Sponzorovaný obsah
F&F predstavuje novú jesennú kolekciu. V hlavnej úlohe vrstvenie, zemité tóny a kontrast materiálov
včera o 14:00
Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie
Refresher Club
Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie
včera o 17:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov
3. 9. 2026 17:40
1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET
31. 8. 2026 10:40
Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie?
27. 8. 2026 14:30
Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN
20. 8. 2026 10:20
Spravodajstvo
Slovensko Zahraničie Polícia SR Vláda Roberta Fica
Viac
Po útoku v Staškove zomrela učiteľka. Ôsmak dobodal aj žiačku, ďalšia učiteľka je v nemocnici
pred 29 minútami
SNS ostro kritizuje Fica za stiahnutie návrhu na odvolanie Tarabu. Hovorí o porušení koaličnej zmluvy
pred 51 minútami
Starship od SpaceX dopadla do Tichého oceánu
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Spoluzakladateľ Nike s manželkou vytvorili rekord. Univerzite darovali 1 miliardu dolárov
Spoluzakladateľ Nike s manželkou vytvorili rekord. Univerzite darovali 1 miliardu dolárov
pred 3 dňami
Nový beef na scéne? Ektor zrejme kritizuje Yzomandiasa za šou v O2 aréne
Nový beef na scéne? Ektor zrejme kritizuje Yzomandiasa za šou v O2 aréne
včera o 15:08
Náhodné snaps
Náhodné snaps
pred 2 dňami
Margot Robbie si zmenila priezvisko
Margot Robbie si zmenila priezvisko
pred 4 dňami
ADÉLA pre Refresher before she made it big in LA
ADÉLA pre Refresher before she made it big in LA
pred 4 dňami
Stephen Curry predĺžil zmluvus Golden State Warriors o dva roky za 116 miliónov dolárov
Stephen Curry predĺžil zmluvus Golden State Warriors o dva roky za 116 miliónov dolárov
pred 2 dňami
Viac z Hudba Všetko
Enrique Iglesias ovládol Bratislavu
Enrique Iglesias ovládol Bratislavu
pred 3 dňami
Takto vyzerá, keď si koncert užívaš na 100 %
pred 3 dňami
Olivia Rodrigo odštartovala nové turné The Unraveled Tour
pred 3 dňami
Viac z Gastro Všetko
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Thajka Naam o živote na Slovensku: „Slováci sa málo usmievajú“
14. 9. 2026 18:13
V Nivách otvorili prvú pobočku tōgō kde si dáš onigiri
23. 9. 2026 19:20
Viac z Filmy a seriály Všetko
Na Love Island prichádzajú zamiešať karty. Toto sú dievčatá z Casa Amor
Na Love Island prichádzajú zamiešať karty. Toto sú dievčatá z Casa Amor
včera o 16:20
Do vily dorazili ďalšie bombshells. Zoznám sa s Monikou a Adrianou
22. 9. 2026 16:20
Obrovský úspech pre Markízu. Seriál Sľub prepisuje po viac ako roku televízne štatistiky
17. 9. 2026 14:27

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
Vzdelanie & Kariéra
pred 48 minútami
Sponzorovaný obsah
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
pred 48 minútami
Často sa hovorí, že mladí ľudia nemajú záujem o verejné dianie. Košický samosprávny kraj (KSK) sa však rozhodol tento mýtus úplne rozbiť. Po prvýkrát v histórii zakladá oficiálny Mládežnícky parlament Košického kraja.
L’Oréal Paris premenil mólo na hviezdnu šou
L’Oréal Paris premenil mólo na hviezdnu šou
pred 49 minútami
Firmám ostávajú tri mesiace. Od januára budú faktúry pod väčším dohľadom štátu
PR správa
Firmám ostávajú tri mesiace. Od januára budú faktúry pod väčším dohľadom štátu
pred 58 minútami
Barbara Palvin a Dylan Sprouse sa stali rodičmi. Po prvýkrát ukázali dcérku
Barbara Palvin a Dylan Sprouse sa stali rodičmi. Po prvýkrát ukázali dcérku
pred 2 hodinami
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
Refresher Club
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
dnes o 07:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
Refresher Club
Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov
dnes o 07:00
Na Love Island prichádzajú zamiešať karty. Toto sú dievčatá z Casa Amor
Na Love Island prichádzajú zamiešať karty. Toto sú dievčatá z Casa Amor
včera o 16:20
Nový beef na scéne? Ektor zrejme kritizuje Yzomandiasa za šou v O2 aréne
Nový beef na scéne? Ektor zrejme kritizuje Yzomandiasa za šou v O2 aréne
včera o 15:08
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
pred 3 dňami
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
Tieto jesenné pleteniny už máme v košíku. Pozri sa, aké trendy budú definovať sezónu
pred 3 dňami
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
pred 2 dňami
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
Sponzorovaný obsah
Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO)
24. 9. 2026 11:00
1
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
Refresher Club
Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž)
pred 3 dňami