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Tvoj wishlist by vedel, čo s 50-tisíc eurami. Teraz o ne môžeš hrať s Allegro
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Tento článok je PR správa spoločnosti Allegro.
dnes 29. septembra 2026 o 14:44
Čas čítania 1:53
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Tvoj wishlist by vedel, čo s 50-tisíc eurami. Teraz o ne môžeš hrať s Allegro

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Možno máš v telefóne uložené miesta, ktoré chceš raz navštíviť, aj inšpirácie pre svoj prvý byt. Ak by ti na účet pristálo 50-tisíc eur, poradie priorít by si si asi určil rýchlo.

Presne takúto sumu môžeš teraz vyhrať v Súťaži Smart!, ktorá odštartovala 28. septembra na online trhovisku Allegro. Šancu vyhrať hodnotné ceny máš aj ty.

Na zozname želaní zvyknúť bývať veci, ktoré by si si rád doprial hneď, aj väčšie plány, ktoré zatiaľ odkladáš. S väčším rozpočtom by sa poniektorí vydali na dlhšiu cestu okolo sveta, zatiaľ, čo iní by si zariadili domácnosť alebo dopriali vytúžené auto. Čo by bolo na prvom mieste u teba??

Online trhovisko Allegro teraz dáva tejto predstave konkrétne číslo: hlavnou výhrou v jeho Súťaži Smart! je 50 000 eur.

Allegro
Zdroj: Allegro

Jeseň pridáva na wishlist aj drobnosti, ktoré môžu spríjemniť nasledujúce obdobie. Možno si chceš zútulniť izbu jesennými dekoráciami, pustiť sa do DIY projektu alebo si kúpiť spoločenskú hru na večery s priateľmi. Čoskoro príde na rad aj halloweensky kostým a výzdoba. A ak patríš k tým, ktorí darčeky radšej riešia v predstihu, už teraz môžeš začať zbierať nápady na Vianoce.

 

Na Allegre nájdeš obrovský výber za skvelé ceny: od sezónnych dekorácií, potrieb pre tvoje záľuby a domáce aktivity až po elektroniku či každodenné nákupy v sekcii Supermarket. Pri označených ponukách môžeš využiť aj Záruku najnižšej ceny. A kým si vyberáš niečo, čo potrebuješ alebo čím chceš niekoho potešiť, môžeš teraz nákup spojiť so zapojením do súťaže o výhru, ktorá by ti bez preháňania mohla zmeniť osud. Pamätaj, každý nákup zvyšuje tvoju šancu na výhru.

Vyhrať môžeš aj iPhone Air a ďalšie týždenné ceny

Súťaž Smart! odštartovala 28. septembra a potrvá až do 8. novembra. Okrem hlavnej výhry 50 000 eur sú počas súťaže každý týždeň v hre aj peňažná výhra vo výške 5 000 eur a smartfóny iPhone Air.

Ako sa zapojíš?

1. Ak ešte nemáš Allegro Smart!, aktivuj si túto službu.

2. Zapoj sa do súťaže na allegro.sk/smart/sutaz.

3. Nakúp na Allegre v hodnote aspoň 12,99 € so službou Smart! podľa pravidiel súťaže a si v hre.

Už predplatné Smart! na neobmedzené doručenie a vrátenie tovaru využívaš? Prvý krok máš splnený. Pokračuj registráciou do súťaže a nákupom na Allegre, ktorý spĺňa jej podmienky. Samotné členstvo ťa do súťaže automaticky nezaradí.

Ešte nemáš Smart! predplatné? Vyskúšaj, čo ti prinesie pri nakupovaní

Pri jesenných nákupoch a zháňaní darčekov poteší aj to, keď nemusíš zakaždým platiť za dopravu. S plateným predplatným Allegro Smart! máš neobmedzené doručenie aj vrátenie tovaru zadarmo pri objednávkach, ktoré spĺňajú podmienky.

 

 Ak si Smart! doteraz nevyužíval, teraz môžeš využiť akciovú ponuku na mesačné alebo ročné predplatné alebo si aktivovať bezplatné skúšobné obdobie a zistiť, koľko ti Smart! dokáže ušetriť pri tvojich vlastných nákupoch. Či už máš v košíku veci na jesenné večery, alebo svoj prvý vianočný darček, neváhaj sa zapojiť do súťaže Smart!

Účasť v súťaži Allegro Smart je možná od 28. septembra 2026 do 8. novembra 2026 (vrátane). Len pre osoby staršie ako 18 rokov. Podrobné informácie nájdeš v pravidlách súťaže na https://allegro.sk/smart/sutaz. Organizátor: Somebody&Somebody CZ s.r.o.
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