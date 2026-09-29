dnes 29. septembra 2026 o 15:00 Čas čítania 0:00 Miška sa vracia do ringu. Vo Fight Night Challenge ju vyzve Sandyyy 🌹 ZDROJ: FNC Diskutovať Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Články o športe ti prináša Fortuna. Zaregistruj sa a vyber si svoj bonus! chcem bonus Mišku vo Fight Night Challenge vyzve Sandyyy 🌹 Zápas ich čaká už 12.12. v Tipos Aréne. Odporučil by si článok ostatným? 00 Prihlásiť sa cez Google Prihlásiť sa cez apple Alebo e-mailom: Pokračovať Pokračovaním potvrdzujem, že som si prečítal/a a súhlasím s Podmienky používania portálu, Zásady ochrany osobných údajov služieb Refresheru. Prihlásenie do účtu: Prihlásenie nebolo úspešné. Zadané heslo je nesprávne. Pokračovať Alebo e-mailom Zaslať kód Kód bol odoslaný! Poslali sme ti kód na tvoju e-mailovú adresu: Pokračovať Chceš sa prihlasovať s heslom? Po prihlásení môžeš v nastaveniach účtu pridať heslo, ktoré ti umožní prihlasovať sa aj nabudúce bez potreby overovacieho kódu. Už takmer hotovo Tvoju registráciu práve dokončujeme. V rámci finálnej kontroly ti o chvíľu automaticky zašleme potvrdzovací e-mail. Nemusíš robiť nič ďalšie. Späť na úvod Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť. Zdieľať Uložiť Uložené Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok. Prihlásiť sa Zrušiť Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu. V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora. OK Fortuna ti prináša radosť z hry a novinky zo sveta športu chcem bonus Náhľadový obrázok: FNC 🔥 💖 😂 😮 😢 😡 Vstúp do diskusie Čo si o článku myslíš? Prihlás sa a daj vedieť do komentára! Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku. 0 komentárov Zoradiť od najoblúbenejších najnovších Uverejniť komentár Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár. Prihlásiť sa Zrušiť Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár. Prihlásiť sa Zrušiť Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár. Členstvo Zrušiť Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet. Overiť účet Zrušiť Naozaj chceš odstrániť svoj komentár? Odstrániť Zrušiť Naozaj chceš zablokovať tento komentár? Zablokovať Zrušiť Naozaj chceš odblokovať tento komentár? Odblokovať Zrušiť Naozaj chceš nahlásiť tento komentár? Nahlásiť Zrušiť Ďakujeme, komentár bol nahlásený. OK OK ŠPORT ŠPORT Odporúčame Sponzorovaný obsah Kto má tento týždeň meniny? 👀 21. 9. 2026 8:30 Refresher Club Bola som závislá od sociálnych sietí. Čo mi pomohlo odtrhnúť sa od telefónu? pred 18 minútami Refresher Club Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov dnes o 07:00 Refresher Club Klaudia v Ománe 50 dní bojovala o život pre závažnú infekciu srdca: Lekári mi dávali 50-percentnú šancu na prežitie včera o 17:00 Sponzorovaný obsah Veronika Fabiánová o tom, ako lepšie rozumieť svojmu telu, príprave tréningov aj o randení (MAKE UP & GOSSIP) 20. 9. 2026 14:00 Sponzorovaný obsah Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur dnes o 10:30 Storky Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ... V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič... Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate... SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu... Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ Sponzorovaný obsah Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi... Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto Sponzorovaný obsah Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd Sponzorovaný obsah Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách Sponzorovaný obsah Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna Lifestyle news Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút 24. 9. 2026 14:20 Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike 22. 9. 2026 14:43 Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca 16. 9. 2026 10:34 Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur 14. 9. 2026 20:00 Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW 14. 9. 2026 19:10 Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur 10. 9. 2026 13:00 Pozri si nové Porsche 911 GT3 Bergsport, z ktorého bude vyrobených 100 kusov 3. 9. 2026 17:40 1 000 koní, žiadna strecha, 77 vyrobených kusov a cena viac ako 1 milión eur. BRABUS predstavil BODO CABRIOLET 31. 8. 2026 10:40 Apple oznámil dátum odhalenia nových iPhonov. Budú skladacie? 27. 8. 2026 14:30 Drake sa pochválil diamantovými hodinkami Rolex Daytona. Dostal ich ako darček za album ICEMAN 20. 8. 2026 10:20 Spravodajstvo Slovensko Zahraničie Krimi Bratislava Viac Finančná správa odhalila prípady so škodou vyše 771 miliónov eur. Počet trestných oznámení je najvyšší za tri roky pred 37 minútami Od 1. októbra čaká vodičov na Slovensku veľká zmena. Štát zastropuje marže čerpacích staníc pred hodinou „Detektory kovov úzkosť neznížia.“ Psychológ po útoku na škole vysvetľuje, ako spoznať varovné signály u detí pred hodinou Viac z Šport Všetko Slovensko zachraňuje dôležité body na MS v cyklistike. Na štart pôjde masér výpravy pred 3 dňami Legendárny Ronaldinho zahviezdil v exhibičnom zápase v Trnave 20. 9. 2026 12:30 Viktória Chladoňová je majsterkou sveta. V 19 rokoch ovládla preteky v Montreale 25. 9. 2026 8:15 Adam je prvý Slovák, ktorý dal Hyrox pod jednu hodinu. Niektoré disciplíny skúšal len párkrát (Rozhovor) pred 2 dňami Nová éra slovenského futbalu 🇸🇰 25. 9. 2026 15:10 Adam Sýkora sa v príprave NHL zranil. Vynechá zrejme polovicu sezóny 24. 9. 2026 15:00 Viac z Vzdelanie & Kariéra Všetko Sponzorovaný obsah KVÍZ: Vieš, kde je Myjava, Zákamenné, či mesto Levice? Táto slepá mapa Slovenska ťa potrápi 11. 9. 2026 12:00 Dominika je vodička autobusu v Ružomberku: Cestujúci sa pri mne cítia bezpečnejšie ako pri mužoch, občas dostávam sexuálne narážky 1. 9. 2026 17:00 Slovenka chodí na univerzitu, kde študovali aj princ William a Kate: Školné stojí viac ako 20-tisíc eur. Učíme sa o etike AI 22. 9. 2026 17:00 Viac z Zdravie Všetko Lucia o borelióze: Lekári nevedeli, čo mi je, tak ma poslali na psychiatriu. Odpoveď som našla v zahraničí 8. 9. 2026 8:29 Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem 25. 9. 2026 7:00 Priateľ priznal, že mu nechýbam, stretávanie iniciujem vždy ja. Obávam sa, že tento vzťah už nie je veľmi zdravý 14. 9. 2026 8:00 Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko Refresher Club Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc 13. 9. 2026 17:00 Peter si nesprávnou masturbáciou otupil citlivosť penisu: sex ma nestimuloval, rýchlo som stratil erekciu (Rozhovor) 8. 9. 2026 14:00 „Má 24 a páčia sa mu staršie brunetky. Chcem vedieť, či ma podvedie.“ Ženy hľadajú testerky, ktoré zvádzajú ich partnerov 23. 9. 2026 7:00 Najnovšie Lifestyle Spravodajstvo Zdravie pred 16 minútami Refresher Club Bola som závislá od sociálnych sietí. Čo mi pomohlo odtrhnúť sa od telefónu? pred 16 minútami Pracujem ako novinárka, z médií mám titul z jednej z najlepších škôl na svete. A napriek tomu mi nadmerný čas strávený na telefóne narúša vzťahy, prácu a každodenný život. Takto som sa, aspoň čiastočne, vymanila z problému. Ktorý z týchto seriálov podľa teba nepatrí do jesenného výberu? pred 16 minútami REJECT MODERNITY, EMBRACE TRADITION 🤖 pred 56 minútami Dávid mi ukázal, ako čistí upchaté záchody: Zo smradu ma naplo. Profesionálny krtko si za hodinu účtuje 100 eur (Reportáž) pred hodinou Na Nivách oficiálne otvorili prevádzku tōgō, kde si dáš čerstvé onigiri inšpirované Japonskom pred 2 hodinami Viac Najčítanejšie 24 HODÍN 7 DNÍ 30 DNÍ Refresher Club Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor) pred 2 dňami Refresher Club Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov dnes o 07:00 Refresher Club Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc 13. 9. 2026 17:00 Na Love Island prichádzajú zamiešať karty. Toto sú dievčatá z Casa Amor včera o 16:20 Nový beef na scéne? Ektor zrejme kritizuje Yzomandiasa za šou v O2 aréne včera o 15:08 Refresher Club Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor) pred 2 dňami Sponzorovaný obsah Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO) 24. 9. 2026 11:00 1 Refresher Club Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž) pred 3 dňami Refresher Club Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc 13. 9. 2026 17:00 Refresher Club Grófka Klára vlastní kaštieľ v Hermanovciach: Našla som ho v hroznom stave, dnes je to môj domov dnes o 07:00 Refresher Club Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor) pred 2 dňami Refresher Club Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame 19. 9. 2026 7:00 1 Refresher Club Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc 13. 9. 2026 17:00 Sponzorovaný obsah Takto vyzerá nový dom za milión eur pri Žiline. Pozreli sme sa, čo všetko ponúka (FOTO) 24. 9. 2026 11:00 1 Refresher Club Maťo a Bea žijú na farme pri Bardejove: Dobrý býk stojí aj 5-tisíc eur, nemusíme vstávať o štvrtej ráno (Reportáž) pred 3 dňami Stačí jedna reklama a môžeš pokračovať v čítaní prehraj reklamu a odomkni bezplatne Máš už členstvo? Prihlásiť sa Získať členstvo REFRESHER+