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Nedostatok železa môže spôsobiť padanie vlasov, únavu aj brain fog. Ako zistíš, či ti chýba a ako ho správne doplniť?
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dnes 30. septembra 2026 o 14:00
Čas čítania 4:11

Nedostatok železa môže spôsobiť padanie vlasov, únavu aj brain fog. Ako zistíš, či ti chýba a ako ho správne doplniť?

Alexandra Mravíková
Alexandra Mravíková
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Cítiš zvýšenú únavu, horšie sa sústredíš alebo ti začali viac vypadávať vlasy? Nemusí za tým byť iba nedostatok spánku alebo stres. Podobné príznaky môže spôsobovať aj nedostatok železa.

Železo je dôležitý minerál, bez ktorého by naše telo nedokázalo zabezpečovať základné životné funkcie. Zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe červených krviniek a hemoglobínu, ktorý prenáša kyslík z pľúc do tkanív a orgánov.

Keď má telo dostatok železa, dokáže efektívnejšie zásobovať tkanivá kyslíkom, čo je dôležité pre tvorbu energie, správne fungovanie svalov aj udržanie fyzickej a mentálnej výkonnosti. Železo zároveň zohráva úlohu pri správnom fungovaní imunitného systému a metabolizme.

Telo si ho dokáže ukladať do zásob, ktoré využíva v obdobiach zvýšenej potreby. Ak sa však tieto zásoby dlhodobo znižujú a neprijímame ho dostatok zo stravy, prípadne ho telo nevie dobre vstrebávať, môže vzniknúť deficit. Ako sa tento deficit prejavuje a ako môžeš železo správne dopĺňať? Čítaj ďalej.

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Ako zistím, že mám nedostatok železa?

Medzi časté príznaky patrí dlhodobá únava, slabosť, horšia fyzická výkonnosť, zadýchavanie, bolesti hlavy, výpadky pamäti či problémy so sústredením. Objaviť sa môže aj výraznejšie padanie vlasov, bledšia pokožka alebo lámavé nechty.

Pri výraznejšom nedostatku železa potom môže vzniknúť anémia, teda stav, pri ktorom telo nemá dostatok zdravých červených krviniek na efektívny prenos kyslíka.

Pri podozrení na anémiu je vhodné navštíviť praktického lekára, ktorý môže odporučiť krvné testy a na základe výsledkov posúdiť stav železa a ďalších hodnôt dôležitých pre krvotvorbu.
@drrajarora How many of these signs of low iron did you know about? Craving ice, restless legs, feeling cold when everyone else isn’t…some of these surprise people every time. Which ones do you have? #healtheducation #womenshealth #healthtok #doctoradvice #irondeficiency ♬ original sound - Dr Raj Arora

Vyššie riziko majú najmä ženy so silnou menštruáciou (ak ťa trápi silná alebo bolestivá menštruácia, poraď sa so svojím gynekológom), tehotné ženy, ľudia s niektorými ochoreniami tráviaceho traktu alebo tí, ktorí prijímajú málo potravín bohatých na železo. Dôležité je aj to, ako dobre ho telo dokáže zo stravy vstrebávať a využiť.

Samotné príznaky však nestačia na to, aby si vedel*a, či máš železa skutočne málo. Najlepšie to ukážu krvné testy. Jedným z najdôležitejších ukazovateľov je feritín, ktorý odráža zásoby železa v tele. Predstav si ho ako „sklad“ železa. Ide o bielkovinu, v ktorej si telo železo ukladá a podľa potreby ho z týchto zásob využíva.

Práve feritín môže odhaliť problém skôr, než sa ukáže v bežnom krvnom obraze – jeho nízke hodnoty často signalizujú, že zásoby železa sa míňajú, aj keď hemoglobín je ešte v norme.

Podľa WHO sa za nízku hladinu feritínu u dospelých považuje hodnota pod 15 μg/l. V klinickej praxi sa však nedostatok železa môže zvažovať už pri hodnotách pod 30 μg/l. Výsledok sa pritom nedá posudzovať úplne izolovane – napríklad pri chronickom zápale môže byť feritín zvýšený aj napriek tomu, že zásoby železa nie sú dostatočné.

Ak teda dlhodobo pociťuješ únavu, slabosť, horšie sústredenie alebo nadmerné padanie vlasov, má zmysel nechať si krvné hodnoty skontrolovať a výsledky konzultovať s lekárom, ktorý tvoj stav komplexne posúdi.

@drdrewprovan Serum iron is not a useful test to assess your iron status. Blood test reports often have this and it confuses patients and doctors alike. Use the serum ferritin assay. It’s much more representative of your true iron status. #medicine #serumiron #ferritin #irondeficiency #fyp ♬ original sound - Dr Drew Provan

Ako doplniť železo v tele a podporiť jeho vstrebávanie?

Ak sa potvrdí nedostatok železa, dôležité nie je iba zvýšiť jeho príjem, ale aj zabezpečiť, aby ho telo dokázalo čo najlepšie využiť. Pomôcť môže kombinácia správne zvolených potravín, vhodných doplnkov a niekoľkých jednoduchých zmien v jedálničku.

👀 Koľko železa denne prijať?

To, koľko železa by si počas dňa mal*a prijať, sa líši podľa veku a pohlavia. Dospelí muži a ženy po menopauze potrebujú približne 8,7 mg železa denne, zatiaľ čo ženy vo veku 19 až 49 rokov ho potrebujú viac – približne 14,8 mg denne, najmä kvôli pravidelným stratám krvi počas menštruácie.

🍴 Zaraď potraviny bohaté na železo:

Najjednoduchším spôsobom, ako podporiť príjem železa, je zaradiť do jedálnička potraviny, ktoré ho prirodzene obsahujú.

Medzi dobré zdroje patrí červené mäso, vnútornosti, napríklad pečeň, morské plody, vajcia, strukoviny (šošovica, fazuľa, cícer), tofu, tekvicové a sezamové semienka či orechy aj listová zelenina.

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👉 trhané hovädzie mäso: 7,50 €
👉 sardinky vo vlastnej šťave: 1,40 €
 👉 slávky v slnečnicovom oleji: 1,70 €
👉 tofu: 1,40 €
👉 mix semienok: 2,30 €
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👀 Nie všetko železo z potravín však telo využije rovnako. Živočíšne zdroje obsahujú najmä hémové železo, ktoré sa vstrebáva efektívnejšie. Rastlinné potraviny obsahujú prevažne nehémové železo, pri ktorom viac záleží na tom, s čím ho skombinuješ.

Nezabúdaj na výživové doplnky

Ak sa ti nedarí zabezpečiť dostatočný príjem železa iba z prirodzenej stravy, nezabúdaj ani na jeho dopĺňanie vo forme výživových doplnkov. Tie môžu byť praktickým spôsobom, ako podporiť príjem železa najmä v období, keď má telo zvýšenú potrebu alebo keď strava nepokrýva jeho dostatočné množstvo.

Platí to aj v prípade, ak sa stravuješ vegetariánsky alebo vegánsky – ako sme uvideli vyššie, rastlinné potraviny totiž obsahujú najmä nehémové železo.

🛒 Do košíka si hoď:

👉 železo chelát: 6,95 €
👉 železo + vitamín C: 4,20 €

Pomôže ti aj vitamín C

To, že máš v jedálničku dostatok železa, ešte automaticky neznamená, že ho telo dokáže celé využiť. Na jeho vstrebávanie vplýva viacero faktorov a jedným z nich je aj to, s čím ho kombinuješ.

Práve vitamín C dokáže podporiť vstrebávanie železa, najmä toho rastlinného (nehémového). Ak si teda dáš jedlo bohaté na železo, napríklad strukoviny, tofu alebo listovú zeleninu, skús k nemu pridať aj zdroj vitamínu C – napríklad papriku, citrusy, kiwi, paradajky alebo brokolicu.

Okrem potravín bohatých na vitamín C sa oplatí myslieť aj na jeho dopĺňanie vo forme výživových doplnkov. Je to praktický spôsob, ako zabezpečiť dostatočný príjem vitamínu C a podporiť tak vstrebávanie železa zo stravy.

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Náhľadový obrázok: Unsplash / Ephraim Mayrena, Dupe Photos / Zama Zwane a Marielle Clark
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