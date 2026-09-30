Biela noc rozžiari dve najväčšie slovenské mestá. Pozri, na aké inštalácie sa môžeš tešiť (PREHĽAD)

Neexistuje lepší čas na nočnú prechádzku mestom než počas Bielej noci.
Prvé októbrové noci sa nám poriadne rozsvietia. Uskutoční sa Biela noc – najväčší festival súčasného umenia na Slovensku, ktorý oživí ulice a verejné priestory miest netradičným umením.
Festival prinesie do Bratislavy a Košíc monumentálne objekty, interaktívne inštalácie, imerzívne prostredia, laserové mappingy či vystúpenia počas troch víkendových nocí. Uvidíš diela umelcov a umelkýň z viac ako 13 krajín sveta (vrátane Japonska, Francúzska, Taiwanu, Švajčiarska, Kanady, Veľkej Británie, Rumunska či Talianska).
Niektoré inštalácie si pozrieš na verejných miestach, iné nájdeš v špeciálnych interiérových a exkluzívnych zónach, ktoré sú sprístupnené len pre držiteľov lístkov. BN PASS v Bratislave ťa vyjde 20 €, v Košiciach zaplatíš 15 €. Lístky kúpiš aj offline na vybraných miestach.
Ak chceš ísť na Bielu noc, no netušíš, na čo sa ísť pozrieť skôr, spísali sme niekoľko tipov na diela, ktoré rozhodne stoja za návštevu + kde ich nájdeš.
Kvant Show Production – The Tower
Kde: Televízna veža Kamzík (Bratislava)
Kedy: Pi, So, Ne: 19:00 – 24:00
Slovensko tento rok oslavuje dve významné výročia v dejinách komunikácie: 100 rokov od spustenia pravidelného rozhlasového signálu a 70 rokov od začiatku šírenia televízneho signálu.
Kvant Show Production v spolupráci s kreatívnym tímom BN Label si oba míľniky pripomenú symbolickým gestom – vyslaním svetelného signálu z televíznej veže na Kamzíku.
Samuel Hagara – Sféra spojenia
Kde: Hotel Kyjev (Bratislava)
Kedy: Pi, So, Ne: 19:00 – 24:00
Aj tento rok sa fasáda ikonického Hotela Kyjev premení na multimediálne umenie. Jeho tvorca bude Samuel Hagara, ktorý ju rozohrá monumentálnou site-specific projekciou, v ktorej pracuje s motívom sféry ako s priestorom stretu dvoch svetov.
Sféra sa vyvíja, mení a pulzuje, hľadá rovnováhu medzi dvomi aktérmi, ktorých hranice sa postupne strácajú a vytvárajú novú, samostatnú formu – spoločný priestor plný energie a nových možností.
Filthy Luker & Pedro Estrellas – Seed Sprout
Kde: Vydrica (Bratislava)
Kedy: Pi, So, Ne: 19:00 – 24:00
Vo Vydrici niečo klíči. Umenie, ktoré zrástlo s architektúrou, monumentálne, živé a po všetkých stránkach neprehliadnuteľné – na Slovensko opäť prichádza britská kreatívna dvojica Filthy Luker a Pedro Estrellas. Tentokrát do Bratislavy priniesli gigantické klíčky, ktoré si výhľad na Staré Mesto a nábrežie Dunaja užijú priamo z okien Vydrice.
Rebel Overlay – STRATA
Kde: Eurovea (Bratislava)
Kedy: Pi, So, Ne: 19:00 – 24:00
Pri Eurovei ťa čaká monumentálna 360-stupňová inštalácia s názvom STRATA, ktorú tvorí dvanásť priehľadných LED obrazoviek zasadených do oceľovej konštrukcie.
Dielo spája prvky sochárstva, videoartu a architektúry do jedného pohlcujúceho audiovizuálneho zážitku. Obraz sa na jednotlivých vrstvách šíri s oneskorením, neustále sa skladá, rozpadá a vytvára svetelné špirály či dočasné formy.
Hlavnú úlohu tu však zohrávaš ty – celkový vizuálny dojem si skladáš podľa toho, z ktorého uhla sa na inštaláciu pozeráš.
LUMI SWAY – Kŕdeľ
Kde: Nábrežie Dunaja (Bratislava), Mestský park (Košice)
Kedy: Pi: 20:00 – 20:15 a 21:00 – 21:15 (Bratislava), Ne: 20:00 a 21:00 (Košice)
Priprav sa na svetelnú šou, aká tu ešte nebola. Štúdio Lumi Sway prinesie na nočnú oblohu choreografiu, do ktorej zapojí až 300 programovateľných dronov. Šou sa zameriava na jednu z hlavných tém tohto ročníka – napätý vzťah medzi prírodou a technológiami.
Drony s milimetrovou presnosťou premenia oblohu na živé plátno. Organický tanec strojov sa bude plynule meniť z kŕdľa vtákov, roja včiel či ľudského tela do čistých geometrických tvarov a chladnej matematickej presnosti.
Cyril Gfeller – SEE YOU
Kde: Dostojevského rad 2 (Bratislava), Hlavná 79 (Košice)
Kedy: Pi, So, Ne: 19:00 – 24:00
„I always feel like...Somebody is watching me.“ Takto nejako sa budeš cítiť pri inštalácii. Tieto páry očí totiž sledujú každého návštevníka – pričom odlišne reagujú podľa toho, kto sa k nim priblíži.
SEE YOU tak stojí na hrane medzi hravosťou a znepokojujúcou reflexiou toho, čo znamená byť neustále pozorovaný vo verejnom priestore – a ako veľmi sa prítomnosť kamier a sledovacích technológií stáva bežnou súčasťou každodenného pohybu v meste.
H3 – SOL MACHINA
Kde: Primaciálne námestie (Bratislava), Mestský park / Pri altánku (Košice)
Kedy: Pi, So, Ne: 19:00 – 24:00
V Bratislave a Košiciach nájdeš svetelnú inštaláciu z dielne rumunského štúdia H3, ktorá je inšpirovaná slnečnou žiarou a jej vzťahom k ľudskému bytiu.
SOL MACHINA predstavuje éterický mechanizmus, ktorým sa premieňa abstraktná energia Slnka na hmatateľný a emocionálny zážitok. Inštalácia svojou hypnotickou formou, vrstvením a usporiadaním plátien vytvára ilúziu energetického jadra, víru.
Odkazuje nimi na slnečnú korónu, svetelnú auru, slnečné búrky a samotnú silu, ktorá poháňa slnečnú sústavu. Za súčasť tohto veľkolepého „stroja“ považuje aj nás, ľudí, keďže prijímané svetlo premieňame na vedomie, emócie či vzťahy.
Dusts Institute – Huso huso
Kde: Eurovea / Promenáda pri Starom moste (Bratislava), Hotel Yasmin (Košice)
Kedy: Pi, So, Ne: 19:00 – 24:00
Počas Bielej noci sa na Slovensko symbolicky vráti vyza veľká (Huso huso) – jedna z najväčších rýb, ktorá kedysi migrovala vodami Dunaja. Jej zmiznutie z týchto končín je dôsledkom zásadných premien a zásahov do života rieky – vrátane intenzívneho rybolovu, regulácie vodných tokov a výstavby priehrad.
Monumentálny svetelný objekt rybieho mláďaťa sa tak stáva symbolom ekologickej pamäti, pričom spája minulé straty s premenami, ktoré rieka zažíva dnes.
Yasuhiro Chida – AFTEREAL
Kde: Hlavné námestie (Bratislava), Mestský park/Pri mostíku (Košice)
Kedy: Pi, So, Ne: 19:00 – 24:00
Japonský umelec Yasuhiro Chida prichádza do Bratislavy a Košíc s pohlcujúcou inštaláciou Aftereal. Pomocou stoviek fluorescenčných vlákien rozochveje priestor a vytvorí optické obrazy, ktoré ti v mysli zostanú aj po tom, čo zhasnú.
Inštalácia pritom nie je len vizuálnym zážitkom, ale odkazuje aj na našu históriu – pripomína rozhlasové a televízne vlny pri príležitosti 100. výročia rádiového a 70. výročia televízneho vysielania na Slovensku.
NONOTAK – SATELLITES
Kde: Stará tržnica (Bratislava), Kunsthalle (Košice)
Kedy: Pi, So, Ne: 19:00 – 24:00
Stará tržnica a Kunsthalle sa počas festivalu premenia na miesto hypnotického audiovizuálneho zážitku. Svetovo uznávané duo NONOTAK prináša multimediálnu inštaláciu vytvorenú zo siedmich párov pohybujúcich sa svetelných objektov, ktoré v historickom priestore vykresľujú podmanivé 3D obrazce.
Dielo sa sústreďuje na tému duality – hľadá dokonalú harmóniu medzi protikladnými silami. Cez minimalistické línie, geometrické tvary a pulzujúce svetlo zosynchronizované so zvukom vzniká kinetická svetelná socha. Hoci pôsobí vizuálne čisto a jednoducho, vtiahne teba aj celú tržnicu do atmosféry, pri ktorej na chvíľu úplne stratíš pojem o čase a priestore.
Takže zapíš si dátum 3. 10., ber kamošov a zaži noc, ktorá sa nemusí skončiť osamote. 🌝