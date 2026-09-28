REFRESHER V MESTE IS BACK. Neseď doma, zahoď svoj single status a zaži nezabudnuteľnú noc s kamošmi

Naša ikonická párty sa tentokrát stáva súčasťou festivalu Biela noc. A tá tvoja sa nemusí skončiť osamote.
Jeseň je oficiálne tu a my nemôžeme byť šťastnejší. Vieš, čo to znamená? Že okrem cozy večerov pri rewatchovaní Twilightu a pumpkin spice lattečiek začala aj klubová sezóna. A my ťa pozývame na našu prvú jesennú párty Refresher v meste, ktorá sa koná 3. októbra, opäť na fav spote – Alchymista pub.
Táto párty bude o niečo špeciálnejšia, pretože je súčasťou Bielej noci (2. – 4. októbra 2026) – festivalu súčasného umenia na Slovensku, ktorý prináša nádherné svetelné inštalácie a multimediálne diela do ulíc a priestorov. Takže večer sa pokocháš moderným umením, v noci si zatancuješ pod párty svetlami.
A ak máš lístok na Bielu noc, automaticky získaš na našu párty zľavu 50 %, takže zaplatíš iba 5 € (pôvodná cena 10 €).
📍 Kde: Alchymista pub, Bratislava
🗓️ Kedy: 3. 10. 2026
💶 Vstup: základné 10 € (s Biela noc Pass 5 €)
⏰ Začiatok: 21:00
🎵 Line-Up: DJ Spin, Tomy Katona
Nebudú chýbať ani náramky, s ktorými vyjadríš svoj status. Možno toto bude pre teba osudová noc, kedy spoznáš niekoho špeciálneho. ❤️🔥
Ako fungujú náramky?
Pri vstupe si aj tentokrát vyberieš farbu náramku podľa toho, v akej nálade alebo životnej situácii sa práve nachádzaš – Single, Taken, One Night Only alebo Just Watching. Bude to z toho nová rieška alebo prídeš len tak pre vibe s kamošmi? Náramky slúžia ako icebreaker, pretože ihneď pochopíš, aký má druhá strana zámer. Ako dôkaz, že na Refresher v meste chodia hotties, prikladáme post z našej letnej párty.
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