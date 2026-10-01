Prehliadka značky freier powered by Ploom na Southbanku otvorila MBFL 2026 spôsobom, ktorý jasne ukázal DNA podujatia – prinášať módu do nových kontextov, otvárať dialóg medzi priestorom a kolekciou a podporovať dizajnérov, ktorí sa neboja posúvať hranice.
dnes 1. októbra 2026 o 17:13
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Tieto fity si obliekli známe tváre na prehliadku kolekcie MAYHEM od značky freier
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
Zdroj: MBFL/ JOZEF BUHAJ
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