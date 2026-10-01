Slováci prenajímajú investičné byty: Niektorým po nájomníkoch zostali zdemolované steny, pleseň a oprava za 3 000 eur

Kúpiš byt, prenajmeš ho a peniaze ti chodia samé? Slováci nám opísali realitu prenájmu svojich investičných nehnuteľností.
Jednou z majiteliek, ktorá sa o svoje nepríjemné skúsenosti s prenájmom podelila, je aj Nina. Keď svoj investičný byt s priateľom prenajímali, spočiatku nemali dôvod myslieť si, že by s novými nájomníkmi mohli nastať problémy. Práve naopak, mladá rodina na nich pôsobila slušne a spoľahlivo a všetko nasvedčovalo tomu, že si vybrali dobre.
„Mysleli sme si, aké máme šťastie. Hovorili sme si, že sme si na začiatok naozaj dobre vybrali,“ spomína Nina. Aj v porovnaní s ostatnými záujemcami pôsobili ako bezproblémoví nájomníci. Niektorí ľudia, ktorí prišli na obhliadku pred nimi, sa podľa Niny správali zvláštne alebo s nimi bola komunikácia od začiatku problematická. „Jedna pani dokonca povedala, že by si najradšej vykopala jamu a žila pod zemou. Ďalší sa chceli nasťahovať prakticky hneď v deň obhliadky,“ opisuje.
- Ako nájomník zanechal byt v stave, ktorý si vyžiadal opravy za 3 000 eur.
- Čo všetko môžu odhaliť až susedské sťažnosti a pravidelné kontroly bytu.
- Ako vyzeral byt po odchode nájomníkov a čo všetko museli majitelia čistiť a opravovať.
- S akými nájomcami počíta maklér pri byte za 50-tisíc eur a ako ho vykradli pri krátkodobom prenájme.
Kúpiť investičný byt je jedna vec, starať sa oň druhá. Na papieri môže vyzerať ako skvelá investícia, no prenájom môže priniesť nečakané opravy, neplatiacich nájomníkov, problémy so susedmi či nepríjemné telefonáty.
A práve príbehy Niny, Lucie a Jána, ktoré sme zozbierali, ukazujú realitu bez ružových okuliarov. Pasívny príjem nemusí byť vždy až taký pasívny. Neznamená to, že investičné nehnuteľnosti sú zlé. Skôr že pri počítaní výnosu treba rátať aj s vecami, ktoré na prvý pohľad nevidno.
Nájomník v byte zanechal škody za 3 000 eur
Lucia s manželom kúpili svoj prvý investičný byt v roku 2024. Jednoizbový byt s rozlohou 40 m² si boli pozrieť spolu s realitným maklérom. Na prvý pohľad vyzeral dobre a keďže v ňom v tom čase býval nájomník, manželia sa pri obhliadke nezamerali na každý detail. Zaujímalo ich najmä to, či s ním nie sú problémy s platením nájmu. Maklér ich uistil, že nie.
Byt preto kúpili aj s existujúcim nájomníkom. S Luciou následne podpísal novú nájomnú zmluvu a prvý nájom prišiel načas. Už pri druhej platbe sa však začali výhovorky.
Nájomník tvrdil, že momentálne nemá peniaze a že jeho rodina v Kazachstane rieši problémy. Keď Lucia kontaktovala predchádzajúceho majiteľa, dozvedela sa, že o jeho problémoch s platením vedel.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako nájomník zanechal byt v stave, ktorý si vyžiadal opravy za 3 000 eur.
- Čo všetko môžu odhaliť až susedské sťažnosti a pravidelné kontroly bytu.
- Ako vyzeral byt po odchode nájomníkov a čo všetko museli majitelia čistiť a opravovať.
- S akými nájomcami počíta maklér pri byte za 50-tisíc eur a ako ho vykradli pri krátkodobom prenájme.