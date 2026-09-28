Módne šialenstvo z Los Angeles. Pozri si OUTFIT CHECK z MTV VMAs 2026 s Charli xcx, Taylor Swift či LISOU

Ktorý styling si získa tvoje srdce?
Priestory Peacock Theatre v Los Angeles sa opäť stali epicentrom popkultúry a módy, keď v noci z nedele na pondelok odovzdávali MTV Video Music Awards 2026, známe ako VMAs.
„Červený“ koberec sa premenil na prehliadkové mólo, kde sa tradičná večerná elegancia stretla s rebelskou Y2K nostalgiou, futuristickými metalickými odleskmi aj dekonštruovanou avantgardou. Hviezdy hudobnej scény ukázali, že móda na VMAs nepodlieha žiadnym pravidlám, ale vytvára nové trendy.
Pozri si OUTFIT CHECK s menami ako Taylor Swift, Charli xcx, LISA, Teyana Taylor, ale aj Teddy Swims, sombr alebo Troye Sivan.
P. S. Ak si zvedavý/-á na viac uvoľnený styling v podaní celebrít, pozri si najlepšie outfity z US Open 2026.
Taylor Swift
Úvod patrí Taylor Swift, ktorá na „červenom“ koberci v priestoroch Peacock Theater v Los Angeles predviedla dokonalú súhru sofistikovanosti a drámy v šatách od Tamara Ralph.
Model stavia na pôsobivom kontraste vrchnej a spodnej časti, respektíve textúr a siluety – vrch tvorí priliehavý top z čierneho zamatu s elegantným vysokým stojačikom a jemným priehľadným detailom na bokoch, ktorý vizuálne tvaruje postavu. Od asymetrického pasu sa nesie dlhá, výrazne riasená sukňa posiata trblietavými striebornými flitrami, ktoré vytvárajú tekutý efekt.
Styling dopĺňajú rovnomerne zastrihnuté vlasy s ofinou, diamantové náušnice a prstene.
Troye Sivan
Najvýraznejší pánsky outfit predviedol Troye Sivan, ktorý mal počas večera oblečenú čierno-bielu siluetu s perím od ateliéru Erdem.
Spevák ukázal skvelý cit pre avantgardnú eleganciu a prehlbovanie rodovo neutrálnej módy. Základom je čierne sako s architektonickou siluetou, pod ktorým vyniká biela košeľa s vysokým, dramaticky postaveným golierom. Najpôsobivejším prvkom je asymetricky riasená látka v oblasti pása, z ktorej vyčnievajú bohaté biele perá, ktoré dodávajú outfitu kostýmovú teatrálnosť. Spodnú časť dopĺňajú nohavice v širokom strihu a elegantná lakovaná obuv.
Teyana Taylor
Veľmi výrazný styling ukázala na MTV Video Music Awards 2026 aj speváčka a herečka Teyana Taylor, ktorá stavila na model od Zuhaira Murada.
35-ročná rodáčka z New Yorku predviedla lekciu temnej elegancie a gotického glamour štýlu v čiernych šatách so sieťovanou štruktúrou, hlbokým výstrihom až po pás a širokým opaskom, ktorý zdôrazňuje siluetu. Dominantným prvkom je nadýchané perie na golieri, manžetách rukávov aj spodnom leme.
Styling dopĺňa účes s vyčesanými drdolmi a tmavé líčenie, ktoré ladí s estetikou outfitu. Taylor v Los Angeles potvrdila, že sa nebojí experimentovať.
PinkPantheress
PinkPantheress sa na odovzdávaní MTV VMAs 2026 v Los Angeles predviedla v romanticky nostalgickom duchu, ktorý dokonale vystihuje jej vlastnú módnu estetiku.
25-ročná rodáčka z anglického mesta Bath stavila na dlhé splývavé šaty na úzkych ramienkach v tmavofialovom odtieni, zdobené jemným tmavým bodkovaným vzorom od ateliéru Nina Ricci. Najvýraznejším prvkom modelu je bohaté odstupňované volánovanie, ktoré sa tiahne od korzetového výstrihu až po spodný lem a dodáva hravú dynamiku aj nádych Y2K romantického štýlu.
Styling pôsobí veľmi prirodzene a sviežo, podobne ako tvorba PinkPantheress.
Bella Poarch
Bella Poarch sa na červenom koberci MTV VMAs 2026 objavila v romantickom dekonštruovanom modeli z kolekcie Fall/Winter 2026 z dielní ateliéru Dreaming Eli, ktorý v sebe spája estetiku coquette s prvkami spodnej bielizne.
29-ročná hviezda z Filipín stavila na vrstvené korzetové minišaty v jemnom béžovom a krémovom odtieni. Dominantnými prvkami sú odhalené kostice korzetu, šnurovanie, jemná čipka s strapcovými detailmi a ležérne prehodená tyl-čipková štóla na rukách.
Styling dopĺňajú čipkované pančuchy s dĺžkou nad kolená a špicaté lodičky v neutrálnom vyhotovení. Vizáž so zapletenými vrkôčikmi, ktoré rámujú tvár, s vyčesanými drdolčekmi, jemné mašličky vo vlasoch a mačacie linky na očiach zvýrazňujú estetiku outfitu.
Charli xcx
Prvú polovicu zoznamu uzatvára Charli xcx, ktorá na „červenom“ koberci v Peacock Theater ukázala pred zástupcami médií a fotografmi odvážnu siluetu z dielní francúzskeho módneho domu Saint Laurent.
34-ročná britská speváčka, ktorá len v piatok vydala klubový mix singlu Danceteria s Madonnou, nás tentoraz očarila v dvojdielnom čiernom zamatovom modeli. Zatiaľ čo vrchnú časť tvorí skrátený top s dlhými rukávmi zakončenými dramatickými manžetami a polopriehľadným tylom v oblasti dekoltu, tak spodnú časť dopĺňa dlhá zamatová sukňa s ultranízkym pásom, ktorá zvýrazňuje odhalené brucho.
Charli xcx opäť potvrdila, že kombinácia minimalistickej temnej estetiky, zamatu a odvážneho strihu jej pristane.
sombr
Na odvážny outfit v podaní Troya Sivana nadviazal na „červenom“ koberci v Los Angeles aj spevák sombr, vlastným menom Shane Michael Boose, ktorý bol od hlavy po päty oblečený v modeloch od značky ERL.
Dominantným prvkom je objemný kožuch s pruhovaným čierno-krémovým vzorom, ktorý nosí na nahom tele. Spodnú časť tvoria čierne kožené nohavice doplnené o opasok s výraznou prackou s nápisom „SEX“ a vrstvené strieborné reťaze. Blesky fotoaparátov odrážala aj séria vrstvených náhrdelníkov a príveskov či slnečné okuliare.
Neprehliadnuteľná kombinácia rock’n’rollovej rebelie a 90's grunge estetiky si získala našu priazeň. Oslovila aj teba?
Teddy Swims
Naopak, na veľmi jednoduchý styling stavil včera v noci v Peacock Theater spevák Teddy Swims, a z nášho pohľadu neurobil úplný krok vedľa.
Autor miliardového hitu Lose Control predstavil uvoľnený monochromatický vzhľad, ktorý spája ležérnu eleganciu s jeho vlastným štýlom. Základ tvorí tmavosivé oversized tričko s krátkymi rukávmi, zapravené do čiernych nohavíc so pukmi a vyšším pásom, doplnených o úzky kožený opasok vo westernovej estetike. Minimalistický styling slúži ako plátno pre výrazné tetovania a šperky, ktoré Swims miluje.
Normani
Dych všetkým prítomným zástupcom médií a fotografom vyrazila speváčka Normani, ktorá zvolila monochromatický vzhľad s metalickými odleskmi a dramatickou sukňou od návrhára Roberta Wuna.
Hornú časť šiat so sochárskymi líniami tvorí priliehavý metalický živôtik v odtieňoch bronzu a zlata s dlhými rukávmi, ktoré pripomínajú rukavice. Neprehliadnuteľným prvkom je objemná aplikácia v tvare kvetu či hviezdice na pravom ramene. Od stehien sa model rozširuje do dramatickej čiernej plisovanej sukne sirénieho strihu, ktorá vytvára pôsobivý kontrast.
Styling dopĺňa hladko vyčesaný vysoký drdol a výrazné visacie náušnice.
Tyla
Tyla priniesla na odovzdávanie MTV VMAs 2026 svieži nádych divokej elegancie a Y2K nostalgie.
24-ročná speváčka, ktorá sa narodila v Juhoafrickej republike, očarila prítomných fotografov v odvážnej dvojdielnej siluete s výraznou textúrou pripomínajúcou šupinatú kožu hada v sivo-modrom odtieni. Vrchnú časť outfitu tvorí podprsenka s jemnými ramienkami a zladený pásik okolo krku, zatiaľ čo spodná časť patrí úzkej puzdrovej sukni s nízkym pásom, ktorá zvýrazňuje krivky.
Styling dopĺňajú lodičky s kontrastným remienkom okolo členkov.
Paris Hilton
MTV VMAs 2026 si nenechala ujsť ani dedička hotelového impéria Paris Hilton, ktorá prišla vo futuristickej metalickej striebornej siluete od značky The Blonds.
Hilton stavila na trblietavé minišaty z jemnej sieťoviny s padavým výstrihom, odvážnymi prestrihmi v oblasti pása a zladeným pásikom okolo krku. Neprehliadnuteľným prvkom sú vysoké čižmy s efektom prestrihov po celej dĺžke a dlhé rukavice, ktoré vytvárajú súvislý ligotavý vizuál.
Styling dopĺňa precízne upravený platinový bob s cestičkou uprostred, ktorý 45-ročnej ikone Y2K éry veľmi pristane.
LISA
Jeden z TOP módnych momentov na „červenom“ koberci v Peacock Theatre ukázala speváčka LISA v neprehliadnuteľnej červenej siluete, ktorú v spolupráci so stylistom vyskladala z modelov z dielní značiek Quine Li a The Attico.
Základ outfitu tvorila priliehavá korzetová róba The Attico s jemne priehľadným živôtikom a elegantnou vlečkou, ktorá zvýrazňovala jej siluetu. Najdramatickejším prvkom bol objemný kabát z umelej kožušiny od Quine Li, ktorý voľne splýval z ramien a dodával vzhľadu kráľovský objem.
Styling dopĺňal vyčesaný drdol s typickou ofinou 29-ročnej členky K-pop skupiny Blackpink a jemné šperky.