Tri týždne pred odletom jej zrušili ubytovanie, v klube zaplatila za dve vodky 50 dolárov a kura jej tam nechutí ako kura.
Karolína, ktorú poznáš z Ruže pre nevestu, robí make-up päť rokov, no profesionálny kurz doteraz nemala. Rezervovala si ho asi pol roka vopred. Najprv uvažovala o Slovensku, ale ceny ju prekvapili.
„Cenovo to vychádzalo podobne. Tak som si povedala, že keď už idem niečo robiť, tak radšej niekam, ako je Londýn, New York alebo Paríž,“ vysvetľuje. Kurz ju stál približne 3 500 eur. „Videla som, že niektoré kurzy u nás doma stoja aj 2 500 eur. To mi príde uletené, pri našich platoch.“
- Koľko ju stálo ubytovanie.
- Aké drahé sú tam potraviny či služby.
- Koľko minula na kozmetiku.
- Prečo boli ľudia prekvapení, že je ako Slovenka veľmi usmievavá.
Opisuje však, že ubytovanie, doprava, jedlo aj bežné služby dokážu v New Yorku rozpočet poriadne nafúknuť. Potraviny ju napríklad vychádzali približne na 100 dolárov týždenne, pričom za obyčajnú návštevu reštaurácie pre dve osoby podľa nej nie je problém nechať aj viac než sto eur. „Ako ľudia hovoria, že ak tu nezarábaš desaťtisíc, neoplatí sa ti tu bývať, tak je to pravda.“
Po dvoch mesiacoch v zahraničí sa už teší domov. „Našla som si českú reštauráciu. Normálne mi už chýba naše jedlo. Oplatí sa sem podľa mňa ísť na dovolenku, nie žiť, teším sa už domov, kde sa nebudem za každým prežehnávať po otvorení účtu.“
Ako vyzerá mesiac v New Yorku z pohľadu Slovenky, ktorá si tam išla splniť sen o profesionálnom make-upe? Pozreli sme sa na ceny bývania, jedla, dopravy, kozmetiky aj samotného kurzu a aj na to, čo ju v meste prekvapilo najviac.
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8 000 eur, a ešte tam ani nebola
Karolína vedela, že mesiac v New Yorku nebude lacný. Kurz profesionálneho make-upu mala rezervovaný približne pol roka dopredu a postupne si začala riešiť aj všetko ostatné. Skôr než Karolína vôbec pristála v New Yorku, mala za sebou výdavky približne 8-tisíc eur.
Pôvodné Airbnb mala rezervované tri mesiace, no tri týždne pred odletom ho zrušili. Ďalší týždeň hľadala náhradu, až sa zhodou okolností uvoľnil byt blízko kurzu. Na mesiac ju vyšlo 3 000 eur. Bolo asi o 300 eur drahšie, než s čím počítala.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko ju stálo ubytovanie.
- Aké drahé sú tam potraviny či služby.
- Koľko minula na kozmetiku.
- Prečo boli ľudia prekvapení, že je ako Slovenka veľmi usmievavá.