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„Diagnózu nechce počuť nikto, no včasný záchyt mi zachránil život,“ hovorí Adriana, ktorá si nahmatala hrčku v prsníku
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dnes 1. októbra 2026 o 14:45
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„Diagnózu nechce počuť nikto, no včasný záchyt mi zachránil život,“ hovorí Adriana, ktorá si nahmatala hrčku v prsníku

. Zdroj: NIE RAKOVINE
. Zdroj: NIE RAKOVINE
. Zdroj: NIE RAKOVINE
. Zdroj: NIE RAKOVINE
. Zdroj: NIE RAKOVINE
. Zdroj: NIE RAKOVINE
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Náhľadový obrázok: NIE RAKOVINE
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