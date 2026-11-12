Louis Vuitton predstavuje hodinky Tambour Convergence s vintage atmosférou, ktoré potešia aj náročných zberateľov

Remeselný klenot s vlastným automatickým strojčekom a dizajnovým podpisom francúzskeho módneho domu.
Louis Vuitton predstavuje novú kapitolu vo svojej hodinárskej histórii, keď populárnu kolekciu Tambour rozšíruje o model Tambour Convergence, ktorý prináša umenie do každodenného života.
Náramkové hodinky boli vytvorené v prestížnej ženevskej dielni La Fabrique du Temps Louis Vuitton a predstavujú plynulé prepojenie hodinárskeho strojčeka s puzdrom v dokonale harmonickom dialógu.
Prostredníctvom dizajnu s nádychom vintage estetiky vzdáva unikátny časomer s priemerom 37 milimetrov poctu historickým hodinkám v štýle montres à guichet (okienkové hodinky, pozn. redakcie).
Zobrazenie času je prezentované s eleganciou, ktorá je charakteristická pre kolekciu Tambour, keď namiesto klasických ručičiek sa plynule pohybujúce hodiny a minúty odhaľujú cez okienko na ciferníku.
Novinka je dostupná v štyroch vyhotoveniach, ktoré stelesňujú vycibrenú estetiku módneho domu Louis Vuitton prispôsobenú rôznym vkusom nositeľov – modely z rafinovaného ružového zlata a zo zosilnenej ocele, ktoré sú určené pre milovníkov čistej modernej elegancie, kúsok definovaný precíznou ručnou prácou gilošovania, ktorá ciferníku prepožičiava podmanivú textúru, respektíve hĺbku, a vlajková loď kolekcie v platinovom vyhotovení dodáva typickému profilu novú úroveň dokonalosti, keď platinový kryt nad ciferníkom zdobí 795 diamantov v trblietavom osadení snow-set.
Skutočné prekvapenie je ukryté pri pohľade na zadnú stranu hodiniek – priehľadné veko odhaľuje zložité mechanické vnútro. Nadšenci haute horlogerie ocenia vlastný automatický strojček LFT MA01.01 s priemerom 23 milimetrov a hrúbkou 5,4 milimetra, ktorý navrhli a skonštruovali v La Fabrique du Temps v Ženeve. Rezerva chodu je 45 hodín.
Vďaka veľkosti puzdra hodinky Louis Vuitton Tambour Convergence vyniknú na pánskom aj dámskom zápästí.
Katalógové ceny modelu začínajú na 25-tisíc eur v prípade oceľového vyhotovenia a končia na približne 70-tisíc eur za platinovú verziu s diamantmi. Informácie o dostupnosti sú na vyžiadanie v obchodoch módneho domu.