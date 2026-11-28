V zahraničí strávil roky, no neustále cestovanie ho prestalo baviť. Dnes pracuje na vlastnú päsť v Bratislave, zákazky si vyberá a na jeho termín si klienti počkajú aj viac ako pol roka.
Obkladač Vlado nám porozprával, koľko si dokáže zarobiť, čo obnáša podnikanie na Slovensku a prečo sa remeselník musí neustále posúvať.
Vlado má 38 rokov, pochádza zo Žiliny a už od osemnástich cestoval za prácou. Vyskúšal si Česko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko aj Nemecko. Dnes žije a pracuje v Bratislave, kde sa pred viac ako rokom osamostatnil a začal podnikať na „vlastnú päsť“.
Zákaziek má toľko, že väčšinu ponúk odmieta a klienti si na jeho prácu počkajú aj viac ako pol roka. „Práce mám až-až. Každý deň mi pristane nejaká ponuka. Tento rok ich bolo cez 300, ale reálne zoberiem jednu z 30, lebo to nestíham kapacitne,“ hovorí.
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Koľko zaplatíš za rekonštrukciu kúpeľne a prečo sa jej cena môže líšiť aj o tisíce eur.
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Prečo sa Vlado po rokoch práce v zahraničí rozhodol vrátiť na Slovensko a ako sa mu tu darí.
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Ako sa jeho zárobky na Slovensku líšia od tých v zahraničí.
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Ako sa obkladačské remeslo za posledné roky zmenilo a prečo sa remeselníci musia neustále vzdelávať.
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Koľko môže stáť kompletné vybavenie obkladača.
Za prácou cestoval od osemnástich, neskôr uprednostnil súkromný život
Vlado vyrastal v Žiline, no už od osemnástich rokov cestoval za prácou. V zahraničí spočiatku robil rôzne stavebné práce, postupne sa dostal k obkladaniu. „Bolo to nejakých päť až sedem rokov takto po zahraničí. Už ma nebavilo to cestovanie, pretože som bol stále preč a nemal som na nikoho čas, ani na vzťahy, ani na ostatné veci,“ spomína.
Po rokoch strávených mimo Slovenska sa rozhodol pre zmenu. Prijal ponuku do Bratislavy, kde mal obkladať bytovku a v hlavnom meste žije už približne 11 rokov. Dlhý čas pracoval v jednej firme, pred viac ako rokom sa rozhodol osamostatniť. Chcel mať väčšiu kontrolu nad svojím pracovným životom. „Keď robíš na seba, je super v tom, že nemáš svojho šéfa. Si sám sebe pánom, robíš, čo chceš, a vyberáš si zákazky,“ vysvetľuje.
Podnikanie však podľa neho nie je len o samotnom obkladaní. „Má to svoje plusy aj mínusy. Je tam viac stresu, musíš riešiť cenové ponuky, chodiť za klientmi a dohadovať veci. Už to nie je len manuálna práca,“ opisuje.
Koľko si dokáže zarobiť obkladač na Slovensku?
Mnohí Slováci žijú v domnení, že práca v zahraničí je oveľa lepšie ohodnotená. Vlado hovorí, že v skutočnosti nezarábal také sumy, aké si ľudia často predstavujú.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Koľko zaplatíš za rekonštrukciu kúpeľne a prečo sa jej cena môže líšiť aj o tisíce eur.
- Prečo sa Vlado po rokoch práce v zahraničí rozhodol vrátiť na Slovensko a ako sa mu tu darí.
- Ako sa jeho zárobky na Slovensku líšia od tých v zahraničí.
- Ako sa obkladačské remeslo za posledné roky zmenilo a prečo sa remeselníci musia neustále vzdelávať.
- Koľko môže stáť kompletné vybavenie obkladača.