Jozef si chcel zarobiť, a tak šiel pracovať do londýnskych reštaurácií. Z platu však nemal ani na metro a šéfka mu ponúkala 20-tisíc libier za to, ak sa s ňou ožení. Čo ďalšie prezradil v rozhovore?
„Každý si myslel, že zarábam neviem čo a v podstate som tam len prežíval. Kým sme na ubytku nebývali dvaja, vôbec som si nenašetril.“
Jozef začínal v prestížnych londýnskych reštauráciách ako umývač riadu. Keď reštauráciu upratali, v noci ich ešte striedali ďalší zamestnanci, ktorí ju ešte niekoľko hodín drhli. Po niekoľkých rokoch sa stal čašníkom a obsluhoval Davida Beckhama, Marka Cavendisha, hollywoodske celebrity vrátane všetkých hercov a režiséra Avatara, pre ktorých robil súkromnú večeru.
Po viac ako dekáde na špičke v Londýne sa vrátil na Slovensko, kde pracuje v 5* hoteli Grand Hotel Kempinski High Tatras. V rozhovore nám prezradil, čím je tá práca odlišná, koľko si zarába, aké najdrahšie jedlo niesol na tanieri a prečo v londýnskej reštaurácii hosť len tak rozdával päťdesiatky.
- Ako Jozef začínal v Londýne a koľko zarábal.
- Prečo ľutuje prácu čašníka v Dubaji.
- Aké tringelty dávajú hollywoodske hviezdy a futbalisti a ako obsluhoval Davida Beckhama.
- Čím je práca v 5* hoteli Kempinski odlišná od luxusných londýnskych reštaurácií.
- Pri akej situácii skončil jeho manažér v reštaurácii s rozbitou hlavou.
V Refresheri sa pravidelne venujeme príbehom Slovákov, ktorí skúsili šťastie v zahraničí a majú zaujímavé príhody v netradičných prácach. Vyspovedali sme takto letušku Lenku, ktorá pracuje na luxusnej superjachte, či Adama, ktorý v USA nakrúca porno s transrodovými ženami. Ak sa ti naša práca páči, pridaj sa do Refresher Clubu aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.
Pracoval si v reštauráciách Zuma v Knightsbridge, Roka v Canary Wharf a Sexy Fish na Berkeley Square v Londýne. 99 % ľuďom to nič nehovorí. Čo to znamená?
Sú to takzvané fine dining reštaurácie, viac-menej moderná ázijská a japonská kuchyňa s prísnym dress codom. Štýl a úroveň servisu sú na úplne inej úrovni, ako i cena jedál a celková kvalita reštaurácie. Väčšinou sa tam chodí len cez rezervačky a pár má na stôl dve hodiny. Až šiesti mohli pri jednom stole stráviť tri hodiny.
Keď je tam niekto dlhšie, tak ho prídeš milo vyhodiť?
Každý čašník dostane školenie na to, ako hosťom dôkladne vysvetliť koncept reštaurácie, aby rozumeli tomu, prečo tam nemôžu byť dlhšie.
Už si zažil situácie, keď zákazníci nechceli odísť?
Samozrejme. Väčšinou to rieši manažér a takmer vždy to čašníci cítia už vopred, že budú nejaké problémy.
Pamätáš si na najnepríjemnejší takýto prípad?
V reštaurácii Roka boli najkomplikovanejšie brunche. K jednotlivým menu dostali hostia biele a červené víno, no a s podguráženými hosťami to bolo ťažšie. Raz prišla skupina 10 dievčat, mali u nás byť tri hodiny, lenže za tie tri hodiny mohli vypiť, koľko len chceli. Meškali, stále sa fotili a chodili na záchod a jasné, že nestíhali jesť. Oslávenkyňa sa tam rozplakala a napísala mi recenziu, že som jej úplne pokazil deň.
Ako tam vyzerali denné služby?
Robíš od 10 rána do druhej-tretej poobede a potom máš prestávku. Od piatej následne ideš do jedenástej. Ranné zmeny boli trochu jednoduchšie, pretože hostia chodili väčšinou na business meetingy. Chceli sa rýchlo najesť, vybaviť veci a odísť. Častokrát nestihli ani dojesť jedlo. Nebolo potrebné sa s tým toľko vyhrať ako s večernými hosťami.
Čím je servis v takýchto reštauráciách špecifický?
Je to hra s detailmi, práca s veľkou pozornosťou a neustálou snahou potešiť hosťa. Chodíš mu dolievať vodu, meniť tanieriky a obrúsky, vyhovieš jeho špecifickým požiadavkám, dokážeš s ním veľmi príjemne komunikovať a najmä si mu takmer stále dostupný. Samozrejmosťou sú fľašky či dezerty na účet podniku pri špeciálnych príležitostiach.
Koľko čašníkov pracuje v takejto reštaurácii počas jednej zmeny?
Záleží od počtu hostí a maximálnej kapacity. Väčšinou nás bolo asi osem alebo deväť plus manažér. V Sexy Fish sme mali aj 200 obedov a 400 – 500 ľudí počas večere. Na zmene osem barmanov a ďalší traja pomocníci, takzvaní bar backs, pretože sme tam mali najväčší výber whisky v celej Európe, asi 400 druhov. Kuchárov sme tam mali pätnásť až dvadsať. Každý čašník mal na starosti maximálne štyri stoly.
Vedeli ste o návštevách prominentných hostí vopred?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako obsluhoval Marka Cavendisha a čo mu prezradil o incidente z Tour de France 2017, keď spadol po kontakte so Saganom a Sagana z Tour diskvalifikovali.
- Ako si spomína na Davida Beckhama pri stole a aké ďalšie celebrity obsluhoval.
- Aké najdrahšie jedlo niesol na tanieri a aké veľké marže si luxusné londýnske reštaurácie prihadzovali.
- Prečo zdrhal z Dubaja, čo sa mu tam hnusilo a koľko nakoniec zarábal v Londýne a v hoteli Kempinski.
- Či zamestnanci zvyknú dojedať po hosťoch, keď nechajú plný tanier.