Slovenskú klasiku predbehla česká cesnačka či maďarský guláš.
Známy online sprievodca svetovými jedlami TasteAtlas zverejnil rebríček 100 najlepších polievok sveta, do ktorých zaradil aj slovenskú kapustnicu. S hodnotením 4,5/5 sa umiestnila na 48. priečke.
„Táto slovenská polievka z kyslej kapusty je výdatné zimné jedlo s bohatou chuťou, skladajúce sa z rôznych údených produktov z bravčového mäsa, klobás a sušených húb,“ píšu o milovanej klasike, ktorá nesmie chýbať na žiadnom vianočnom stole.
O šesť priečok vyššie než kapustnica sa umiestnil dobre známy maďarský guláš a 37. miesto pripadlo českej cesnačke. Medzi polievkami nájdeš aj ukrajinský boršč, ktorý je v rebríčku na 75. pozícii, a číslo 14 patrí tradičnému vietnamskému pho.
9. miesto – Lanzhou lamian (Čína)
8. miesto – Tom kha gai (Thajsko)
7. miesto – Sinigang na baboy (Filipíny)
6. miesto – Lohikeitto (lososová polievka, Fínsko)
5. miesto – Tonkotsu ramen (Japonsko)
4. miesto – Jokohama ramen (Japonsko)
3. miesto – Soto betawi (Indonézia)
2. miesto – Beyran Çorbası (Turecko)
1. miesto – Vori-vori (Paraguaj)