Kúpili sme osem kečupov a nechali sme ich ochutnať naslepo siedmym kolegom. Výsledky nás prekvapili viac, než sme čakali.
Kečup je presne tá vec, ktorú máš doma v chladničke vždy, no pri kúpe nad ním takmer nikdy nepremýšľaš. Siahneš po značke, ktorú poznáš z detstva, alebo po tej, ktorá je práve v akcii.
Na poličke v obchode vyzerajú všetky kečupy takmer rovnako – červená fľaša, obrázok paradajky a sľub „100 % chuti“. Rozdiely sa však ukážu až na tanieri. Niektorý chutí ako poctivá paradajková omáčka, iný ako sladký sirup s farbivom a ďalší, akoby doň niekto vysypal celé vrecko oregana.
V redakcii sme sa preto rozhodli zistiť, ktorý kečup stojí za to. Kúpili sme osem kečupov v Lidli, Bille a DM drogérii – od známych značiek ako Heinz či Hellmann's, cez privátne značky obchodov až po bio kečup.
Výsledok? Jedna z najznámejších značiek sa nedostala ani na stupne víťazov, bio kečup sklamal a pri jednom kečupe si kolega nebol istý, či je to vôbec kečup. Ktorý kečup ťa nadchne a pri ktorom budeš ľutovať každé euro?
Ako sme testovali?
Na test kečupov sme si vybrali tú najlepšiu príležitosť – redakčnú grilovačku. Kým sa na grile dopekalo mäso, pripravili sme plnú misu hranoliek. Hranolky s kečupom sú predsa klasický comfort food a hladní kolegovia boli z ochutnávky nadšení.
Test bol slepý. Kečupy sme rozdelili na tri taniere a ku každému sme dali len číslo od 1 do 8. Ktorá značka sa skrýva pod ktorým číslom, vedela len autorka testu.
Sedem kolegov postupne ochutnalo všetkých osem kečupov a všímali si chuť, to, či v nich cítia skutočné paradajky, sladkosť a kyslosť, ale aj konzistenciu, farbu a vôňu.
Každý kečup potom ohodnotili od 1 do 5 bodov (1 – najhorší, 5 – najlepší). Z hodnotení sme vypočítali priemer a kečupy zoradili od najhoršieho po víťaza. Ceny sú uvedené v čase nákupu, niektoré kečupy boli práve v zľave.
8. Kečup Clever
Posledná priečka s obrovským odstupom patrí kečupu Clever, privátnej značke Billy. Bol najlacnejší z celého testu a bolo to na ňom cítiť. Odštartoval presne tak, ako to pri lacnom kečupe čakáš – svetlou, ružovkastou farbou, ktorá na prvý pohľad ani nepripomínala paradajky.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ktorý kečup za 1,39 eur porazil oveľa drahšie značky.
- Ktorý kečup rozdelil testujúcich, takže dostal jednotku aj päťku.
- Ktorý známy kečup kolegom pripomínal školskú jedáleň.
- Ako chutil kolegom bio kečup.
- Ktorý kečup vyhral.