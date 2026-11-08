Väčšinu času ani nevie o tom, že sa vôbec plaví.
„Väčšinu času ani nevnímam, že sa vôbec plavíme. Pochádzam z klubového prostredia, v zime hrávam v Alpách a v lete v Grécku, no na lodi sa stretneš s novými výzvami, keďže hrávaš pre cieľovku s rôznym hudobným vkusom,“ prezrádza Aleš Majerčík, ktorý je dídžejom na výletných lodiach v Karibiku.
- Ako prebieha pracovný pohovor na dídžeja na výletnej lodi.
- Čo najdivnejšie musel počas pohovoru absolvovať.
- Ako prebieha zdravotná prehliadka pred nástupom na loď.
- Čo robí, keď mu pred tisíckami ľudí vypadne technika.
- Ako to má na lodi s ubytovaním či stravou.
- Ako sa dá vydržať pol roka na lodi bez prestávky.
V rozhovore pre Refresher porozprával o tom, aké náročné je vôbec dostať sa na takúto loď, ako sa mu tam pracuje, čo všetko tam denne zažíva a ako zvláda život na veľkej lodi.
„Na loď sa musíš pozerať ako na komplex na vode. Znamená to, že väčšinu času ani nevieš, že sa hýbete. Občas cítiš mierne vibrácie – a, samozrejme, niekedy sa plavíš aj cez rozbúrenejšie more a musíš sa pridržať. Niektorých vie potrápiť aj morská choroba, ale mňa sa to našťastie netýka,“ hovorí Aleš.
Ako prvé sa od Aleša dozvedáme, že v čase telefonátu má sa plavia na súkromný ostrov, kde strávia celý deň.
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Ako sa ti dnes hralo?
Super, začal som o 12:45 nášho času, hral som viaceré eventy, striedal som sa s karibskou kapelou. Mal som tiež polhodinku oldies pre staršiu cieľovku, to bola rýchlovka a paráda.
Ako si sa vlastne dostal k tejto práci?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako prebieha pracovný pohovor na dídžeja na výletnej lodi.
- Čo najdivnejšie musel počas pohovoru absolvovať.
- Ako prebieha zdravotná prehliadka pred nástupom na loď.
- Čo robí, keď mu pred tisíckami ľudí vypadne technika.
- Ako to má na lodi s ubytovaním či stravou.
- Ako sa dá vydržať pol roka na lodi bez prestávky.