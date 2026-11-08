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Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
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dnes 8. novembra 2026 o 7:00
Čas čítania 4:59

Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)

Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Zdroj: Archív respondenta Aleša
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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Väčšinu času ani nevie o tom, že sa vôbec plaví.

„Väčšinu času ani nevnímam, že sa vôbec plavíme. Pochádzam z klubového prostredia, v zime hrávam v Alpách a v lete v Grécku, no na lodi sa stretneš s novými výzvami, keďže hrávaš pre cieľovku s rôznym hudobným vkusom,“ prezrádza Aleš Majerčík, ktorý je dídžejom na výletných lodiach v Karibiku.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako prebieha pracovný pohovor na dídžeja na výletnej lodi.
  • Čo najdivnejšie musel počas pohovoru absolvovať. 
  • Ako prebieha zdravotná prehliadka pred nástupom na loď.
  • Čo robí, keď mu pred tisíckami ľudí vypadne technika.
  • Ako to má na lodi s ubytovaním či stravou.
  • Ako sa dá vydržať pol roka na lodi bez prestávky.

V rozhovore pre Refresher porozprával o tom, aké náročné je vôbec dostať sa na takúto loď, ako sa mu tam pracuje, čo všetko tam denne zažíva a ako zvláda život na veľkej lodi. 

„Na loď sa musíš pozerať ako na komplex na vode. Znamená to, že väčšinu času ani nevieš, že sa hýbete. Občas cítiš mierne vibrácie – a, samozrejme, niekedy sa plavíš aj cez rozbúrenejšie more a musíš sa pridržať. Niektorých vie potrápiť aj morská choroba, ale mňa sa to našťastie netýka,“ hovorí Aleš.

Ako prvé sa od Aleša dozvedáme, že v čase telefonátu má sa plavia na súkromný ostrov, kde strávia celý deň.

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Aleš Aleš Aleš Aleš
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Ako sa ti dnes hralo? 

Super, začal som o 12:45 nášho času, hral som viaceré eventy, striedal som sa s karibskou kapelou. Mal som tiež polhodinku oldies pre staršiu cieľovku, to bola rýchlovka a paráda. 

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ako prebieha pracovný pohovor na dídžeja na výletnej lodi.
  • Čo najdivnejšie musel počas pohovoru absolvovať.
  • Ako prebieha zdravotná prehliadka pred nástupom na loď.
  • Čo robí, keď mu pred tisíckami ľudí vypadne technika.
  • Ako to má na lodi s ubytovaním či stravou.
  • Ako sa dá vydržať pol roka na lodi bez prestávky.
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