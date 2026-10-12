Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur

Pri tejto práci záleží veľa na tom, k akému gazdovi sa dostaneš.
„Zmaturovala som a chcela som brigádu pred výškou. Mamka mi to dohodila cez známeho, prišlo mi to ako super možnosť zarobiť si viac peňazí za krátky čas,“ hovorí mi Števka o tom, ako sa dostala k jablkovej brigáde v Taliansku.
Števka je študentka, od strednej brigádovala, aby si zarobila peniaze a finančne odľahčila rodičov. Počas tohto leta bola už štvrtýkrát na severe Talianska, kde zbierala jablká.
- Ako zareagovala, keď jej mama vybavila prácu v sade.
- Ako si zvykala na fyzickú náročnosť a 40-stupňové teploty.
- Čo povedala kolegovi, ktorý ju nazval malým deckom.
- Ako je to pri jablkovej brigáde s platom a čo ťa môže pripraviť o prácu.
- Či má ako žena nejaké výhody alebo úľavy.
- Ako rieši potrebu ísť na toaletu, keď je v sade.
V rozhovore pre Refresher porozprávala aj o tom, aké je to pracovať v prevažne mužskom kolektíve aj s oveľa staršími kolegami. „Väčšinou som mala dobré skúsenosti, no objavil sa aj pán, s ktorým som mala konflikt, pretože ma podceňoval,“ opisuje jednu z mála nepríjemných skúseností.
Dozvedel som sa tiež, ako si zvykala na fyzicky náročnejšiu prácu, ako prebiehal zber či koľko si dokázala počas sezóny zarobiť.
Refresher ti pravidelne prináša rozhovory so Slovákmi, ktorí majú zaujímavé pracovné skúsenosti zo zahraničia. Prečítaj si o Janovi, ktorý bol pred rokom premiérovo na jablkovej brigáde, o lešenárovi Aďovi či o Tereze, ktorá upratovala záchody v Nórsku.
Brigádu ti dohodla mama, ako si na to zareagovala?
Ocko chodil celú výšku do USA, mamka chodila brigádovať do Rakúska, počúvala som od nich veľa príbehov o tom, ako makali, zarobili, zabávali sa, cestovali a trávili leto niekde na brigáde v zahraničí. Bola som na to teda zvyknutá a bola som rada, že idem niekam preč mimo mesta, kde zarobím viac a niečo nové zažijem.
Nebola to teda tvoja prvá pracovná skúsenosť.
Počas strednej som predávala zmrzlinu u nás v meste, zarobila som si tak 300 eur mesačne, čiže keď som počula, že si viem za podobné obdobie zarobiť až dvetisíc, neváhala som.
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Začnime tým, čo všetkých zaujíma najviac. Koľko si dokážeš zarobiť a ako presne odmeňovanie funguje?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako zareagovala, keď jej mama vybavila prácu v sade.
- Ako si zvykala na fyzickú náročnosť a 40-stupňové teploty.
- Čo povedala kolegovi, ktorý ju nazval malým deckom.
- Ako je to pri jablkovej brigáde s platom a čo ťa môže pripraviť o prácu.
- Či má ako žena nejaké výhody alebo úľavy.
- Ako rieši potrebu ísť na toaletu, keď je v sade.