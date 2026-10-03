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Toto sú najlepšie pekárne v Prešove: Testoval som Kromku, Pochlebe, Rustik či Klasy (Gastrotest)
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dnes 3. októbra 2026 o 7:00
Čas čítania 6:48

Toto sú najlepšie pekárne v Prešove: Testoval som Kromku, Pochlebe, Rustik či Klasy (Gastrotest)

Toto sú najlepšie pekárne v Prešove: Testoval som Kromku, Pochlebe, Rustik či Klasy (Gastrotest)
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper
Timotej Gašper
Timotej Gašper
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Kde je najlepšie sladké pečivo a kde zase najchutnejšia focaccia?

Sedím na betónovej lavičke v hoode s novostavbami a v ruke držím asi najlepší kus sladkého pečiva, aký som v živote ochutnal. V hlave si hovorím, že Prešov je pekárenská veľmoc.

„Vidíme, že ľudia si už vedia vybrať a neuspokoja sa len tak s hocičím. A to nás motivuje robiť našu prácu stále lepšie,“ hovorí mi Jožo Kaňuk z pekárne Kromka o náročnosti domácich zákazníkov.

V Prešove prebehla v posledných rokoch pekárenská revolúcia. K tradičným pekárňam pribudli tie moderné, kde pojem „pekárenský výrobok“ ohýbajú do neuveriteľných podôb.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ktoré pekárne v Prešove som testoval.
  • Kde je najlacnejšie.
  • Ktorá pekáreň ma sklamala.
  • Kde robia najlepšie sladké pečivo na východnom Slovensku.
  • V ktorej pekárni som zaplatil najviac.
  • Ktoré miesto vyhralo a čo ho delí od 2. miesta.

Rozhodol som sa navštíviť 5 prevádzok, konkrétne Kromku, Pochlebe, Rustik, Klasy a Pekárovu ženu. V každej si dám jedno slané a jedno sladké pečivo podľa toho, čo si u nich ľudia kupujú najčastejšie.

Pekárne
Zdroj: REFRESHER/ Timotej Gašper

Koštujem croissant, twister, cinnamon bun, focacciu, oldschool šatôčku či slimák. Poď sa so mnou pozrieť na to, ktorá prešovská pekáreň u mňa vyhrala, ktorá ma mierne sklamala a či dokáže tradičná pekáreň poraziť v teste modernú konkurenciu.

Klasika v štýle "málo muziky za málo peňazí"

Prvá prešovská remeselná pekáreň, týmto statusom sa hrdo pýšia v Klasoch. Ich prevádzka sa nachádza na Solivare v nie príliš rušnom prostredí. V čase mojej návštevy sa tam však strieda jeden zákazník za druhým.

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Refresher ti pravidelne prináša gastroobsah z východného Slovenska. Prečítaj si o bistre a pekárni Zelený strom zo Sabinova či o Erikovej pizzerii Umama v Bardejove.

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Ktoré pekárne v Prešove som testoval.
  • Kde je najlacnejšie.
  • Ktorá pekáreň ma sklamala.
  • Kde robia najlepšie sladké pečivo na východnom Slovensku.
  • V ktorej pekárni som zaplatil najviac.
  • Ktoré miesto vyhralo a čo ho delí od 2. miesta.
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Náhľadový obrázok: REFRESHER/ Timotej Gašper
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