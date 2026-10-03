Toto sú najlepšie pekárne v Prešove: Testoval som Kromku, Pochlebe, Rustik či Klasy (Gastrotest)

Kde je najlepšie sladké pečivo a kde zase najchutnejšia focaccia?
Sedím na betónovej lavičke v hoode s novostavbami a v ruke držím asi najlepší kus sladkého pečiva, aký som v živote ochutnal. V hlave si hovorím, že Prešov je pekárenská veľmoc.
„Vidíme, že ľudia si už vedia vybrať a neuspokoja sa len tak s hocičím. A to nás motivuje robiť našu prácu stále lepšie,“ hovorí mi Jožo Kaňuk z pekárne Kromka o náročnosti domácich zákazníkov.
V Prešove prebehla v posledných rokoch pekárenská revolúcia. K tradičným pekárňam pribudli tie moderné, kde pojem „pekárenský výrobok“ ohýbajú do neuveriteľných podôb.
- Ktoré pekárne v Prešove som testoval.
- Kde je najlacnejšie.
- Ktorá pekáreň ma sklamala.
- Kde robia najlepšie sladké pečivo na východnom Slovensku.
- V ktorej pekárni som zaplatil najviac.
- Ktoré miesto vyhralo a čo ho delí od 2. miesta.
Rozhodol som sa navštíviť 5 prevádzok, konkrétne Kromku, Pochlebe, Rustik, Klasy a Pekárovu ženu. V každej si dám jedno slané a jedno sladké pečivo podľa toho, čo si u nich ľudia kupujú najčastejšie.
Koštujem croissant, twister, cinnamon bun, focacciu, oldschool šatôčku či slimák. Poď sa so mnou pozrieť na to, ktorá prešovská pekáreň u mňa vyhrala, ktorá ma mierne sklamala a či dokáže tradičná pekáreň poraziť v teste modernú konkurenciu.
Klasika v štýle "málo muziky za málo peňazí"
Prvá prešovská remeselná pekáreň, týmto statusom sa hrdo pýšia v Klasoch. Ich prevádzka sa nachádza na Solivare v nie príliš rušnom prostredí. V čase mojej návštevy sa tam však strieda jeden zákazník za druhým.
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Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ktoré pekárne v Prešove som testoval.
- Kde je najlacnejšie.
- Ktorá pekáreň ma sklamala.
- Kde robia najlepšie sladké pečivo na východnom Slovensku.
- V ktorej pekárni som zaplatil najviac.
- Ktoré miesto vyhralo a čo ho delí od 2. miesta.