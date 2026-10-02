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Keď zvíťazí túžba po peniazoch. 9 podvodov, ktoré otriasli športovým svetom
Zdroj: FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
Zdroj: FOTO: JOSH HALLETT
Zdroj: FOTO: WIKIMEDIA COMMONS: ВАЛЕРИЙ ДУДУШ
Zdroj: GETTYIMAGES/AL BELLO
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/RICHARD GILLIN
Zdroj: FOTO: WIKIMEDIA COMMONS
Zdroj: GETTYIMAGES/ROSS KINNAIRD /ALLSPORT
Zdroj: GETTYIMAGES/CLIVE ROSE
Zdroj: KEYSTONE VIEW COMPANY/ARCHIVE PHOTOS/GETTY IMAGES
Zdroj: WIKIMEDIA COMMONS/BBC NEWS
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