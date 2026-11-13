„Myslela som si, že som ako žena zlyhala.“ Silvia po dvoch neúspešných IVF a inseminácii otehotnela prirodzene

Manželia si otehotnenie spájajú s liečbou, odborník však upozorňuje, že príčinnú súvislosť nemožno jednoznačne potvrdiť.
Silvia a Zoltán podstúpili insemináciu a dve kolá umelého oplodnenia – neúspešne. Lekári však neodhalili jednoznačný dôvod, prečo sa im nedarí počať dieťa. „Bola som z toho najsmutnejšia, mala som pocit, že som ako žena zlyhala. Manžel ma však veľmi podporoval. Bez neho, keby nebol taký, aký je, by som to podľa mňa zvládala oveľa ťažšie,“ hovorí Silvia.
Dvojica je spolu jedenásť rokov. O dieťati uvažovali už skôr, no ich plány ovplyvnila Silviina liečba epilepsie. Zlom prišiel krátko predtým, ako mali nastúpiť na tretie IVF v Brne. Približne mesiac po preliečení bakteriálneho nálezu Silvia prirodzene otehotnela.
O plodnosti sme sa rozprávali aj gynekológom a reprodukčným špecialistom Tomášom Kralovičom z GYNCARE Nitra.
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- Aké vyšetrenia podstúpili Zoltán a Silvia a čo odhalili.
- Ako vyzerala ich cesta k počatiu potomka.
- Kedy môže baktéria Enterococcus faecalis ovplyvniť plodnosť a prečo pozitívny ster automaticky neznamená neplodnosť ani potrebu antibiotík.
- Čo znamená nevysvetliteľná neplodnosť.
Najskôr si chceli dať do poriadku zdravie
Slivia užívala lieky na epilepsiu, ktoré jej lekári museli upraviť aj s ohľadom na prípadné tehotenstvo. Rozhodli sa preto najskôr vyriešiť zdravotné komplikácie a až potom sa venovať rodičovstvu.
Aktívne sa o dieťa začali snažiť na konci leta 2022. Spočiatku si mysleli, že všetko pôjde prirodzene a tehotenstvo príde v priebehu niekoľkých mesiacov. Keď sa tak nestalo, obrátili sa na odborníkov.
Prvé vyšetrenia na klinike reprodukčnej medicíny absolvovali v Bratislave v roku 2023. Lekári im skontrolovali základné parametre plodnosti vrátane hormonálnych výsledkov u Silvie a spermiogramu u Zoltána.
„Lekári nám hovorili, že výsledky vôbec nie sú zlé, ale ani dokonalé. Podľa nich by som s nimi dokázala otehotnieť aj prirodzene. Povedali sme si teda, že budeme skúšať ďalej a zároveň sme sa rozhodli vyskúšať insemináciu. Verili sme, že keď nám vyberú najkvalitnejšie spermie a všetko načasujú, mohlo by to vyjsť. Absolvovali sme dva pokusy, jeden na jeseň a druhý v decembri 2023, ale ani jeden sa nepodaril,“ spomína Silvia.
To, že sa človek cíti zdravý a jeho základné laboratórne či gynekologické vyšetrenia neodhalia žiadny problém, ešte nemusí znamenať, že všetky procesy potrebné na počatie fungujú optimálne. Plodnosť totiž ovplyvňuje viacero faktorov, ktoré nemusia byť na prvý pohľad viditeľné.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
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Čo sa dozvieš po odomknutí?
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Aké vyšetrenia podstúpili Zoltán a Silvia a čo odhalili.
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Ako vyzerala ich cesta k počatiu potomka.
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Kedy môže baktéria Enterococcus faecalis ovplyvniť plodnosť a prečo pozitívny ster automaticky neznamená neplodnosť ani potrebu antibiotík.
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Čo znamená nevysvetliteľná neplodnosť.