12-ročné dievča prinútil zabiť sliepku a jej vnútornosťami napísať jeho meno. Predátor zneužil 2600 detí, odsúdili ho na 77 rokov

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27-ročný Kyle William Spitze dostal doposiaľ najprísnejší trest za online vykorisťovanie a zneužívanie.
Počas videohovoru prikázal iba 12-ročnému dievčaťu, aby sa rezala tak hlboko, ako dokáže. Keď zaváhala, vyhrážal sa, že zverejní jej kompromitujúce videá. Pri ďalšom telefonáte ju zase prinútil zabiť sliepku a z vnútorností vyskladať jeho online prezývku. Záznam z videohovoru neskôr zverejnil na svojich sociálnych sieťach s popisom: „úžasné“.
- Čo presne je sieť 764 a prečo ju FBI považuje za teroristickú hrozbu najvyššej kategórie.
- Ako Kyle Spitze lákal a vydieral dievčatá a čo presne im robil.
- Ako vyprovokoval priateľa svojej matky, aby na neho vystrelil z pištole a spáchal samovraždu.
- O švédskom predátorovi z rovnakej skupiny, ktorý mladého chlapca donútil, aby nožom pobodal staršiu ženu.
27-ročný Kyle William Spitze z malého mestečka Friendsville v Tennessee cez internet zneužil viac než 2 600 obetí z USA, ale aj zo zahraničia. Väčšinou išlo o maloleté dievčatá, od ktorých sa snažil vymámiť nahé fotografie či sexuálny obsah. Keď sa mu to podarilo, nútil ich k sebapoškodzovaniu pod vyhrážkami, že zverejní ich intímne zábery. Dve z jeho obetí psychické týranie nezvládli a spáchali samovraždu.
Kyle Spitze operoval predovšetkým na stránkach extrémistickej siete 764, ktorú FBI označila za formu „moderného terorizmu“. V auguste 2026 ho Federálny súd v Tennessee odsúdil za internetové týranie na 77 rokov väzenia. Ide doposiaľ o najprísnejší trest, aký kedy dostal člen siete 764.
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Naposledy sme písali o nekrofilovi Edmundovi Kemperovi, ktorý vlastnej mame odsekol hlavu a použil ju ako terč na šípky, či o sériovom vrahovi Andrejovi Kijkovi známym ako „Sosnovský rozparovač“.
Predtým, ako sa spoločne pozrieme na prípad Kylea Spitzeho a rovnako tak na celú sieť 764, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.
Čo je sieť 764?
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- Čo presne je sieť 764 a prečo ju FBI považuje za teroristickú hrozbu najvyššej kategórie.
- Ako Kyle Spitze lákal a vydieral dievčatá a čo presne im robil.
- Ako vyprovokoval priateľa svojej matky, aby na neho vystrelil z pištole a spáchal samovraždu.
- O švédskom predátorovi z rovnakej skupiny, ktorý mladého chlapca donútil, aby nožom pobodal staršiu ženu.