V sudoch ukrýval mŕtvoly žien, ktoré k sebe lákal cez inzeráty v novinách. O vrahovi z Budapešti si celý svet myslel, že je upír

- produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
- sex, nahotu a iný NSFW obsah
- násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
Patrí medzi najhorších sériových vrahov v histórii nášho susedného Maďarska.
9. mája 1916, Cinkota, Rakúsko-Uhorsko – Márton Kresinzky, majiteľ domu na Kossuthovej ulici, sa konečne odhodlá vypratať dom po bývalom nájomníkovi. Prenajímal si ho od neho istý Béla Kiss, ktorý narukoval do Veľkej vojny a podľa správ z frontu už nežije. Keďže chce dom ďalej prenajímať a predchádzajúci nájomník je mŕtvy, musí ho vyčistiť sám.
- Ako klampiar z predmestia Budapešti lákal ženy cez inzeráty v novinách k sebe domov a čo im sľuboval.
- Prečo susedia nepochybovali, keď im tvrdil, že v sudoch skladuje benzín.
- Čo polícia našla v izbe, do ktorej Béla Kiss zakázal vkročiť gazdinej.
- Prečo mnohí ľudia verili, že bol skutočný upír a spochybňovali jeho smrť.
- Koľko obetí v skutočnosti zavraždil.
Na pomoc s upratovaním si zavolá suseda Takácsa. Začnú drevenou kôlňou, ktorá stojí pri dome. Keď otvoria dvere drevenej búdy, oči im padnú na zatvorené sudy. Na prvý pohľad ide o zásoby paliva. Pokúsia sa ich odtlačiť, no sú ťažšie, ako čakali. Kresinzky preto vezme železnú tyč, ktorú použije ako provizórne páčidlo a pokúsi sa uvoľniť veko. Keď sa mu to podarí, do nosa mu udrie hnilobný zápach.
V sude leží jutové vrece, z ktorého vytŕčajú vlasy. So susedom sa pomaly sklonia nad sud, aby si lepšie obzreli jeho obsah. Je v ňom mŕtvola ženy. Vydesení ustúpia o niekoľko krokov dozadu a rozbehnú sa na policajnú stanicu.
Keď na dvor dorazia policajti, začnú otvárať jeden sud za druhým. Otvoria ďalších šesť sudov a v každom nájdu mŕtvolu. Muž, ktorý ich tam s najväčšou pravdepodobnosťou uložil, im už nepovie, čo sa stalo. Minimálne podľa armádnych záznamov ešte pred rokom zomrel na fronte.
Hoci Béla Kiss nikdy nestál pred súdom, do maďarskej histórie sa zapísal ako jeden z najhorších sériových vrahov krajiny. O jeho prípade dodnes existuje množstvo legiend, ktoré podporujú nezodpovedané otázky. Napríklad, že bol upír, zavraždil až 24 obetí a na fronte nikdy neumrel, iba utiekol pred spravodlivosťou.
Ešte predtým, než sa spoločne pozrieme na fakty o jeho prípade a vyvrátime mýty, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.
V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Viac článkov z tejto série nájdeš tu.
Naposledy sme písali o Lizzie Borden, ktorá údajne zavraždila svojho otca a macochu sekerou, či krvilačnej sestričke Márii Fikačkovej.
Slušný pracant, ktorý hľadal nevestu
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako klampiar z predmestia Budapešti lákal ženy cez inzeráty v novinách k sebe domov a čo im sľuboval.
- Prečo susedia nepochybovali, keď im tvrdil, že v sudoch skladuje benzín.
- Čo polícia našla v izbe, do ktorej Béla Kiss zakázal vkročiť gazdinej.
- Prečo mnohí ľudia verili, že bol skutočný upír, a spochybňovali jeho smrť.
- Koľko obetí v skutočnosti zavraždil.