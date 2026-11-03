„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry

Rodina žiačky z jej telefónu zachránila viac než tristo screenshotov so znepokojujúcimi správami.
Rodina 12-ročného dievčaťa objavila v jej telefóne stovky znepokojujúcich správ od učiteľky zo základnej školy neďaleko Nitry, ktorú navštevovala. Správy naznačovali, že mali spolu intímny vzťah. V konverzácii sa nachádzali vyznania lásky aj správy so sexuálnym podtónom.
Matka žiačky si už dlhší čas všímala nezvyčajne blízky vzťah medzi učiteľkou a dievčaťom. Žena ju doučovala, chodievali spolu na prechádzky a žiačka u nej dokonca prespávala. Blízki však spočiatku netušili, čo sa za ich vzťahom skutočne skrýva. Učiteľku totiž dobre poznali a považovali ju za dôveryhodnú osobu.
Zlom nastal až vtedy, keď sa matka so sestrou žiačky rozhodli skontrolovať jej telefón. Z Messengeru zachránili približne tristo screenshotov ich konverzácie. Rodina následne odovzdala konverzáciu polícii aj spolu s odborným posudkom. Učiteľku na základe získaných dôkazov, výpovede dievčaťa a znaleckých posudkov obvinili zo zločinu sexuálneho zneužívania.
Ako sa vzťah medzi učiteľkou a 12-ročnou žiačkou podľa rodiny vyvíjal a čo presne sa nachádzalo v ich spoločnej komunikácii, ktorú má Refresher k dispozícii? Viac sa dočítaš v tomto článku.