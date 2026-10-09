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Mária Fikačková policajtom povedala, že deti zavraždila, pretože ju rozčuľoval ich plač.
„Zbadala som, že sa novorodeniatko Prosserová začína dvíhať a vystierať. Spustilo plač a, ako sa naťahovalo, začalo aj grckať. V tomto momente ma zachvátil hnev a rozhodla som sa dieťaťa zbaviť. Pri stlačení hlavičky Prosserovej som cítila, ako sa mi do nej zaborili prsty, ale necítila som v tomto okamihu žiadne praskanie lebečných kostí. Iba som vnímala, že hlavičku stláčam a že povoľuje.“
Toto sú slová jednej z najhorších vrahýň v histórii Československa. Mária Fikáčková pracovala ako sestrička na novorodeneckom oddelení v Sušiciach. Mala za úlohu chrániť tie najzraniteľnejšie bytosti na svete, no keď za sebou zavrela dvere izby a započula detský plač, vstúpil do nej nekontrolovateľný hnev a chuť vraždiť.
- Čo o Márii Fikáčkovej povedali novinárom jej kolegyne z oddelenia a ako si na jej zadržanie spomína jedna z pacientok.
- Ako riaditeľ nemocnice vysvetlil policajtom, prečo sestru nechal pracovať v nemocnici i potom, čo jednému z novorodencov natrhla ucho.
- O deťoch, ktoré jej útok prežili, ale do konca života mali vážne zdravotné ťažkosti.
- Ako sa podľa exvyšetrovateľa hľadá páchateľ na takom špecifickom mieste, akým je nemocnica.
- Akým spôsobom policajti preverujú priznania páchateľov, aby zistili, či nie sú falošné.
Kolegovia aj rodičia roky vnímali 25-ročnú ženu ako ochotnú a obetavú zdravotnú sestru. O tom, čo je skutočne zač, sa dozvedeli až na konci februára 1960, keď na oddelení náhle zomreli dve len niekoľkodňové deti. Patológ pri pitve zistil, že nezomreli prirodzenou smrťou. Všetky indície ukazovali na Máriu Fikáčkovú.
Keď ju zatkli príslušníci Verejnej bezpečnosti, nezatĺkala. Dokonca im neskôr povedala, že sa jej uľavilo. S mrazivo pokojným hlasom im detailne opísala, ako novorodencom drvila hlavy, lámala končatiny a udierala ich päsťou – to všetko vraj len preto, že nedokázala počúvať ich plač.
Hoci zdravotnú sestru odsúdili iba za dve vraždy a dve ťažké ublíženia na zdraví, vypovedala, že utýrala ďalších desať detí. Dodnes mnohí ľudia berú jej výpoveď ako fakt a hovoria o nej ako o sériovej vrahyni s možno najväčším počtom obetí na území niekdajšieho Československa. To však, že sa k niečomu obvinený prizná, automaticky neznamená, že hovorí pravdu.
O tom, ako policajti vyšetrujú prípady v špecifickom prostredí, akým je nemocnica, a preverujú priznania páchateľov, sme sa porozprávali s bývalým vyšetrovateľom Jozefom Vachálkom, ktorý s kolegami pracoval na prípadoch najznámejších slovenských sériových vrahov, Jozefa Slováka a Ondreja Riga.
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Predtým, ako sa spoločne pozrieme na prípad sériovej vrahyne, ktorú prezývali aj „Anjel smrti“, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.
Máriin otec bol nacista a susedov považoval za „českú háveď“
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo o Márii Fikáčkovej povedali novinárom jej kolegyne z oddelenia a ako si na jej zadržanie spomína jedna z pacientok.
- Ako riaditeľ nemocnice vysvetlil policajtom, prečo sestru nechal pracovať v nemocnici i potom, čo jednému z novorodencov natrhla ucho.
- O deťoch, ktoré jej útok prežili, ale do konca života mali vážne zdravotné ťažkosti.
- Ako sa podľa exvyšetrovateľa hľadá páchateľ na takom špecifickom mieste, akým je nemocnica.
- Akým spôsobom policajti preverujú priznania páchateľov, aby zistili, či nie sú falošné.