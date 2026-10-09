Feed Explore
Feed Explore Profil
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
0
0
0
dnes 9. októbra 2026 o 17:00
Čas čítania 12:17

Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici

Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
Zdroj: reprofoto/Česká televize
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Mária Fikačková policajtom povedala, že deti zavraždila, pretože ju rozčuľoval ich plač.

„Zbadala som, že sa novorodeniatko Prosserová začína dvíhať a vystierať. Spustilo plač a, ako sa naťahovalo, začalo aj grckať. V tomto momente ma zachvátil hnev a rozhodla som sa dieťaťa zbaviť. Pri stlačení hlavičky Prosserovej som cítila, ako sa mi do nej zaborili prsty, ale necítila som v tomto okamihu žiadne praskanie lebečných kostí. Iba som vnímala, že hlavičku stláčam a že povoľuje.“

Toto sú slová jednej z najhorších vrahýň v histórii Československa. Mária Fikáčková pracovala ako sestrička na novorodeneckom oddelení v Sušiciach. Mala za úlohu chrániť tie najzraniteľnejšie bytosti na svete, no keď za sebou zavrela dvere izby a započula detský plač, vstúpil do nej nekontrolovateľný hnev a chuť vraždiť.

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo o Márii Fikáčkovej povedali novinárom jej kolegyne z oddelenia a ako si na jej zadržanie spomína jedna z pacientok.
  • Ako riaditeľ nemocnice vysvetlil policajtom, prečo sestru nechal pracovať v nemocnici i potom, čo jednému z novorodencov natrhla ucho.
  • O deťoch, ktoré jej útok prežili, ale do konca života mali vážne zdravotné ťažkosti.
  • Ako sa podľa exvyšetrovateľa hľadá páchateľ na takom špecifickom mieste, akým je nemocnica.
  • Akým spôsobom policajti preverujú priznania páchateľov, aby zistili, či nie sú falošné.

Kolegovia aj rodičia roky vnímali 25-ročnú ženu ako ochotnú a obetavú zdravotnú sestru. O tom, čo je skutočne zač, sa dozvedeli až na konci februára 1960, keď na oddelení náhle zomreli dve len niekoľkodňové deti. Patológ pri pitve zistil, že nezomreli prirodzenou smrťou. Všetky indície ukazovali na Máriu Fikáčkovú.

Odporúčané
Krvácali z očí aj uší a na ústach mali penu. Partia turistov zomrela v pohorí Chamar-Daban tak záhadne, že to dodnes nevysvetlili Krvácali z očí aj uší a na ústach mali penu. Partia turistov zomrela v pohorí Chamar-Daban tak záhadne, že to dodnes nevysvetlili 25. septembra 2026 o 17:00

Keď ju zatkli príslušníci Verejnej bezpečnosti, nezatĺkala. Dokonca im neskôr povedala, že sa jej uľavilo. S mrazivo pokojným hlasom im detailne opísala, ako novorodencom drvila hlavy, lámala končatiny a udierala ich päsťou – to všetko vraj len preto, že nedokázala počúvať ich plač.

Hoci zdravotnú sestru odsúdili iba za dve vraždy a dve ťažké ublíženia na zdraví, vypovedala, že utýrala ďalších desať detí. Dodnes mnohí ľudia berú jej výpoveď ako fakt a hovoria o nej ako o sériovej vrahyni s možno najväčším počtom obetí na území niekdajšieho Československa. To však, že sa k niečomu obvinený prizná, automaticky neznamená, že hovorí pravdu.

O tom, ako policajti vyšetrujú prípady v špecifickom prostredí, akým je nemocnica, a preverujú priznania páchateľov, sme sa porozprávali s bývalým vyšetrovateľom Jozefom Vachálkom, ktorý s kolegami pracoval na prípadoch najznámejších slovenských sériových vrahov, Jozefa Slováka a Ondreja Riga.

Mária Fikáčková. Bývalý vyšetrovateľ Jozef Vachálek. Jozef Vachálek. Mária Fikáčková.
Zobraziť galériu
(4)

V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Viac článkov z tejto série nájdeš tu.

Naposledy sme písali o Lizzie Borden – podozrivej z vraždy svojho vlastného otca a macochy, či o ruských väzňoch, ktorí zabili spoluväzňa a zjedli jeho srdce.

Predtým, ako sa spoločne pozrieme na prípad sériovej vrahyne, ktorú prezývali aj „Anjel smrti“, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.

Odporúčané
12-ročné dievča prinútil zabiť sliepku a jej vnútornosťami napísať jeho meno. Predátor zneužil 2600 detí, odsúdili ho na 77 rokov 12-ročné dievča prinútil zabiť sliepku a jej vnútornosťami napísať jeho meno. Predátor zneužil 2600 detí, odsúdili ho na 77 rokov 4. októbra 2026 o 17:00
Odporúčané
Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili 20. septembra 2026 o 7:00
Odporúčané
Zabili spoluväzňa a zjedli jeho srdce. Ruskí odsúdení zinscenovali kanibalizmus, aby ich poslali z basy na psychiatriu Zabili spoluväzňa a zjedli jeho srdce. Ruskí odsúdení zinscenovali kanibalizmus, aby ich poslali z basy na psychiatriu 29. augusta 2026 o 17:00

Máriin otec bol nacista a susedov považoval za „českú háveď“

Pridaj sa do Refresher Clubu
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (150 kreditov)
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Polročné - 23 %
32,5 € 25 €
Účtuje sa každých 6 mesiacov
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (900 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Ročné - 23 %
65 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (2 000 kreditov)
Wolt+ na 3 mesiace zadarmo
Úplne bez reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Zdieľanie obsahu kamošom a kamoškám
Všetky možnosti členstva Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Pridaj sa do Refresher Clubu

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo o Márii Fikáčkovej povedali novinárom jej kolegyne z oddelenia a ako si na jej zadržanie spomína jedna z pacientok.
  • Ako riaditeľ nemocnice vysvetlil policajtom, prečo sestru nechal pracovať v nemocnici i potom, čo jednému z novorodencov natrhla ucho.
  • O deťoch, ktoré jej útok prežili, ale do konca života mali vážne zdravotné ťažkosti.
  • Ako sa podľa exvyšetrovateľa hľadá páchateľ na takom špecifickom mieste, akým je nemocnica.
  • Akým spôsobom policajti preverujú priznania páchateľov, aby zistili, či nie sú falošné.
Dočítať článok
Máš už členstvo?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 211425 a aktivuj si členstvo na celý mesiac.
Cena SMS členstva je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Pridaj sa do Clubu a získaj
Refresher bez reklám
Prístup k exkluzívnemu obsahu (články, videá)
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Možnosť zdieľať obsah kamošom a kamoškám
Zobraziť všetky
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: denik.cz, ceskatelevize.cz, seznam.cz
Náhľadový obrázok: reprofoto/Česká televize
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KRIMI A TRUE CRIME KRIMI A TRUE CRIME
Odporúčame
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
včera o 07:35
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
Refresher Club
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
včera o 17:00
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
Sponzorovaný obsah
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
29. 9. 2026 10:30
Barbora o roztrúsenej skleróze: Paréza tváre mi zmenila život. Povedala som si „fuck it“ a skúsila modeling
Refresher Club
Barbora o roztrúsenej skleróze: Paréza tváre mi zmenila život. Povedala som si „fuck it“ a skúsila modeling
dnes o 07:00
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
pred 3 dňami
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
včera o 09:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
pred 3 dňami
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Spravodajstvo
Slovensko Ekonomika Doprava Polícia SR
Viac
Smrť dôchodkyne po drsnom vysťahovaní vyvolala v Španielsku masové protesty. Premiér vyhlásil predčasné voľby
pred hodinou
Slovenská sieť Farmfoods zatvorila desiatky predajní. Z pôvodných 51 zostali už len štyri
pred 2 hodinami
Dvaja 15-roční chlapci mali plánovať vraždu spolužiaka. Druhému sa vyhrážali, že ho predajú na orgány, plán prekazil jediný omyl
pred 3 hodinami

Viac z Krimi a true crime

Všetko
Harman zastrelil v Bratislave 7 ľudí, mnohí si mysleli, že zabíjal Rómov. Aká je pravda o masakre v Devínskej novej Vsi?
Refresher Club
Harman zastrelil v Bratislave 7 ľudí, mnohí si mysleli, že zabíjal Rómov. Aká je pravda o masakre v Devínskej novej Vsi?
30. 8. 2026 7:00
1
Záhadná smrť v deň narodenín. Partner Gypsy Rose a otec jej dcéry bol nájdený mŕtvyvo veku 34 rokov
Záhadná smrť v deň narodenín. Partner Gypsy Rose a otec jej dcéry bol nájdený mŕtvyvo veku 34 rokov
2. 10. 2026 9:56
Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili
Refresher Club
Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili
20. 9. 2026 7:00
12-ročné dievča prinútil zabiť sliepku a jej vnútornosťami napísať jeho meno. Predátor zneužil 2600 detí, odsúdili ho na 77 rokov
Refresher Club
12-ročné dievča prinútil zabiť sliepku a jej vnútornosťami napísať jeho meno. Predátor zneužil 2600 detí, odsúdili ho na 77 rokov
4. 10. 2026 17:00
Lindsay Clancy zabila svoje tri deti: Išlo o zúfalý boj s diagnózou alebo premyslený trestný čin?
Lindsay Clancy zabila svoje tri deti: Išlo o zúfalý boj s diagnózou alebo premyslený trestný čin?
3. 9. 2026 15:47
Vydali sme sa po stopách sériového vraha Románeka: popravil pumpára aj dôchodcu a spoluväzňom tvrdil, že sa premieňa na vlka
Vydali sme sa po stopách sériového vraha Románeka: popravil pumpára aj dôchodcu a spoluväzňom tvrdil, že sa premieňa na vlka
16. 9. 2026 14:07
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
pred 3 dňami
Bývalá partnerka Jona Mariánka Abby prehovorila: Podvádzal ma a klamal!
pred 4 dňami
Na Love Island prišla nová bombshell Amélie. Hľadá muža, ktorý udrží jej vysoké tempo
pred 4 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Nedostatok železa môže spôsobiť padanie vlasov, únavu aj brain fog. Ako zistíš, či ti chýba a ako ho správne doplniť?
Nedostatok železa môže spôsobiť padanie vlasov, únavu aj brain fog. Ako zistíš, či ti chýba a ako ho správne doplniť?
30. 9. 2026 14:00
Zažil som spánkovú paralýzu, na krku som cítil teplý dych a nevedel som sa pohnúť. Na túto nočnú moru nikdy nezabudnem
25. 9. 2026 7:00
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
včera o 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
Krimi a true crime
pred hodinou
Refresher Club
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
pred hodinou
Mária Fikačková policajtom povedala, že deti zavraždila, pretože ju rozčuľoval ich plač.
Steven Spielberg a Michael Bay rokujú o návrate do sveta Transformers. Spoločne by mohli natočiť ôsme pokračovanie
Steven Spielberg a Michael Bay rokujú o návrate do sveta Transformers. Spoločne by mohli natočiť ôsme pokračovanie
pred hodinou
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
V spolupráci
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
pred 2 hodinami
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
pred 2 hodinami
Influencer Peťo Lackovič: „Babke trvalo pol roka, kým uverila, že sa jej nesmejú. Drakarys si hovorí už aj sama pre seba“
Mediálna spolupráca
Influencer Peťo Lackovič: „Babke trvalo pol roka, kým uverila, že sa jej nesmejú. Drakarys si hovorí už aj sama pre seba“
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
včera o 07:35
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
Refresher Club
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Myslela som si, že som zdravá. Jeden odber krvi mi ukázal veci, ktoré musím čo najskôr vyriešiť
V spolupráci
Myslela som si, že som zdravá. Jeden odber krvi mi ukázal veci, ktoré musím čo najskôr vyriešiť
2. 10. 2026 10:20
Do vily mieri Beata a Demi. Akého partnera hľadajú noví bombshells?
Do vily mieri Beata a Demi. Akého partnera hľadajú noví bombshells?
včera o 21:30
Letisko Poprad má novú pravidelnú linku. Do poľského Gdansku sa bude lietať celoročne
Letisko Poprad má novú pravidelnú linku. Do poľského Gdansku sa bude lietať celoročne
včera o 14:50
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
Refresher Club
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
5. 10. 2026 12:45
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40