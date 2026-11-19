Martin sa zamiloval do kolegyne, ktorá má už viac ako dva roky priateľa. Trávia spolu čas, píšu si aj mimo práce a ona mu dáva najavo blízkosť. On však nevie, či k nemu cíti niečo viac, alebo si len robí nádeje.
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Zdravím,
som zamilovaný do mojej zadanej kolegyne. Poznáme sa asi pol roka a každým dňom, čo ju poznám, som do nej viac a viac zamilovaný. No problémom je, že má už vyše dvoch rokov frajera.
Poznám jej farbu očí, veci, ktoré má a nemá rada, jej obľúbené jedlo a aj to, kedy má s frajerom výročie. Už posledné tri mesiace počúvam od mojich kolegov, že sa rozídu, no stále sa nič také nestalo. Som z toho veľmi zúfalý.
Nosím jej do práce koláče, kávu a snažím sa jej ukázať, že ja som ten pravý pre ňu, no neviem, ako ma vníma ona. Máme spolu krásne momenty v práci, vieme sa pekne porozprávať, občas si o mňa aj hlavu oprie, vozí ma z práce domov a vždy, keď sme spolu, sa cítim super.
Zdieľame si aj polohu, píšeme si mimo práce a mám pocit, že to k niečomu smeruje, no keď sa nad tým zamyslím, stále viem, že má frajera. Som zmätený a zúfalý, neviem, čo mám robiť. Neviem ešte, ako dlho dokážem žiť s touto neistotou, a dúfam, že sa čo najskôr rozídu a uvedomí si, že som pre ňu ten pravý.
Martin, 22 rokov
Milý Martin,
opisuješ, blízke chvíle s kolegyňou. Rozumiem, prečo v tebe vyvolávajú nádej. Myslím, že vo veľa ľuďoch by vyvolali. Zároveň však stojí za to rozlišovať medzi tým, čo druhý človek skutočne robí, a tým, aký význam jeho správaniu pripisujeme. Lebo prejavy blízkosti môžu znamenať aj priateľskú náklonnosť, aj dôveru, a áno, aj romantický záujem. Z tvojich slov zatiaľ nevieme, čo znamenajú pre tvoju kolegyňu. Keď sme zamilovaní, môže byť obzvlášť ťažké pripustiť si aj také vysvetlenia, ktoré nie sú v súlade s tým, v čo dúfame.