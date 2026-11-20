Miu Miu, diamanty aj temná klubová estetika.
Jesenná móda v podaní známych Slovákov a Čechov dokazuje, že domáca scéna má čoraz zaujímavejší vkus. V najnovšom vydaní OUTFIT CHECK sme sa pozreli na to, ako kombinujú high fashion kúsky so surovým streetwearom a eleganciou športovci, interpreti, ale aj TV osobnosti.
Pohodlne sa usaď a poďme si rozobrať najlepšie pánske outfity za posledný mesiac.
Peter Pokorný
Úvod zoznamu patrí futbalistovi Petrovi Pokornému, ktorý prišiel na novembrový reprezentačný zraz v Tatranskej Lomnici vo veľmi podarenom jesennom outfite.
25-ročný hráč ŠK Slovan Bratislava stavil na high fashion kúsky, keď béžovú bundu z dielní módneho domu Miu Miu zladil so svetlomodrými džínsami s charakteristickým anagramom Loewe na kolenách, teniskami Maison Margiela v bielo-sivom vyhotovení a cestovnou taškou Goyard, respektíve hliníkovým kufrom Rimowa.
Nenútený styling pre náročného cestovateľa, ktorý spája funkčnosť s estetikou.
David Luu
Český youtuber David Luu ukázal v pulzujúcom srdci Hongkongu majstrovskú lekciu súčasného mestského štýlu, keď stavil na kombináciu surovej industriálnej estetiky s moderným minimalizmom.
Outfitu dominuje čierna farba a premyslená hra s textúrami, pričom základom je čierne tričko s výraznou potlačou a obnoseným vzhľadom od populárnej značky MSBHV, ktoré nesie prvky grunge aj high fashion. Voľné šortky s rukopisom Y-3 dodali uvoľnený, avšak kontrolovaný rozmer a celkový dojem podčiarkli doplnky v podobe štýlových hodiniek Rolex na ľavom zápästí a decentných pletených náramkov.
Ak ti je blízka podobná estetika, inšpiruj sa.
Zvarči
V zozname nechýba ani Rastislav Zvara, ktorý nás zaujal cestovateľským outfitom z Číny.
„Zvarči“ má na fotografii nižšie oblečený pletený čierny sveter so zapínaním na gombíky, pod ktorým má basic biele tričko a tmavomodré nohavice s kontrastnými bielymi prúžkami. Najviac pozornosti však pútajú cool doplnky – metalické strieborné slnečné okuliare s logom Oakley a crossbody taška od módneho domu Louis Vuitton, ktorú by sme privítali aj v našich šatníkoch.
Filip Vaněk
Stylista Filip Vaněk má módu v krvi, o čom nás najnovšie presvedčil stylingom, ktorý s ľahkosťou kombinuje krajčírske remeslo a mestskú eleganciu s dôrazom na textúry a kvalitné materiály.
Základom je čierny kabát, ktorý dodáva siluete ostrý výraz. Ako spodnú vrstvu zvolil sivý sveter na zips s vysokým golierom doplnený o bielu košeľu. Spodnú časť tvoria precízne strihané nohavice stiahnuté opaskom s výraznou taštičkou od módneho domu Jacquemus.
Sladkou čerešničkou sú slnečné okuliare s hranatým rámom a šiltovka, ktoré podčiarkujú nezameniteľný stylistov rukopis.
Zayo
Zayo z Haha Crew vsadil počas jedného z koncertov na nekompromisnú víziu súčasnej klubovej atmosféry a temnej estetiky s nádychom streetwearu.
Outfit košického rapera definuje anonymita a prelínanie športových kódov. Základom je čierno-biely dres so sieťovinou s ikonickým logom Nike, zatiaľ čo najvýraznejším prvkom je kukla s celoplošnou grafickou potlačou, ktorá prechádza do šatky a úplne zahaľuje identitu. Vizuálny mix podčiarkuje čierna rukavica s charakteristickým brandingom Adidas na ľavej ruke, ktorá pevne drží mikrofón.
PTK
Druhú polovicu zoznamu otvára PTK, ktorý vypredal 3 budúcoročné koncerty v pražskej O2 aréne za menej ako 24 hodín od spustenia predaja.
Na fotografii nižšie prináša raper z Chebu zmes temnej estetiky a nekompromisného streetwearu s vlastným rukopisom značky ICEDOUT, keď pózuje na kapote čierneho Mercedes-Benz G Wagon. Outfitu dominuje tepláková súprava s jemným kontrastným lemovaním, ktorú doplnil o biele tenisky Nike Air Force 1 Low a hodinky Cartier pokryté množstvom diamantov.
Styling v podaní PTK je dokonalým príkladom spojenia modernej rapovej kultúry s luxusom.
Shimmi & Loudz1
V zozname nechýba ani backstage styling dvoch výrazných mien slovenskej, respektíve českej rapovej scény, Shimmiho a Loudz1, ktorí predviedli perfektnú hru s kontrastmi formálnej a uvoľnenej estetiky.
Shimmi stavil na čiernu bundu od Martine Rose (nová kreatívna riaditeľka Balenciaga, pozn. redakcie), pod ktorou má bielu košeľu a úzku čiernu kravatu. Vzhľad doplnili dioptrické okuliare s výrazným rámom a svetlomodré džínsy.
Loudz1, ktorý postupnými krokmi mieri na vrchol scény, pôsobil o niečo drsnejšie vďaka koženej motorkárskej bunde prešívanej na rukávoch v čiernom vyhotovení. Výrazný kúsok doplnil podobne ako slovenský raper o elegantnú bielu košeľu s kravatou a prsteňom. Spodná časť patrí uvoľneným džínsom.
Zbyněk Štandera
Do zoznamu sa dostal aj Zbyněk Štandera, ktorého môžeš poznať vďaka značke oblečenia My Dear Clothing.
Návrhár a podnikateľ, ktorý je aktuálne spoločne s rodinou na ceste okolo sveta, predviedol v estetickom prostredí tokijského metra moderný pánsky styling. Vzhľad prepája ležérny skateboardový štýl s minimalistickou estetikou a dôrazom na detaily. Vrchnú časť tvorí čierne priliehavé tričko s bielym lemovaním na rukávoch a golieri, doplnené o grafický motív, zatiaľ čo spodok patrí širokým tmavosivým džínsom s ľahko obnosenou úpravou, ktoré dodávajú uvoľnený 90's nádych.
Oceňujeme aj doplnky – od štýlových slnečných okuliarov s červenými sklami od značky Oakley, cez nylonovú crossbody tašku, až po šperky a hodinky Rolex.
Paulie Garand
Záver tentoraz patrí Pauliemu Garandovi, ktorý prináša na scénu dokonalú kombináciu streetwearu a funkčnej workwear estetiky – pre ktorú máme v redakcii slabosť.
Pilierom outfitu, ktorý český raper vytiahol do ulíc Prahy, je prešívaná bunda s výrazným motívom kamufláže s realistickou potlačou listov od značky Carhartt WIP, doplnená o kontrastný čierny menčesterový golier a decentné logo na prednej strane.
Vrchnú vrstvu s objemnou siluetou navrstvil cez čierny sveter a tmavohnedé nohavice. Nenútený dojem umocňujú doplnky – jemná retiazka s príveskom a dioptrické okuliare s tenkým kovovým rámom.