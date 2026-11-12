Feed Explore
Feed Explore Profil
Vybrali sme 10 tenisiek, ktoré neuvidíš na každom. Ozvláštni svoje outfity modelmi Adidas Originals Japan či New Balance 983
1
1
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 12. novembra 2026 o 12:15
Čas čítania 4:01
Richard Balog

Vybrali sme 10 tenisiek, ktoré neuvidíš na každom. Ozvláštni svoje outfity modelmi Adidas Originals Japan či New Balance 983

Vybrali sme 10 tenisiek, ktoré neuvidíš na každom. Ozvláštni svoje outfity modelmi Adidas Originals Japan či New Balance 983
Zdroj: New Balance
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Novinky nájdeš v ponuke online obchodu Footshop.

Hľadáš tenisky, ktoré vystúpia zo zabehnutého prúdu, ale zároveň dokonale doplnia moderný mestský šatník? V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali 10 modelov, ktoré neuvidíš na každom. Ozvláštni svoje každodenné outfity siluetami Adidas Originals Japan, New Balance 983 či ikonickým štýlom Adidas Originals Gazelle v high fashion úprave od kreatívnej riaditeľky Hermès Wales Bonner. 

Pri nákupe nezľavnených produktov nezabudni použiť náš zľavový kód REFRESHER15, ušetríš desiatky eur. 

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Pozri si všetky novinky aj zľavnené produkty v online obchode Footshop
Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení alebo športe, staň sa členom REFRESHER Clubu a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Od ikonických siluet po sexi spolupráce s Jil Sander či Pharrellom. Pozri si 10 najviac HOT teniskových noviniek Od ikonických siluet po sexi spolupráce s Jil Sander či Pharrellom. Pozri si 10 najviac HOT teniskových noviniek 30. októbra 2026 o 9:12

Reebok Ultra Low 90 €

Ak hľadáš tenisky v cenovej kategórii do 100 eur, ktoré zodpovedajú súčasným módnym trendom, odpoveďou sú Reebok Ultra Low vo vyhotovení s názvom „Red Velvet“. 

Novinka v ponuke online obchodu Footshop má nízky profil a športovú siluetu, ktorá je zahalená do kombinácie kože, semišu a textílie. Tmavočervený zvršok dopĺňa jemné prešívanie, logo značky na jazyku a kontrastné ružové šnúrky zo saténu, ktoré dodávajú romantický nádych. Tenká gumová podrážka a mäkká stielka zabezpečujú pohodlie pri každom kroku. 

Model Reebok Ultra Low ľahko zladíš s baggy džínsami, cargo nohavicami, ale aj pančuchami a dlhými šatami či sukňou. 

Reebok Ultra Low
Zdroj: Footshop

New Balance 750 100 €

V cenovej kategórii do 100 eur nás oslovil aj model New Balance 750, ktorý prináša nenútený vintage športový vzhľad s moderným šmrncom do mestského prostredia. 

Unisex tenisky s minimalistickým čiernym zvrškom z kože a kontrastným bielym prešívaním neusilujú o neprimeranú pozornosť už z diaľky, ale prirodzene doplnia tvoje každodenné outfity. Pohodlie zabezpečuje hrubá gumová podrážka so zrnitou textúrou v tmavohnedom vyhotovení, čo pôsobí vizuálne zaujímavo. 

Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je presne 85 eur. K dispozícii je aj obrátená verzia s krémovým koženým základom

New Balance 750
Zdroj: Footshop

Converse Chuck Taylor Low 122,95 €

Nepochybujeme o tom, že svojich priaznivcov si získa aj model Converse Chuck Taylor Low, ktorý vychádza z ikonickej siluety pôvodne určenej na basketbal, ale má súčasný moderný vibe. 

Klasické plátno nahrádza kožený zvršok vo hnedom odtieni, ktorý vyniká odolnosťou a s nosením získa príjemnú patinu. Nízky strih dopĺňa pružná gumená podrážka, ktorá spoľahlivo drží na mestskom povrchu, a vzhľad dopĺňajú dlhé šnúrky.

V ponuke online obchodu Footshop nájdeš aj béžovú verziu modelu za rovnakú cenu. 

Converse Chuck Taylor Low
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Japan 130 € 

Maskáčový vzor je späť na výslní, čo využil aj návrhársky tím značky Adidas Originals pri novom vyhotovení neopozeraného modelu Japan. 

Tenisky vzdávajú poctu archívnym bežeckým štýlom nemeckej značky a prinášajú uhladený, nízky profil, ktorý osloví všetkých priaznivcov ľahko nositeľnej elegancie. Kožený zvršok zahalený do kamufláže so škrupinovou textúrou sa dokonale prispôsobí nohe, zatiaľ čo tenká gumová podrážka dodáva vintage akcent. 

Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 110 eur. 

Adidas Originals Japan
Zdroj: Footshop

Reebok Classic Leather Premium 142 € 

Prvú polovicu zoznamu uzatvára model Reebok Classic Leather Premium vo vyhotovení „Camel“, ktorý ponúka nadčasový, ale neopozeraný vzhľad, pričom dokazuje, že minimalistická estetika a športové dedičstvo nepodliehajú trendom.

Tenisky s nízkym strihom a zvrškom z kombinácie kože a semišu vďaka nenútenému dizajnu skvelo fungujú s rovnými chinos nohavicami, širokými džínsami aj ako doplnok k vlnenému kabátu počas jesene. 

Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš približne 22 eur. 

Reebok Classic Leather Premium
Zdroj: Footshop
Odporúčané
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas 9. októbra 2026 o 16:02

Saucony ProGrid Omni 9 160 €

Tenisky Saucony ProGrid Omni 9 prinášajú autentickú Y2K atmosféru a nekompromisný tech-runner dizajn, ktorý spája tradíciu značky s modernými technológiami. 

Prepracovaný vrstvený zvršok zo syntetiky a priedušnej textílie drží tvar, zatiaľ čo čierny základ oživujú svieže farebné akcenty. V medzipodrážke pracuje technológia ProGrid™, ktorá poskytuje dokonalé odpruženie pri každom kroku a odolná podrážka XT-900 z karbónovej gumy poskytuje vynikajúcu trakciu.  

Reflexné detaily sa postarajú o viditeľnosť aj po zotmení, čo je v prechodnom období vítané.

Saucony ProGrid Omni 9
Zdroj: Footshop

Reebok Club C LTD 163 € 

Model Reebok Club C v úprave LTD predstavuje univerzálny symbol moderného štýlu, ktorý v sebe nesie 80's tenisovú estetiku, a je zahalený do kvalitných materiálov.

Sivo-modrý odtieň použitý na koženom zvršku s charakteristickou perforáciou v oblasti špičky v kombinácii s mäkkou froté podšívkou a hnedými detailmi v podobe loga, lemovania a jazyku, ponúka originálny vzhľad, ktorý ozvláštni tvoje každodenné outfity. Hrubá gumová podrážka a jemná stielka sú zárukou dokonalého pohodlia.

Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je približne 140 eur. 

Reebok Club C LTD
Zdroj: Footshop

New Balance 983 190 €

New Balance je v súčasnosti najviac HOT značka v športovom segmente, pričom najnovšie predstavila model nazvaný 983, ktorý je postavený na vintage vzhľade, hre s vrstvami, textúrami a technickými detailmi. 

Zvršok veľmi umne kombinuje jemný semiš a priedušnú textíliu v tlmenom sivo-zelenom vyhotovení, ktoré nepôsobí preplácane, ale púta pozornosť premyslenými detailmi. V medzipodrážke je ukryté overené tlmenie ABZORB®, ktoré absorbuje nárazy pri každom kroku, zatiaľ čo reflexné prvky dodávajú modelu funkčnosť a bezpečie po zotmení.

New Balance 983
Zdroj: Footshop

Saucony ProGrid Omni 9 GTX 200 € 

Ak ťa neoslovil model Saucony ProGrid Omni 9 vo vyhotovení „Multi“ s farebnými blokmi, možno prídeš na chuť verzii s podtitulom GTX, ktorá ponúka zvršok zahalený do ochrannej membrány Gore-Tex®. 

Čierny základ zo zmesi textílie a syntetiky so striebornými prvkami pôsobí nadčasovo a cool, pričom hlavnou prednosťou je odolnosť membrány Gore-Tex®, vďaka ktorej ťa neprekvapia ani vlhké chodníky. Tlmiaca technológia ProGrid™ v medzipodrážke účinne rozkladá nárazy pri každom kroku a odolná gumová podrážka je zárukou pevného kroku v mestskom prostredí.

Cena s našim zľavovým kódom REFRESHER15 je presne 170 eur. Po ktorej verzii modelu siahneš? 

Saucony ProGrid Omni 9 GTX
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Gazelle Suede Croc x Wales Bonner 220 €

Čerešničkou na torte sú tenisky Adidas Originals Gazelle v originálnej úprave s rukopisom britskej návrhárky Wales Bonner, ktorá je kreatívnou riaditeľkou pánskej módy v Hermès. 

HOT novinka v produktovom portfóliu nemeckej značky má tmavozelený zvršok zahalený do kože s textúrou „Croc“, ktorá pripomína kožu krokodíla. Luxusný vzhľad dopĺňajú kontrastné krémové panely, precízne prešívanie, modrá podšívka a mierne priehľadná gumová podrážka s vyrazeným logom Adidas Originals.

Collab medzi Adidas Originals a návrhárkou Wales Bonner priniesol aj atraktívne vyhotovenie modelu Karintha BW Army s cenou 200 eur. 

Adidas Originals Gazelle Suede Croc, Wales Bonner
Zdroj: Footshop
Pozri si všetky novinky aj zľavnené produkty v online obchode Footshop
Odporúčané
Jesenné tenisky, ktoré sa stanú stredobodom každého outfitu. Pozri si modely s podpisom Adidas, Nike či New Balance Jesenné tenisky, ktoré sa stanú stredobodom každého outfitu. Pozri si modely s podpisom Adidas, Nike či New Balance 16. septembra 2026 o 18:00
Odporúčané
Od ikonických siluet po sexi spolupráce s Jil Sander či Pharrellom. Pozri si 10 najviac HOT teniskových noviniek Od ikonických siluet po sexi spolupráce s Jil Sander či Pharrellom. Pozri si 10 najviac HOT teniskových noviniek 30. októbra 2026 o 9:12
Odporúčané
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas 9. októbra 2026 o 16:02
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: footshop.sk
Foto: Footshop
Náhľadový obrázok: New Balance
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION TENISKY WISHLIST
Odporúčame
Mária od júna živí tri deti sama a nevie, kedy súd rozhodne o výživnom: Strava je najväčšia položka, často musím čarovať
Refresher Club
Mária od júna živí tri deti sama a nevie, kedy súd rozhodne o výživnom: Strava je najväčšia položka, často musím čarovať
včera o 07:00
Adriana a Miro stavajú 250 m² vilu na Kysuciach svojpomocne: Kým sme čakali na povolenie, dom zdražel o 200-tisíc
Refresher Club
Adriana a Miro stavajú 250 m² vilu na Kysuciach svojpomocne: Kým sme čakali na povolenie, dom zdražel o 200-tisíc
včera o 17:00
V sudoch ukrýval mŕtvoly žien, ktoré k sebe lákal cez inzeráty v novinách. O vrahovi z Budapešti si celý svet myslel, že je upír
Refresher Club
V sudoch ukrýval mŕtvoly žien, ktoré k sebe lákal cez inzeráty v novinách. O vrahovi z Budapešti si celý svet myslel, že je upír
dnes o 07:00
Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie
Sponzorovaný obsah
Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie
6. 11. 2026 11:51
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
Sponzorovaný obsah
Prečo sú niektoré podniky stále plné a iné zívajú prázdnotou? O úspechu rozhoduje kombinácia viacerých faktorov
30. 10. 2026 11:00
Psst...máš menej ako 27 rokov? Tieto študentské zľavy môžeš mať, aj keď už nechodíš do školy 👀
Sponzorovaný obsah
Psst...máš menej ako 27 rokov? Tieto študentské zľavy môžeš mať, aj keď už nechodíš do školy 👀
včera o 15:10
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
Louis Vuitton predstavuje hodinky Tambour Convergence s vintage atmosférou, ktoré potešia aj náročných zberateľov
dnes o 09:00
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
8. 11. 2026 9:20
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Spravodajstvo
Politika Krimi Polícia SR Slovensko
Viac
Péter Magyar ohlásil ratifikáciu Istanbulského dohovoru. „Tabletka po“ bude bez receptu
pred 37 minútami
Streľba vo Washingtone si vyžiadala najmenej 5 zranených. Strieľalo sa aj priamo vo fitnescentre, páchateľ je na úteku
pred 50 minútami
Šéf Nvidie Jensen Huang končí vo funkcii. Mal aféru so ženou podozrivou zo špionáže pre Čínu
pred hodinou

Viac z Fashion

Všetko
Louis Vuitton predstavuje hodinky Tambour Convergence s vintage atmosférou, ktoré potešia aj náročných zberateľov
Louis Vuitton predstavuje hodinky Tambour Convergence s vintage atmosférou, ktoré potešia aj náročných zberateľov
dnes o 09:00
OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou
OUTFIT CHECK z LACMA Art + Film Gala. Rosie Huntington-Whiteley s odhaleným chrbtom až po zadok či Kylie Jenner s bambi potlačou
8. 11. 2026 11:00
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
8. 11. 2026 16:00
Met Gala 2027 má novú tému. „extraORDINARY“ môže priniesť na červený koberec džínsy a oversized tričká
Met Gala 2027 má novú tému. „extraORDINARY“ môže priniesť na červený koberec džínsy a oversized tričká
5. 11. 2026 18:35
Novou kreatívnou riaditeľkou značky Balenciaga je londýnska návrhárka Martine Rose
Novou kreatívnou riaditeľkou značky Balenciaga je londýnska návrhárka Martine Rose
7. 11. 2026 15:40
Každý šperk má svoj príbeh. Značka ALOve ťa bude sprevádzať každou životnou etapou
PR správa
Každý šperk má svoj príbeh. Značka ALOve ťa bude sprevádzať každou životnou etapou
pred 3 dňami
Viac z Silné príbehy Všetko
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
Refresher Club
Leela zarába ako učiteľka 3 600 €. Chce sa vrátiť na Slovensko, no na rakúsky systém nedá dopustiť
21. 10. 2026 13:31
„S vnukom som ušla z ubytovne plnej ploštíc.“ Ako predaj Nota Bene priniesol Helenke vlastné bývanie
24. 7. 2026 7:00
Karolína utiekla od matky, ktorá ju týrala a čakala koniec sveta: Ako malú ju kŕmila lyžičkou so zvyškami pervitínu (Rozhovor)
2. 9. 2026 7:15
Viac z ZOOM IN Všetko
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
Koľko minú mladí Slováci za piatkový večer? Ich odpovede ťa možno prekvapia
12. 8. 2026 14:00
Ako ovplyvňuje umelá inteligencia trh? Vysvetlíme ti, ako môžeš využiť „AI bublinu“ vo svoj prospech a čomu sa vyhnúť
27. 8. 2026 13:00
Viac z Zdravie Všetko
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
Sponzorovaný obsah
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
22. 10. 2026 10:00
Soňa schudla 25 kilogramov s liekom Wegovy: Kedysi som každý deň zjedla pohár Nutelly, teraz sa mi úplne vypol food noise
6. 11. 2026 7:00
Prvá transplantácia oboch rúka ramien na svete. Muž môžepo 23 rokoch objať svoje dcéry
29. 10. 2026 15:22

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Už máš po krk ghostingu a swajpovania v apkách? Na Refresher Speed Datingu stretneš svoj match naživo 🤭 💕
Naživo
Refresher eventy
pred 2 hodinami
Už máš po krk ghostingu a swajpovania v apkách? Na Refresher Speed Datingu stretneš svoj match naživo 🤭 💕
pred 2 hodinami
Vieš, ako sa hovorí... kto nevystrelí, neskóruje. A my sme pre teba pripravili dokonalé „ihrisko“.
The Golden Joystick Awards 2026 sú rozdané. Toto sú víťazi vo všetkých kategóriách
The Golden Joystick Awards 2026 sú rozdané. Toto sú víťazi vo všetkých kategóriách
pred 40 minútami
Gym rats, Bratislava má nový spot. 💪
Gym rats, Bratislava má nový spot. 💪
pred 44 minútami
Seriálový hit Heated Rivalry dostane vlastnú verziu Monopoly
Seriálový hit Heated Rivalry dostane vlastnú verziu Monopoly
pred hodinou
Obľúbená komédia Šťastný nový rok sa vracia s tretím dielom
Obľúbená komédia Šťastný nový rok sa vracia s tretím dielom
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
Refresher Club
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
pred 2 dňami
Adriana a Miro stavajú 250 m² vilu na Kysuciach svojpomocne: Kým sme čakali na povolenie, dom zdražel o 200-tisíc
Refresher Club
Adriana a Miro stavajú 250 m² vilu na Kysuciach svojpomocne: Kým sme čakali na povolenie, dom zdražel o 200-tisíc
včera o 17:00
Kto bude novou SuperStar? V hre zostáva už len 8 súťažiacich
Kto bude novou SuperStar? V hre zostáva už len 8 súťažiacich
dnes o 08:45
Vianočný kamión Coca-Cola je späť. Pozri sa či zavíta aj do tvojho mesta
Vianočný kamión Coca-Cola je späť. Pozri sa či zavíta aj do tvojho mesta
včera o 11:18
1
Bitka o Stredozem sa začína. Pozri si, ako budú vychádzať epizódy tretej série Pána prsteňov
Bitka o Stredozem sa začína. Pozri si, ako budú vychádzať epizódy tretej série Pána prsteňov
včera o 14:10
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
Refresher Club
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
pred 2 dňami
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
6. 11. 2026 17:00
3
Adriana a Miro stavajú 250 m² vilu na Kysuciach svojpomocne: Kým sme čakali na povolenie, dom zdražel o 200-tisíc
Refresher Club
Adriana a Miro stavajú 250 m² vilu na Kysuciach svojpomocne: Kým sme čakali na povolenie, dom zdražel o 200-tisíc
včera o 17:00
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
8. 11. 2026 7:00
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
7. 11. 2026 17:00
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
Refresher Club
Marek odišiel žiť do Fínska: Na jednej stavbe som zarobil 1 700 eur za deň. U lekára nečakám dlhšie ako 5 minút (Rozhovor)
pred 2 dňami
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
6. 11. 2026 17:00
3
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2