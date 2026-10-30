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Od ikonických siluet po sexi spolupráce s Jil Sander či Pharrellom. Pozri si 10 najviac HOT teniskových noviniek
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Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 30. októbra 2026 o 9:12
Čas čítania 3:57
Richard Balog

Od ikonických siluet po sexi spolupráce s Jil Sander či Pharrellom. Pozri si 10 najviac HOT teniskových noviniek

Od ikonických siluet po sexi spolupráce s Jil Sander či Pharrellom. Pozri si 10 najviac HOT teniskových noviniek
Zdroj: Nike
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Must have modely, ktoré definujú súčasné trendy.

Jesenný šatník si žiada osvieženie a nič nedodá outfitu správny mestský rytmus tak presvedčivo ako nové tenisky.

Online obchod Footshop potvrdzuje pozíciu lídra na scéne a prináša modely, spomedzi ktorých si na svoje prídu milovníci klasiky aj zberatelia dizajnových skvostov. V aktuálnej ponuke objavíš všetko – od Puma Suede Bloom či Adidas Originals Japan, cez mokasínový hybrid s rukopisom značky New Balance, až po výrazné siluety Nike Air Max a high-end kúsky z exkluzívnych spoluprác.

Pri nákupe nezľavnených produktov nezabudni použiť náš zľavový kód REFRESHER15.

Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Pozri si všetky novinky v online obchode Footshop
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Puma Suede Bloom W 90 €

Puma predstavila novú verziu ikonického modelu Suede s podtitulom „Bloom“, ktorý ponúka sofistikovaný vzhľad a je dostupný v ženských veľkostiach.

Tenisky prinášajú harmonické spojenie hnedých odtieňov, elegancie, romantiky a kvalitných materiálov. Kombinácia mäkkého semišu a kože na zvršku zaručuje dlhú životnosť, zatiaľ čo o celodenné pohodlie v mestskom prostredí sa stará funkčná stielka OrthoLite® a gumová podrážka s vintage nádychom.

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Puma Suede Bloom W
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Japan 130 €

Návrat k romantickej športovej estetike s nezameniteľnou mestskou iskrou – takto by sme v stručnosti opísali model Adidas Originals Japan.

Tenisky prinášajú štíhlu, nízku siluetu navrhnutú pre milovníkov autentického vintage štýlu. Odkaz na archívne 60's bežecké modely sa spája so zvrškom z kože, ktorý sa dokonale prispôsobí nohe a drží tvar. Biely základ oživuje výrazný motív v červeno-čiernej kombinácii, zatiaľ čo pružná gumová podrážka zaručuje pohodlie pri každom kroku. Nízky strih skvele vynikne v kombinácii s rovnými džínsami či širšími nohavicami.

Adidas Originals Japan
Zdroj: Footshop

New Balance 204 130 €

Tenisky New Balance 204 vo vyhotovení „Slate Grey“ ponúkajú minimalistickú estetiku, ktorá dodá tvojim každodenným outfitom punc nenápadnej elegancie.

Úzka silueta s nízkym profilom kombinuje na zvršku priedušnú textíliu s kožou, vďaka čomu si zachováva ľahkosť, tvar aj športovo-mestský charakter. O pohodlie pri každom kroku sa stará spoľahlivá gumová podrážka s výstupkami pre lepšiu trakciu. Neutrálna sivá paleta sa bez námahy kombinuje s denimom, nohavicami s pukmi aj ležérnym šatníkom.

Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš takmer 20 eur.

New Balance 204
Zdroj: Footshop

Saucony Progrid Omni 9 162,95 €

Návrat autentickej bežeckej estetiky zo začiatku tisícročia – tenisky Saucony Progrid Omni 9 vo vyhotovení „Microchip“ dokonale spájajú technický vzhľad s nekompromisným pohodlím pre mestský život.

Zvršok v odtieňoch sivej kombinuje priedušnú textíliu a vrstvené syntetické panely, ktoré dávajú siluete dynamiku aj potrebnú pevnosť. O tlmenie a rozloženie nárazov pri každom kroku sa stará technológia ProGrid v medzipodrážke, zatiaľ čo odolná gumová podrážka zvládne akýkoľvek povrch.

Saucony Progrid Omni 9
Zdroj: Footshop

Nike Air Max Goadome Low 184,99 €

Model Nike Air Max Goadome Low prináša outdoorový charakter upravený do podoby sofistikovaného mestského štýlu.

Vyhotovenie „Midnight Navy“ vychádza z klasickej verzie, pričom vďaka nízkemu strihu ponúka ľahkosť pre každodenné nosenie. Zvršok je vyrobený z kože s výraznou textúrou, dokonale drží tvar a hravo zvládne aj nepriaznivé počasie či mokré chodníky. Pohodlie zabezpečuje odpruženie s viditeľnou vzduchovou jednotkou v medzipodrážke.

Nike Air Max Goadome Low
Zdroj: Footshop
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Autry Windscape Low W 185 €

Druhú polovicu zoznamu otvára model Autry Windscape Low, ktorý je vo vyhotovení „Suelea Pinkpow“ dostupný v ženských veľkostiach.

Novinka v ponuke online obchodu Footshop zaujme nenúteným vintage vzhľadom a čistou siluetou, ktorá vyžaruje jemnosť. Svetloružovú paletu elegantne vyvažujú hnedé akcenty, vďaka čomu sa model stáva univerzálnym kúskom k obľúbenému denimu aj krátkej sukni či šatám. Zvršok kombinuje textíliu s hladkou kožou a semišom, čo dodáva štruktúru a punc luxusu.

Model Autry Windscape Low predstavuje nadčasový kúsok, ktorý pozdvihne každý mestský styling bez zbytočného hluku. Použi náš zľavový kód REFRESHER15 a ušetríš viac ako 25 eur.

Autry Windscape Low W
Zdroj: Footshop

New Balance 1890A 190 €

Ak máš rád/rada extravaganciu, model New Balance 1890A, ktorý prináša hru kontrastov na hrane futurizmu a outdooru, je ako stvorený pre teba.

Konštrukcia tenisiek spája DNA bežeckého modelu New Balance 890v3 vrátane priedušnej sieťoviny s metalickými zvlnenými prekrytiami a podrážku zo siluety New Balance 2002R. O pohodlie na tvrdom asfalte sa stará systém ABZORB® v medzipodrážke, ktorý pohlcuje každý náraz.

Jedinečný charakter dodávajú svetloružové detaily v podobe vnútornej stielky, šnúrok alebo prvkov v gumovej podrážke.

New Balance 1890A
Zdroj: Footshop

Nike Air Max 95 Big Bubble Premium 199,99 €

Pozornosť si zaslúži aj ikonický model Nike Air Max 95 s podtitulom Big Bubble Premium v odvážnom vyhotovení „Phantom/ Cacao Wow“ s fascinujúcou hrou textúr a zvieracím vzorom.

Svetlú hladkú kožu na zvršku dopĺňajú vrstvené panely s potlačou, ktoré nadčasovej športovej siluete dodávajú nekonvenčný a hravý rozmer. Srdcom tenisiek je zväčšená viditeľná vzduchová jednotka v medzipodrážke, ktorá zaručuje ľahké odpruženie a pohodlie pri každom kroku.

Ideálny základ pre neprehliadnuteľné outfity. Cena s naším zľavovým kódom REFRESHER15 je na úrovni 170 eur.

Nike Air Max 95 Big Bubble Premium
Zdroj: Footshop

Adidas VIRGINIA Adistar Jellyfish x Pharrell Williams – 300 €

Pharrell Williams pokračuje v spolupráci so značkou Adidas a najnovšie predstavuje tenisky Adidas VIRGINIA Adistar Jellyfish vo vyhotovení „Storm“.

Model s plynulými líniami, ktoré sú inšpirované medúzou, s futuristickým vzhľadom a výrazným objemom, tentoraz prinášajú neprehliadnuteľný čierno-zeleno-modrý vzhľad inšpirovaný búrkou. Zvršok je vyrobený z vrstvenej syntetiky a priedušnej textílie, zatiaľ čo tlmenie zabezpečuje technológia AdiPRENE v medzipodrážke a gumová podrážka.

V ponuke online obchodu Footshop je aj červené vyhotovenie modelu.

Adidas VIRGINIA Adistar Jellyfish, Pharrell Williams
Zdroj: Footshop

Puma Speedcat x Jil Sander 430 €

Spojenie pretekárskej DNA so svetom high fashion. Bodku za najviac HOT teniskovými novinkami v ponuke online obchodu Footshop dáva model Puma Speedcat v minimalistickej úprave s jasným rukopisom módneho domu Jil Sander.

Zvršok je vyrobený z prémiovej kože, ktorá podčiarkuje elegantné línie, zatiaľ čo jemná perforácia a minimalistické zlaté detaily dodávajú punc luxusu bez zbytočného hluku. Nízky strih zaručuje univerzálnosť – tenisky perfektne vyniknú v kombinácii s vlnenými či cargo nohavicami aj so širokým denimom či dlhými šatami v prípade žien.

K dispozícii je aj biela verzia modelu, ktorá je však vhodná skôr na jarnú sezónu.

Puma Speedcat, Jil Sander
Zdroj: Footshop
Pozri si všetky novinky v online obchode Footshop
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Zdroj: footshop.sk
Foto: Footshop
Náhľadový obrázok: Nike
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Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
Habera & TEAM oznamujú veľkolepé Prvé posledné tour 2027. Vystúpia v 14 mestách
19. 10. 2026 14:05
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
Refresher Club
Karolína a Filip plánujú dovolenky na mieru. Ľudia nám zveria aj mesačný pobyt v Japonsku za 12 000 eur
24. 10. 2026 7:19