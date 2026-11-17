Počas simulovanej misie na Marse musí dbať ako veliteľka aj na to, aby sa nikto nepohádal.
„Keď si na Marse, neriešiš sociálne siete ani peniaze. Riešiš, či máš dosť vody a jedla na prežitie a ako sa budeš sprchovať s dvojlitrovou fľašou vody raz za dva týždne,“ opisuje Slovenka Michaela.
- Ako prežila obdobie, kedy študovala, pracovala pre NASA a bola bez domova.
- Aké je to byť veliteľkou simulovaných misií na Mars.
- Ako si po návrate domov váži aj spláchnutie záchoda.
- Kedy sa podceňovanie kvôli pohlaviu odrazilo v praxi na misii.
- Ktorý film o vesmíre je podľa nej najbližšie realite.
- Ako prežila výcvik 7 metrov pod vodou.
- Kedy poletí do vesmíru.
- Ako sú astronauti informovaní o tom, že misiu nemusia prežiť.
Na konte má 40 simulovaných misií na Mars, pracovala pre NASA a študovala na jednej z najprestížnejších technologických univerzít sveta, Caltechu. Michaela Musilová je astrobiologička, ktorej kariérna cesta nebola v úvode vôbec jednoduchá.
„Dostala som sa na Caltech, robila som pre NASA, no bola som bezdomovkyňa. Musela som si vyberať medzi jedlom a prístreškom na noc. Veľmi som schudla, nemala som peniaze, NASA platila raz za tri mesiace, preto som sa ocitla bez strechy nad hlavou, bol to život v strachu,“ spomína Michaela.
Dnes absolvuje postupne expedície na najvyššie kopce sveta a pripravuje sa na životnú skúsenosť, keďže o pár mesiacov bude prvou Slovenkou, ktorá poletí do vesmíru.
V rozhovore pre Refresher sme sa s Michaelou rozprávali o tom, aké náročné je viesť simulované misie na Mars, na čo si musela ako veliteľka dávať najväčší pozor a prečo je charakter omnoho dôležitejší než titul či vzdelanie.
„Kým som sa stala riaditeľkou stanice, nedbali pri výbere posádky až tak na empatiu, skôr na životopis. Ak si výborný vedec a odborník, no nevieš robiť s ostatnými, na takú misiu sa proste nehodíš,“ hovorí Michaela.
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Michaela je v čase nášho rozhovoru vo Washingtone D. C., kde je príležitostne doma. Hneď v úvode sa dostávame k téme, ako je jej práca vnímaná na Slovensku.
Prečo by sa mal bežný Slovák zaujímať o vesmírnu misiu?
V každom z nás je prirodzený záujem a zvedavosť o vesmír. Pozeráme sa na hviezdy, sledujeme zatmenie Slnka. Ako vedkyňa sa opieram o zvedavosť. Cez množstvo aktivít, ktoré robím na Slovensku, chcem Slovákom priblížiť vesmír a jeho fungovanie. Chcem ukázať, že aj dievča z obyčajnej rodiny, ktoré má 8 rokov a sníva o ceste do vesmíru, dokáže pracovať vo veku 21 rokov pre NASA a neskôr viesť misie.
Existujú podľa teba mimozemšťania?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako prežila obdobie, kedy študovala, pracovala pre NASA a bola bez domova.
- Aké je to byť veliteľkou simulovaných misií na Mars.
- Ako si po návrate domov váži aj spláchnutie záchoda.
- Kedy sa podceňovanie kvôli pohlaviu odrazilo v praxi na misii.
- Ktorý film o vesmíre je podľa nej najbližšie realite.
- Ako prežila výcvik 7 metrov pod vodou.
- Ako sú astronauti informovaní o tom, že misiu nemusia prežiť.