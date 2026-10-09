Posuň svoj jesenný styling na novú úroveň.
Cargo nohavice už dávno nepatria len do výbavy na turistiku či do skateboardingu a streetwearových subkultúr. V modernom pánskom šatníku sa stávajú kľúčovým prvkom, ktorý dokonale spája estetiku s neformálnym pohodlím.
Ak hľadáš sviežu a štýlovú alternatívu ku klasickým džínsom, práve cargo strihy sú najlepšou voľbou. Prinášajú potrebnú variabilitu, výraznejšiu siluetu a praktické detaily, ktoré obyčajným nohaviciam často chýbajú. Tohtosezónne trendy prajú uvoľneným strihom, kvalitným materiálom aj sofistikovanému vzhľadu – od cenovo dostupných kúskov od značiek Zara či Arket až po prémiové high-end modely z dielní Jacquemus alebo Givenchy.
Vybrali sme 10 najlepších pánskych cargo nohavíc pre každý rozpočet, ktoré pozdvihnú tvoj každodenný styling na novú úroveň.
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Zara Printed Balloon-Fit Cargo Trousers – 49,95 €
Zoznam otvára baggy model od španielskej módnej značky Zara, ktorá dokazuje, že aj cenovo dostupné cargo nohavice môžu pôsobiť zaujímavo a autorsky.
Kúsok je vyrobený zo 100 % bavlny a zaujme najmä maskáčovým vzorom, ktorý tradičnému štýlu dodáva umelecký nádych. Výrazný balloon-fit strih vytvára objemnú siluetu, ale vďaka zužujúcemu sa spodnému lemu drží definovaný tvar.
Ide o ideálnu voľbu pre všetkých, ktorí hľadajú cenovo dostupný statement kúsok na oživenie jesenného šatníka. Nohavice najlepšie vyniknú v kombinácii s jednoduchým jednofarebným svetrom, košeľou alebo oversized tričkom a teniskami, ktoré vyvážia ich netradičné proporcie.
Zara Relaxed Fit Cargo Trousers – 59,95 €
Pri značke Zara chvíľu zostaneme, keďže medzi novinkami nás oslovil aj model v minimalistickom vyhotovení v béžovej farbe, ktorý ľahko zapadne do tvojho každodenného šatníka a budeš ich milovať.
Nohavice vyrobené zo 100 % bavlny stavajú na klasickom voľnom strihu, ktorý zaručuje pohodlie počas celého dňa. Vďaka jemnej textúre látky a univerzálnemu farebnému odtieňu ide o nekomplikovanú alternatívu k džínsom, ktoré nosíme všetci takmer neustále. Bočné vrecká sú umiestnené tak, aby nepridávali zbytočný objem, čím zachovávajú elegantnú líniu.
Model je ako stvorený na vrstvenie s pletenými svetrami či koženou bundou a skvelo funguje v nenútenom mestskom štýle rovnako ako v kombinácii s elegantnejšou obuvou. Cena na úrovni 60 eur je bonus.
Arket Wide Cotton Cargo Trousers – 89 €
V cenovej kategórii do 100 eur si získali našu priazeň aj cargo nohavice od značky Arket v zelenom vyhotovení, ktoré sú vyrobené zo 100 % bavlny.
Model vyniká mimoriadne kvalitným spracovaním, ktoré si drží svoj architektonický tvar. Strih je rovnomerne široký po celej dĺžke, čo nohaviciam dodáva uvoľnený, ale stále veľmi sofistikovaný vzhľad. Nenápadné, precízne zapracované vrecká podčiarkujú minimalistický charakter.
Kúsok, ktorý v online obchode značky kúpiš za 89 eur, prirodzene zapadne do každého pánskeho šatníka. Skvele sa kombinuje s pleteninami, basic tričkami, košeľami, bundami v skrátenom strihu aj klasickými mokasínami.
The Frankie Shop Robion Drawstring Cargo Pants – 165 €
Newyorská značka The Frankie Shop dlhodobo diktuje trendy v oblasti oversized siluet a chic mestskej módy.
Model Robion je dokonalou ukážkou ich nezameniteľného rukopisu – spája v sebe ležérnosť s modernou mestskou estetikou. Vďaka nastaviteľným sťahovacím šnúrkam v páse a na členkoch si môžeš siluetu prispôsobiť presne podľa nálady či zvolenej obuvi. Ľahký, ale odolný materiál (100 % bavlna) padá mimoriadne prirodzene a vytvára nenútený vzhľad.
Cargo nohavice v univerzálnom svetlobéžovom odtieni s rukopisom The Frankie Shop sú ideálne pre nadšencov vrstvenia, ktorí hľadajú dokonalú rovnováhu medzi absolútnym pohodlím a vysokou módou. Cena je presne 165 eur.
REPRESENT Riot Cargo Pants – 220 €
Britská značka REPRESENT v modeli Riot Cargo pretavuje vášeň pre pouličnú kultúru a luxusný streetwear.
Cargo nohavice, ktoré sú súčasťou kolekcie Fall/Winter 2026, spájajú poctivú workwear a punkovú estetiku. Sú vyrobené z extrémne odolnej bavlnenej tkaniny a navrhnuté v širokom strihu, ktorý vytvára modernú, ležérnu siluetu. Prepracované detaily – ako veľké vrecká na stehnách s falcovým skladaním, zadné vrecká či pás so sťahovacou šnúrkou – podčiarkujú funkčnosť.
Tmavohnedý základ vkusne dopĺňajú ikonické detaily v podobe výšivky loga R a značkových nitov, čo z modelu robí dokonalý základ dennej rotácie.
K dispozícii je aj verzia v svetlom maskáčovom vzore za cenu 205 eur.