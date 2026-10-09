Feed Explore
Feed Explore Profil
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
2
2
0
dnes 9. októbra 2026 o 16:00
Čas čítania 4:56

Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus

Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
Zdroj: MR PORTER, The Frankie Shop
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Posuň svoj jesenný styling na novú úroveň.

Cargo nohavice už dávno nepatria len do výbavy na turistiku či do skateboardingu a streetwearových subkultúr. V modernom pánskom šatníku sa stávajú kľúčovým prvkom, ktorý dokonale spája estetiku s neformálnym pohodlím.

Ak hľadáš sviežu a štýlovú alternatívu ku klasickým džínsom, práve cargo strihy sú najlepšou voľbou. Prinášajú potrebnú variabilitu, výraznejšiu siluetu a praktické detaily, ktoré obyčajným nohaviciam často chýbajú. Tohtosezónne trendy prajú uvoľneným strihom, kvalitným materiálom aj sofistikovanému vzhľadu – od cenovo dostupných kúskov od značiek Zara či Arket až po prémiové high-end modely z dielní Jacquemus alebo Givenchy.

Vybrali sme 10 najlepších pánskych cargo nohavíc pre každý rozpočet, ktoré pozdvihnú tvoj každodenný styling na novú úroveň.

P. S. Pozri si najlepšie ready-to-wear kolekcie Spring/Summer 2027 z Paris Fashion Week.

Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení alebo športe, staň sa členom REFRESHER Clubu a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Vetrovky sú späť. Toto je 10 modelov od značiek Zara, Acne Studios či Prada, ktoré stoja za to Vetrovky sú späť. Toto je 10 modelov od značiek Zara, Acne Studios či Prada, ktoré stoja za to 11. septembra 2026 o 16:00

Zara Printed Balloon-Fit Cargo Trousers 49,95 €

Zoznam otvára baggy model od španielskej módnej značky Zara, ktorá dokazuje, že aj cenovo dostupné cargo nohavice môžu pôsobiť zaujímavo a autorsky.

Kúsok je vyrobený zo 100 % bavlny a zaujme najmä maskáčovým vzorom, ktorý tradičnému štýlu dodáva umelecký nádych. Výrazný balloon-fit strih vytvára objemnú siluetu, ale vďaka zužujúcemu sa spodnému lemu drží definovaný tvar.

Ide o ideálnu voľbu pre všetkých, ktorí hľadajú cenovo dostupný statement kúsok na oživenie jesenného šatníka. Nohavice najlepšie vyniknú v kombinácii s jednoduchým jednofarebným svetrom, košeľou alebo oversized tričkom a teniskami, ktoré vyvážia ich netradičné proporcie.

Zara
Zdroj: Zara

Zara Relaxed Fit Cargo Trousers 59,95 €

Pri značke Zara chvíľu zostaneme, keďže medzi novinkami nás oslovil aj model v minimalistickom vyhotovení v béžovej farbe, ktorý ľahko zapadne do tvojho každodenného šatníka a budeš ich milovať.

Nohavice vyrobené zo 100 % bavlny stavajú na klasickom voľnom strihu, ktorý zaručuje pohodlie počas celého dňa. Vďaka jemnej textúre látky a univerzálnemu farebnému odtieňu ide o nekomplikovanú alternatívu k džínsom, ktoré nosíme všetci takmer neustále. Bočné vrecká sú umiestnené tak, aby nepridávali zbytočný objem, čím zachovávajú elegantnú líniu.

Model je ako stvorený na vrstvenie s pletenými svetrami či koženou bundou a skvelo funguje v nenútenom mestskom štýle rovnako ako v kombinácii s elegantnejšou obuvou. Cena na úrovni 60 eur je bonus.

Zara
Zdroj: Zara

Arket Wide Cotton Cargo Trousers 89 €

V cenovej kategórii do 100 eur si získali našu priazeň aj cargo nohavice od značky Arket v zelenom vyhotovení, ktoré sú vyrobené zo 100 % bavlny.

Model vyniká mimoriadne kvalitným spracovaním, ktoré si drží svoj architektonický tvar. Strih je rovnomerne široký po celej dĺžke, čo nohaviciam dodáva uvoľnený, ale stále veľmi sofistikovaný vzhľad. Nenápadné, precízne zapracované vrecká podčiarkujú minimalistický charakter.

Kúsok, ktorý v online obchode značky kúpiš za 89 eur, prirodzene zapadne do každého pánskeho šatníka. Skvele sa kombinuje s pleteninami, basic tričkami, košeľami, bundami v skrátenom strihu aj klasickými mokasínami.

Arket
Zdroj: Arket

The Frankie Shop Robion Drawstring Cargo Pants 165 €

Newyorská značka The Frankie Shop dlhodobo diktuje trendy v oblasti oversized siluet a chic mestskej módy.

Model Robion je dokonalou ukážkou ich nezameniteľného rukopisu – spája v sebe ležérnosť s modernou mestskou estetikou. Vďaka nastaviteľným sťahovacím šnúrkam v páse a na členkoch si môžeš siluetu prispôsobiť presne podľa nálady či zvolenej obuvi. Ľahký, ale odolný materiál (100 % bavlna) padá mimoriadne prirodzene a vytvára nenútený vzhľad.

Cargo nohavice v univerzálnom svetlobéžovom odtieni s rukopisom The Frankie Shop sú ideálne pre nadšencov vrstvenia, ktorí hľadajú dokonalú rovnováhu medzi absolútnym pohodlím a vysokou módou. Cena je presne 165 eur.

The Frankie Shop
Zdroj: The Frankie Shop

REPRESENT Riot Cargo Pants 220 €

Britská značka REPRESENT v modeli Riot Cargo pretavuje vášeň pre pouličnú kultúru a luxusný streetwear.

Cargo nohavice, ktoré sú súčasťou kolekcie Fall/Winter 2026, spájajú poctivú workwear a punkovú estetiku. Sú vyrobené z extrémne odolnej bavlnenej tkaniny a navrhnuté v širokom strihu, ktorý vytvára modernú, ležérnu siluetu. Prepracované detaily – ako veľké vrecká na stehnách s falcovým skladaním, zadné vrecká či pás so sťahovacou šnúrkou – podčiarkujú funkčnosť.

Tmavohnedý základ vkusne dopĺňajú ikonické detaily v podobe výšivky loga R a značkových nitov, čo z modelu robí dokonalý základ dennej rotácie.

K dispozícii je aj verzia v svetlom maskáčovom vzore za cenu 205 eur.

REPRESENT
Zdroj: REPRESENT
Odporúčané
Jesenný základ, ktorý potrebuješ. Vybrali sme TOP pánske tričká s dlhými rukávmi pre každý rozpočet Jesenný základ, ktorý potrebuješ. Vybrali sme TOP pánske tričká s dlhými rukávmi pre každý rozpočet 21. septembra 2026 o 16:00
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
Odporučil by si článok ostatným?
2
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Foto: Zara, Arket, The Frankie Shop, REPRESENT, MR PORTER, Ami Paris, Jacquemus, Givenchy
Náhľadový obrázok: MR PORTER, The Frankie Shop
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
FASHION MÓDNE TRENDY
Odporúčame
Barbora o roztrúsenej skleróze: Paréza tváre mi zmenila život. Povedala som si „fuck it“ a skúsila modeling
Refresher Club
Barbora o roztrúsenej skleróze: Paréza tváre mi zmenila život. Povedala som si „fuck it“ a skúsila modeling
dnes o 07:00
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
Sponzorovaný obsah
Mladí ľudia z Košíc môžu vytvoriť parlament. Rozhodovať budú až o 1 milióne eur
29. 9. 2026 10:30
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
Refresher Club
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
pred hodinou
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
Refresher Club
Môj partner je narcista a manipulátor. Po päťročnom manželstve som skončila na liekoch a bojím sa odísť. Čo mám robiť?
včera o 17:00
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
Sponzorovaný obsah
Majka Glatz o najväčšom hráčovi Love Islandu, vzťahoch a návrate do vily (CLOSE FRIENDS)
pred 3 dňami
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
1 030 koní a dojazd 720 kilometrov. Jaguar predstavil elektrický model Type 01, ktorý trhá asfalt
včera o 09:44
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
pred 3 dňami
Zabudni na kompromisy. Nové BMW radu 3 a i3 valcujú konkurenciu dojazdom aj výkonom
30. 9. 2026 11:30
Zimná výbava od Palace Skateboards. Pozri si kolekciu Winter 2026 plnú vrchných vrstiev, mikín aj fresh doplnkov
29. 9. 2026 14:51
Bentley odhalilo svoj prvý čistý elektromobil. Luxusné SUV Torcal trhá asfalt a nabiješ ho za pár minút
24. 9. 2026 14:20
Obojstranná parka s umelou kožušinou aj futbalové dresy. Pozri si kolekciu Fall 2026 od Supreme a Nike
22. 9. 2026 14:43
Rolex oživuje prezývku z 50. rokov. Nové hodinky ukazujú aj fázy mesiaca
16. 9. 2026 10:34
Jacob & Co. osadil diamanty priamo do srdca hodiniek. Pozri si výnimočný model za približne 600-tisíc eur
14. 9. 2026 20:00
Kai Cenat spojil streamovanie s módou. Pozri si debutovú prehliadku jeho značky Vivet na NYFW
14. 9. 2026 19:10
Aston Martin vytvoril motocykel ako pre Batmana. Vyrobia len 300 kusov a cena je približne 100-tisíc eur
10. 9. 2026 13:00
Spravodajstvo
Slovensko Ekonomika Doprava Polícia SR
Viac
Smrť dôchodkyne po drsnom vysťahovaní vyvolala v Španielsku masové protesty. Premiér vyhlásil predčasné voľby
pred hodinou
Slovenská sieť Farmfoods zatvorila desiatky predajní. Z pôvodných 51 zostali už len štyri
pred 2 hodinami
Dvaja 15-roční chlapci mali plánovať vraždu spolužiaka. Druhému sa vyhrážali, že ho predajú na orgány, plán prekazil jediný omyl
pred 3 hodinami

Viac z Fashion

Všetko
Z outfitových videí v uliciach Nigérie až na mólo Chanel
Z outfitových videí v uliciach Nigérie až na mólo Chanel
pred 3 dňami
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
V spolupráci
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
pred 2 hodinami
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
pred 3 dňami
Tieto fity si obliekli známe tváre na prehliadku kolekcie MAYHEM od značky freier
Tieto fity si obliekli známe tváre na prehliadku kolekcie MAYHEM od značky freier
1. 10. 2026 17:13
Od Dior a Chanel až po Miu Miu. Toto sú najlepšie kolekcie Spring/Summer 2027 z Paris Fashion Week
Od Dior a Chanel až po Miu Miu. Toto sú najlepšie kolekcie Spring/Summer 2027 z Paris Fashion Week
pred 3 dňami
Trendy bundy a ľahké kabáty, ktoré podčiarknu každý jesenný outfit. Toto sú modely, ktoré nás bavia najviac
Trendy bundy a ľahké kabáty, ktoré podčiarknu každý jesenný outfit. Toto sú modely, ktoré nás bavia najviac
včera o 14:30
Viac z Fashion Všetko
Z outfitových videí v uliciach Nigérie až na mólo Chanel
Z outfitových videí v uliciach Nigérie až na mólo Chanel
pred 3 dňami
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
pred 2 hodinami
Vôňa, ktorá hovorí česky aj japonsky. Pigmentario Aereo od umelkyne Michaely Fenkl spája kultúry
pred 3 dňami
Viac z Krimi a true crime Všetko
Harman zastrelil v Bratislave 7 ľudí, mnohí si mysleli, že zabíjal Rómov. Aká je pravda o masakre v Devínskej novej Vsi?
Refresher Club
Harman zastrelil v Bratislave 7 ľudí, mnohí si mysleli, že zabíjal Rómov. Aká je pravda o masakre v Devínskej novej Vsi?
30. 8. 2026 7:00
1
Záhadná smrť v deň narodenín. Partner Gypsy Rose a otec jej dcéry bol nájdený mŕtvyvo veku 34 rokov
2. 10. 2026 9:56
Rozsekala Lizzie Borden svojich rodičov sekerou? Klamala policajtom a deň pred vraždami zháňala jed. Napriek tomu ju oslobodili
20. 9. 2026 7:00
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
KVÍZ: Prečo chameleóny menia farbu tela a ako vyzerali vikingské prilby? Zisti, či by si naletel/a týmto mýtom
KVÍZ: Prečo chameleóny menia farbu tela a ako vyzerali vikingské prilby? Zisti, či by si naletel/a týmto mýtom
22. 9. 2026 16:18
Vinársky región v Španielsku ti za presťahovanie ponúka 40-tisíc eur
30. 9. 2026 9:35
Z Tatier hlásia na prvý jesenný deň ďalšiu snehovú nádielku ❄️
23. 9. 2026 18:10

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
Krimi a true crime
pred hodinou
Refresher Club
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
pred hodinou
Mária Fikačková policajtom povedala, že deti zavraždila, pretože ju rozčuľoval ich plač.
Steven Spielberg a Michael Bay rokujú o návrate do sveta Transformers. Spoločne by mohli natočiť ôsme pokračovanie
Steven Spielberg a Michael Bay rokujú o návrate do sveta Transformers. Spoločne by mohli natočiť ôsme pokračovanie
pred hodinou
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
V spolupráci
Čierna ako nový štandard. Toto sú najštýlovejšie jesenné tenisky od značiek New Balance, Autry či Adidas
pred 2 hodinami
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
Vybrali sme TOP 10 pánskych cargo nohavíc, ktoré túto jeseň nahradia klasické džínsy. Vyber si z modelov zo Zary aj Jacquemus
pred 2 hodinami
Influencer Peťo Lackovič: „Babke trvalo pol roka, kým uverila, že sa jej nesmejú. Drakarys si hovorí už aj sama pre seba“
Mediálna spolupráca
Influencer Peťo Lackovič: „Babke trvalo pol roka, kým uverila, že sa jej nesmejú. Drakarys si hovorí už aj sama pre seba“
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
Refresher Club
Slovák Aďo robí lešenára vo Švédsku: Pracujem aj keď je -28°C, mal som extrémny strach z výšok. Za 5 000 eur mesačne sa to oplatí
včera o 07:35
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
Refresher Club
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Myslela som si, že som zdravá. Jeden odber krvi mi ukázal veci, ktoré musím čo najskôr vyriešiť
V spolupráci
Myslela som si, že som zdravá. Jeden odber krvi mi ukázal veci, ktoré musím čo najskôr vyriešiť
2. 10. 2026 10:20
Do vily mieri Beata a Demi. Akého partnera hľadajú noví bombshells?
Do vily mieri Beata a Demi. Akého partnera hľadajú noví bombshells?
včera o 21:30
Letisko Poprad má novú pravidelnú linku. Do poľského Gdansku sa bude lietať celoročne
Letisko Poprad má novú pravidelnú linku. Do poľského Gdansku sa bude lietať celoročne
včera o 14:50
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
Refresher Club
Eva bola jehovistka od narodenia: Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí (Rozhovor)
pred 2 dňami
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
Sponzorovaný obsah
Bolí to, koľko sedení potrebuješ a prečo začať na jeseň? Toto je všetko, čo potrebuješ vedieť o laserovej epilácii
5. 10. 2026 9:40
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
Najlepšie krajiny pre dôchodcov. Portugalsko padá, rebríčku dominuje Uruguaj a Maurícius
5. 10. 2026 12:45
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
1
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
Refresher Club
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc
13. 9. 2026 17:00
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40