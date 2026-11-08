Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)

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Jakub nám predstavil svoju prácu profesionálneho dominata.
„Drvivá väčšina žien, ktoré ku mne chodia, netúži po tom, aby som im dal facku. Chcú však cítiť, že keď ich chytím, skutočne mám nad nimi kontrolu a moc.“
Takto opisuje predstavy svojich klientiek Jakub, ktorý sa živí ako profesionálny dominant. Na rozdiel od domín, ku ktorým chodia muži, jeho služby vyhľadávajú ženy. Za päť rokov sa u neho podľa jeho vlastných slov vystriedalo viac ako 1 500 klientiek. Boli medzi nimi študentky, mladé mamičky, učiteľky, právničky, manažérky aj policajtky.
Pôvodne pracoval v IT firme a robil aj tantrické masáže. K dominancii sa dostal keď zistil, že mnoho žien vzrušujú práve takéto predstavy. Využil preto svoje skúsenosti z predchádzajúcej práce a ženám začal na stretnutiach ponúkať kombináciu pevného zovretia a jemného dotyku.
- Čo si väčšina žien predstavuje pod pojmom dominancia.
- Ako sexuálne túžby žien ovplyvnil film Päťdesiat odtieňov sivej.
- Do akej miery sú jeho služby intímne a či má s klientkami sex.
- Či o Jakubovej práci vie jeho okolie a rodina.
- Či je návšteva dominanta nevera.
- Či sa do neho niektorá klientka zamilovala a ako to riešil.
- Akú radu by dal mužom, ktorí chcú byť lepšími milencami.
V rozhovore pre Refresher nám Jakub prezradil, koľko si pýta za jedno sedenie, ako také sedenie prebieha a čo robí, keď mu klientka nepríde atraktívna. Porozprával nám aj o tom, akú chybu robia muži v posteli a čo majú spraviť, aby partnerke dopriali skutočnú rozkoš:
„Problém s dosiahnutím orgazmu u žien často nespočíva v zlej technike partnera, ale v hlave plnej očakávaní a tlaku. Bežia im myšlienky typu: ‚Vydrží to ešte? Neunaví sa mu ruka? Stihnem to vôbec?‘ Kľúčom k orgazmu je pritom pocit bezpečia a mentálne uvoľnenie – akonáhle žena prestane premýšľať a začne vnímať svoje telo, vyvrcholenie príde omnoho prirodzenejšie.“
V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Naposledy sme vyspovedali napríklad Tomáša, ktorý si privyrába ako gigolo, či dominu Queen Unikitty. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do Refresher Clubu a užívaj si všetky jeho výhody.
Ako si sa dostal k práci profesionálneho dominanta?
Pôvodne som robil tantrické masáže. Postupne som sa však začal uberať týmto smerom, pretože oň bol veľký záujem. Zistil som, že mnohé ženy chcú zažiť dominantnejší zážitok s niekým, komu môžu dôverovať a pri kom majú pocit, že sú v správnych rukách.
To môže byť pre ženy pri dominancii problém. Nejde totiž len o to byť hrubý. Musíš vycítiť, čo žena zvládne, akým smerom chce ísť a ako to chce celé prežiť.
Pociťoval si dominantné stránky svojej osobnosti už predtým? Tantra mi pripadá ako úplný opak BDSM, je skôr o jemnosti.
K dominancii som mal spočiatku zvláštny vzťah. Keď niekto povie „BDSM“, väčšina ľudí si predstaví nejaký hardcore, latex, psie masky alebo bolesť. Toto ma vôbec nelákalo. Až keď som sa cez shibari (japonské viazanie lanami, pozn. red.) dostal k tomu, aká intenzívna a hlboká dokáže dominancia byť, naozaj ma to chytilo.
Na prvý pohľad to môže niekomu pripadať, že tantra je protipólom BDSM. Ja však tieto dva prístupy kombinujem a vzniká z toho veľmi silný zážitok. Na jednom sedení dokážem žene poskytnúť oboje. Väčšina mužov buď zostáva v jemnosti a nedokážu byť dominantní, alebo sú veľmi dominantní, no nemajú jemnú stránku. Keď muž dokáže spojiť tieto dve veci dokopy a plynulo ich striedať, ženu to vystrelí do vesmíru.
Aj preto som sa tým dokázal uživiť. Dominantov, ktorí dominujú svojim partnerkám alebo kamarátkam, je veľa. Nikto im však za to neplatí, prípadne len výnimočne. Ja som priniesol štýl dominancie, ktorý sa páči väčšine žien.
Aký štýl to je? Čo si ženy pod dominanciou najčastejšie predstavujú?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čo si väčšina žien predstavuje pod pojmom dominancia.
- Ako sexuálne túžby žien ovplyvnil film Päťdesiat odtieňov sivej.
- Do akej miery sú jeho služby intímne a či sa s klientkami v prípade vzájomných sympatií aj vyspí.
- Či o Jakubovej práci vie jeho okolie a rodina.
- Či je návšteva dominanta nevera.
- Či sa do neho niektorá klientka zamilovala a ako to riešil.
- Akú radu by dal mužom, ktorí chcú byť lepšími milencami.