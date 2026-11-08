Feed Explore
Feed Explore Profil
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
1
1
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
dnes 8. novembra 2026 o 17:00
Čas čítania 10:43

Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)

Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
Zdroj: Archív/Jakub
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Citlivý obsah
Článok môže obsahovať:
  • produkty a služby určené pre osoby staršie ako 18 rokov
  • sex, nahotu a iný NSFW obsah
  • násilie, krv alebo obsah nevhodný pre citlivé povahy
mám nad 18 rokov (zobraziť obsah)
späť na hlavnú stránku Späť

Jakub nám predstavil svoju prácu profesionálneho dominata.

 „Drvivá väčšina žien, ktoré ku mne chodia, netúži po tom, aby som im dal facku. Chcú však cítiť, že keď ich chytím, skutočne mám nad nimi kontrolu a moc.“

Takto opisuje predstavy svojich klientiek Jakub, ktorý sa živí ako profesionálny dominant. Na rozdiel od domín, ku ktorým chodia muži, jeho služby vyhľadávajú ženy. Za päť rokov sa u neho podľa jeho vlastných slov vystriedalo viac ako 1 500 klientiek. Boli medzi nimi študentky, mladé mamičky, učiteľky, právničky, manažérky aj policajtky.

Pôvodne pracoval v IT firme a robil aj tantrické masáže. K dominancii sa dostal keď zistil, že mnoho žien vzrušujú práve takéto predstavy. Využil preto svoje skúsenosti z predchádzajúcej práce a ženám začal na stretnutiach ponúkať kombináciu pevného zovretia a jemného dotyku.

V tomto článku si prečítaš:
  • Čo si väčšina žien predstavuje pod pojmom dominancia.
  • Ako sexuálne túžby žien ovplyvnil film Päťdesiat odtieňov sivej.
  • Do akej miery sú jeho služby intímne a či má s klientkami sex. 
  • Či o Jakubovej práci vie jeho okolie a rodina.
  • Či je návšteva dominanta nevera.
  • Či sa do neho niektorá klientka zamilovala a ako to riešil.
  • Akú radu by dal mužom, ktorí chcú byť lepšími milencami.

V rozhovore pre Refresher nám Jakub prezradil, koľko si pýta za jedno sedenie, ako také sedenie prebieha a čo robí, keď mu klientka nepríde atraktívna. Porozprával nám aj o tom, akú chybu robia muži v posteli a čo majú spraviť, aby partnerke dopriali skutočnú rozkoš:

„Problém s dosiahnutím orgazmu u žien často nespočíva v zlej technike partnera, ale v hlave plnej očakávaní a tlaku. Bežia im myšlienky typu: ‚Vydrží to ešte? Neunaví sa mu ruka? Stihnem to vôbec?‘ Kľúčom k orgazmu je pritom pocit bezpečia a mentálne uvoľnenie – akonáhle žena prestane premýšľať a začne vnímať svoje telo, vyvrcholenie príde omnoho prirodzenejšie.“

dominant jakub dominant jakub Jakub je profesionálny dominant. dominant jakub
Zobraziť galériu
(4)


V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Naposledy sme vyspovedali napríklad Tomáša, ktorý si privyrába ako gigolo, či dominu Queen Unikitty. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do Refresher Clubu a užívaj si všetky jeho výhody.

Odporúčané
Alicu odsúdili za kupliarstvo vo Fínsku: Klient prepadol moje dievča a zviazal jej ruky. Na diaľku som nemohla nič robiť Alicu odsúdili za kupliarstvo vo Fínsku: Klient prepadol moje dievča a zviazal jej ruky. Na diaľku som nemohla nič robiť 25. októbra 2026 o 17:00
Odporúčané
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc 13. septembra 2026 o 17:00
Odporúčané
„Pália ma oči, ruka nevládze, no neviem prestať.“ „Gooneri“ podľahli nebezpečnému trendu, hodiny masturbujú, aby dosiahli eufóriu „Pália ma oči, ruka nevládze, no neviem prestať.“ „Gooneri“ podľahli nebezpečnému trendu, hodiny masturbujú, aby dosiahli eufóriu 19. augusta 2026 o 7:00

Ako si sa dostal k práci profesionálneho dominanta?

Pôvodne som robil tantrické masáže. Postupne som sa však začal uberať týmto smerom, pretože oň bol veľký záujem. Zistil som, že mnohé ženy chcú zažiť dominantnejší zážitok s niekým, komu môžu dôverovať a pri kom majú pocit, že sú v správnych rukách.

To môže byť pre ženy pri dominancii problém. Nejde totiž len o to byť hrubý. Musíš vycítiť, čo žena zvládne, akým smerom chce ísť a ako to chce celé prežiť.

Jakub je profesionálny dominant.
Jakub je profesionálny dominant. Zdroj: Archív/Jakub

Pociťoval si dominantné stránky svojej osobnosti už predtým? Tantra mi pripadá ako úplný opak BDSM, je skôr o jemnosti.

K dominancii som mal spočiatku zvláštny vzťah. Keď niekto povie „BDSM“, väčšina ľudí si predstaví nejaký hardcore, latex, psie masky alebo bolesť. Toto ma vôbec nelákalo. Až keď som sa cez shibari (japonské viazanie lanami, pozn. red.) dostal k tomu, aká intenzívna a hlboká dokáže dominancia byť, naozaj ma to chytilo.

Odporúčané
Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc Slovenka Janka strávila dovolenku v nudakempe: Niektorí návštevníci sem chodia za orgiami. Platili sme len 13 eur za noc 13. septembra 2026 o 17:00

Na prvý pohľad to môže niekomu pripadať, že tantra je protipólom BDSM. Ja však tieto dva prístupy kombinujem a vzniká z toho veľmi silný zážitok. Na jednom sedení dokážem žene poskytnúť oboje. Väčšina mužov buď zostáva v jemnosti a nedokážu byť dominantní, alebo sú veľmi dominantní, no nemajú jemnú stránku. Keď muž dokáže spojiť tieto dve veci dokopy a plynulo ich striedať, ženu to vystrelí do vesmíru.

Aj preto som sa tým dokázal uživiť. Dominantov, ktorí dominujú svojim partnerkám alebo kamarátkam, je veľa. Nikto im však za to neplatí, prípadne len výnimočne. Ja som priniesol štýl dominancie, ktorý sa páči väčšine žien.

Aký štýl to je? Čo si ženy pod dominanciou najčastejšie predstavujú?

Pridaj sa do Refresher Clubu
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup k exkluzívnemu obsahu
Prístup k benefitom (150 kreditov)
Menej reklám
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Všetky možnosti členstva Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Hľadáme 5 000 ľudí ktorí nám povedia, či Refresher Club stojí za to

Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo si väčšina žien predstavuje pod pojmom dominancia.
  • Ako sexuálne túžby žien ovplyvnil film Päťdesiat odtieňov sivej.
  • Do akej miery sú jeho služby intímne a či sa s klientkami v prípade vzájomných sympatií aj vyspí.
  • Či o Jakubovej práci vie jeho okolie a rodina.
  • Či je návšteva dominanta nevera.
  • Či sa do neho niektorá klientka zamilovala a ako to riešil.
  • Akú radu by dal mužom, ktorí chcú byť lepšími milencami.
Vyskúšaj Refresher Club teraz výnimočne za menej
5 € 1 € / mesiac
Dočítať za 1 €
Prvé tri platby sú za euro, potom plná suma. Zrušíš kedykoľvek.
Máš už členstvo?
Prihlásiť sa
Dočítať článok
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 215030 a aktivuj si členstvo na celý mesiac.
Cena SMS členstva je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomknúť cez SMS
Všetky články na mesiac
POSLAŤ SMS Ako to funguje?
Pridaj sa do Clubu a získaj
Refresher bez reklám
Prístup k exkluzívnemu obsahu (články, videá)
Benefity vo forme zliav na beauty, fashion alebo šport
Vstupenky na koncerty, festivaly alebo do kina
PPV kódy
Možnosť zdieľať obsah kamošom a kamoškám
Zobraziť všetky
Odporučil by si článok ostatným?
1
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Archív/Jakub
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
RODINA, VZŤAHY, SEX SEX SEXBIZNIS
Odporúčame
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
Sponzorovaný obsah
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
2. 11. 2026 11:00
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
3
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
Refresher Club
Aleš je DJ na výletnej lodi v Karibiku: Jedlo aj kajutu mám zadarmo. Na školení ma učili, čo robiť pri útoku pirátov (Rozhovor)
dnes o 07:00
KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
29. 10. 2026 16:20
Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie
Sponzorovaný obsah
Tvoj glow up checklist: 5 jednoduchých návykov, vďaka ktorým budeš vyzerať aj cítiť sa lepšie
pred 2 dňami
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
včera o 17:00
Storky
Zendaya si na premiéru Odysey obliekla outfity inšpirované gréckou mytológiou
Bitvy šampiónov aj česká hviezda. OKTAGON 91 láka na strhujúce zápasy
Ako na zvodnú pokožku v lete? Tento balíček od Rituals ti zabezpečí dovolenkový ...
V Novej tržnici otvorili Bufet Úsmev: Smash burgre prinášajú do Bratislavy Košič...
Pilates komunita v Bratislave sa rozrastá. Takto vyzerá nové štúdio Lusey Pilate...
SKIMS prichádza s najodvážnejšou kolekciou. Kim Kardashian vsadila na miniatúrnu...
Olivia Rodrigo má vlastné LEGO. Každý set je plný skrytých odkazov pre fanúšikov
Backrooms sa vracia do kín. S 15 minútami nových záberov
Nestíhaš nákup? Nevadí, po novom si cez Wolt objednáš potraviny z KRAJ
Sponzorovaný obsah
Olivia Rodrigo prekvapila fanúšikov. Chystá festival bez mužov
Bratislavská kávová scéna sa rozrástla. V ikonickom Metropole otvorili novú kavi...
Speváčka Aless a futbalista Ľubomír Šatka privítali na svet dcéru
Lidl vyhrotil letnú ponuku zmrzlín. Zásobí ťa na celé leto
Sponzorovaný obsah
Deň otcov je už 21. júna. Vybrali sme tie najlepšie last-minute darčeky
Jovinečko prekopal svoj Jovipoint. Nové bistro prináša väčšie menu
Po Weissovi prichádza veľké meno. Slovan povedie bývalá hviezda Barcelony
Jägermeister ORANGE predstavuje drink Zlatokopka. Namiešaš ho za 30 sekúnd
Sponzorovaný obsah
Slúchadlá ako módny doplnok. Nové JBL Live 780NC prichádzajú v siedmich farbách
Sponzorovaný obsah
Ewa Farna ohúrila Eden veľkolepou šou a oznámila nový album
Poznáme mená zvyšných účastníkov Party Shore. Do vily prichádza nová vlna
Lifestyle news
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
dnes o 09:20
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Spravodajstvo
Počasie Zahraničie Slovensko Dôchodky
Viac
Poľské úrady zverejnili nové podrobnosti o tragédii v Krakove. Medzi obeťami sú štyria Poliaci, Brit a Rakúšanka
pred 18 minútami
Európa nebude chýbať pri rokovaniach o konci vojny na Ukrajine. K USA, Rusku a Ukrajine sa pridá aj Francúzsko
pred hodinou
Slovensko čaká výrazný zvrat v počasí. Už v utorok príde dážď, na konci týždňa sa zrážky zintenzívnia
pred 3 hodinami

Viac z Rodina, Vzťahy, Sex

Všetko
Ochutnaj z nášho Menučka 💘
Ochutnaj z nášho Menučka 💘
včera o 13:50
Čo potrebuješ pre bábätko? Starterpack do 200 €
Čo potrebuješ pre bábätko? Starterpack do 200 €
25. 10. 2026 18:30
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
Sponzorovaný obsah
Refresher Club
Ona je gamerka, on má vlastnú firmu. Takto nečakane dopadlo rande na slepo Majke a Martinovi (MENUČKO)
25. 10. 2026 10:30
Prečo nás tak bavia reality shows? Psychologička vysvetľuje, čo nás priťahuje k dráme a cudzím vzťahom
Prečo nás tak bavia reality shows? Psychologička vysvetľuje, čo nás priťahuje k dráme a cudzím vzťahom
22. 10. 2026 11:00
Po smrti otca som si uvedomila, že ani vo vlastnej rodine nemám oporu. Keby nebolo dcéry, neviem...
Refresher Club
Po smrti otca som si uvedomila, že ani vo vlastnej rodine nemám oporu. Keby nebolo dcéry, neviem...
pred 3 dňami
Tvoja obľúbená celebrita netuší, že existuješ: Čo s nami robia parasociálne vzťahy?
Tvoja obľúbená celebrita netuší, že existuješ: Čo s nami robia parasociálne vzťahy?
11. 10. 2026 11:00
Viac z Zdravie Všetko
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
Sponzorovaný obsah
Spíš radšej na chrbte či boku? Spánkové polohy vplývajú na tvoje zdravie viac, než si myslíš
22. 10. 2026 10:00
Prvá transplantácia oboch rúka ramien na svete. Muž môžepo 23 rokoch objať svoje dcéry
29. 10. 2026 15:22
Soňa schudla 25 kilogramov s liekom Wegovy: Kedysi som každý deň zjedla pohár Nutelly, teraz sa mi úplne vypol food noise
pred 2 dňami
Viac z Krimi a true crime Všetko
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
Refresher Club
Československá sestrička drvila novorodencom hlavy a lámala ruky. Exvyšetrovateľ vysvetľuje, ako odhaliť vraha v nemocnici
9. 10. 2026 17:00
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
3-ročný chlapec tvrdil, že ho zastrelili. Opísal vraždu cudzieho muža a spoznal jeho obchod. Podľa rodiny obete sa reinkarnoval
18. 10. 2026 17:10
Viac z Cestovanie & Voľný čas Všetko
REBRÍČEK: Nenápadná slovenská obec je v TOP 10 najkrajších miest strednej Európy
REBRÍČEK: Nenápadná slovenská obec je v TOP 10 najkrajších miest strednej Európy
29. 10. 2026 10:17
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
2. 11. 2026 12:50
Vianočné trhy v Európe 2026: Kedy a kde sa začínajú?
24. 10. 2026 10:40

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Ďaľšia nedeľa, ďaľšie random snaps. 📸
Zaujímavosti
pred 42 minútami
Ďaľšia nedeľa, ďaľšie random snaps. 📸
pred 42 minútami
Ďaľšia nedeľa, ďaľšie random snaps. 📸
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
Refresher Club
Jakub je profesionálny dominant: Moje klientky netúžia po bolesti. Chcú cítiť, že nad nimi mám moc (Rozhovor)
pred 42 minútami
The Weeknd prekonal Eltona Johna. Jeho štadiónové turné prinieslo rekordné tržby
The Weeknd prekonal Eltona Johna. Jeho štadiónové turné prinieslo rekordné tržby
pred hodinou
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
Najlepšie teniskové novinky v novembri stavajú na vysoký lesk, srsť aj Y2K estetiku. Pozri si modely Nike, Adidas či New Balance
pred hodinou
Lurdes Gloria Manuel sa stala najmladšou víťazkou ankety Atlét roka v histórii
Lurdes Gloria Manuel sa stala najmladšou víťazkou ankety Atlét roka v histórii
pred hodinou
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
3
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
Refresher Club
Sabi z Ruže pre nevestu: S Adrianom máme v Dubaji svoju bublinu. Nepotrebujeme byť stále terčom pozornosti (Rozhovor)
včera o 17:00
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
V spolupráci
Kika podstúpila vyšetrenie spojené s plánovaním detí. Od 30 rokov má naň každá žena nárok zadarmo
4. 11. 2026 14:00
World of Warcraft Forever je obrovský hit. Zlomil 22-ročný rekord
World of Warcraft Forever je obrovský hit. Zlomil 22-ročný rekord
včera o 19:55
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
Sponzorovaný obsah
Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
2. 11. 2026 11:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
3
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
Hľadáš knihu, od ktorej sa nebudeš vedieť odtrhnúť? Martinus predstavil svoj výber kníh roka 2026
4. 11. 2026 8:10
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
Refresher Club
Kvetinárka Monika: Dušičkové aranžmány predávam aj za 100 eur. Niekedy som podľa kalendára vedela, koľko zarobím
1. 11. 2026 7:00
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
Refresher Club
Anton zarobí vo Švajčiarsku za sezónu 40-tisíc eur: Makám vkuse pol roka, no potom môžem ísť aj na štyri dovolenky
3. 11. 2026 17:00
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
Refresher Club
Veronika odišla žiť s rodinou do Poľska: Trojizbák pri mori kúpiš za 180-tisíc eur, v nemocniciach nepadá ľuďom na hlavu omietka
pred 2 dňami
3
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
Refresher Club
Oliver má 29 rokov a pracuje ako žeriavnik: Prvé týždne som mal pocit, že sa kývem. Ak makáš, mesačne zarobíš aj 3 500 eur
20. 10. 2026 17:00
2
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
12. 10. 2026 10:00