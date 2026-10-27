Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex

Unikátny darček dostal Champagne Papi od známeho návrhára.
24. októbra 2026 oslávil kanadský raper Drake okrúhle 40. narodeniny, pričom niekoľkodňové oslavy sa nezaobišli bez darčekov, o ktorých sa väčšine ľudí ani nesníva.
Pravdepodobne najvýraznejší darček venoval Champagne Papimu taliansky návrhár Domenico Formichetti, známy vďaka značke PDF CHANNEL, ktorý nechal vyrobiť unikátny 1-of-1 náramok s nápismi „ICEMAN“ a „ADONIS“, čo je meno jeho 9-ročného syna.
Na mieru vyrobený šperk dokonale ladí s hodinkami Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona s odhadovanou hodnotou 5 miliónov dolárov, ktoré dostal od švajčiarskej značky ako oslavu úspechu posledného albumu ICEMAN. Model sa pýši lunetou s jedinečným efektom „Ice Gradient“, ciferníkom posiatym diamantmi (pavé) a gravírovaním „FREEZE THE WORLD“ na zadnom kryte.
Unikátny náramok s rovnakým názvom v charakteristickej estetike Domenica Formichettiho, ktorý vytvoril Alessandro Bernini z Bernini High Jewelry, je vyrobený z bieleho zlata a posiaty ručne vyberanými prírodnými drahokamami spolu s diamantmi s čistotou VS a farbou F.
Zlaďujúci náramok spod rúk Berniniho a Formichettiho nadväzuje na mrazivý vizuálny vzhľad exkluzívnych 1-of-1 hodiniek s logom Rolex. Identické štandardy osádzania kameňov a estetika definujú novú éru moderného luxusu.
Cieľ doplniť zákazkové hodinky zvládli Formichetti aj Bernini na výbornú.