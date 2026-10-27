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Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
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dnes 27. októbra 2026 o 17:40
Čas čítania 1:13
Richard Balog

Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex

Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
Zdroj: Bernini High Jewelry
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Unikátny darček dostal Champagne Papi od známeho návrhára.

24. októbra 2026 oslávil kanadský raper Drake okrúhle 40. narodeniny, pričom niekoľkodňové oslavy sa nezaobišli bez darčekov, o ktorých sa väčšine ľudí ani nesníva.

Pravdepodobne najvýraznejší darček venoval Champagne Papimu taliansky návrhár Domenico Formichetti, známy vďaka značke PDF CHANNEL, ktorý nechal vyrobiť unikátny 1-of-1 náramok s nápismi „ICEMAN“ a „ADONIS“, čo je meno jeho 9-ročného syna.

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Na mieru vyrobený šperk dokonale ladí s hodinkami Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona s odhadovanou hodnotou 5 miliónov dolárov, ktoré dostal od švajčiarskej značky ako oslavu úspechu posledného albumu ICEMAN. Model sa pýši lunetou s jedinečným efektom „Ice Gradient“, ciferníkom posiatym diamantmi (pavé) a gravírovaním „FREEZE THE WORLD“ na zadnom kryte.

Unikátny náramok s rovnakým názvom v charakteristickej estetike Domenica Formichettiho, ktorý vytvoril Alessandro Bernini z Bernini High Jewelry, je vyrobený z bieleho zlata a posiaty ručne vyberanými prírodnými drahokamami spolu s diamantmi s čistotou VS a farbou F.

Zlaďujúci náramok spod rúk Berniniho a Formichettiho nadväzuje na mrazivý vizuálny vzhľad exkluzívnych 1-of-1 hodiniek s logom Rolex. Identické štandardy osádzania kameňov a estetika definujú novú éru moderného luxusu.

Cieľ doplniť zákazkové hodinky zvládli Formichetti aj Bernini na výbornú.

 
 
 
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Príspevok, ktorý zdieľa Alessandro Bernini (@alessandro_bernini)

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Zdroj: hypebeast.com
Foto: Bernini High Jewelry
Náhľadový obrázok: Bernini High Jewelry
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