Quiet luxury aj romantika z New Yorku. Pozri si OUTFIT CHECK známych Sloveniek a Češiek so skvelým vkusom

Kabelky Hermès, vintage móda aj Chanel.
Módna scéna na Slovensku a v Česku je čoraz viac o autenticite a originálnom štýle, ktorý nie je cudzí ani známym osobnostiam, a to rovnako v uliciach aj na sociálnych sieťach.
Svoje nezastupiteľné miesto medzi najštýlovejšími ženami si našli Lucia Wirthová či Caroline Michalčíková, ktoré prinášajú sviežu dynamiku, mestský šmrnc a dokonalý cit pre aktuálne siluety.
Pohodlne sa usaď a vychutnaj si OUTFIT CHECK plný skvelej módnej inšpirácie na najbližšie chladné mesiace, ale aj krátkeho letného návratu.
Karolína Chomisteková
Zoznam otvára Karolína Chomisteková, ktorá si chladné jesenné ulice Londýna užila v modeloch z kolekcie Elie Saab pre H&M, dostupné v online obchode.
Základom vzhľadu je čierne sako vo výraznom strihu s nadýchanými rukávmi, ktoré dodávajú moderný a dramatický šmrnc. Elegantný mestský outfit dopĺňa minimalistický čierny vrchný diel s vysokým golierom a nohavice v širokom strihu. Oceňujeme tiež doplnky v podobe sivej kabelky Hermès Kelly, ktorú v článku nevidíš naposledy, a slnečných okuliarov s jemným vzorom.
Styling pôsobí sofistikovane, luxusne, ale zároveň nenútene.
Barbora Franeková
Ak ti je blízka minimalistická estetika v štýle „quiet luxury“, určite oceníš outfit a styling v podaní Barbory Franekovej z módnej udalosti TOP_SESSION.
Riaditeľka TF Magazine stavila na hnedú siluetu od holandskej high-end značky Róhe, ktorú tvorilo sako s predĺženou líniou, ostrými klopami a dvojradovým zapínaním v kombinácii s nohavicami v zvonovom strihu. Luxusný vzhľad doplnila o jemný make-up a vlasy uhladené dozadu.
Simona Brnová
Na udalosti TOP_SESSION vol. 4, ktorú organizovala Barbora Franeková, nechýbala ani Simona Brnová.
Bývalá misska predviedla v priestoroch Primaciálneho paláca v Bratislave vycibrený zmysel pre modernú eleganciu, ktorou sa môžeš inšpirovať. Hlavným pilierom outfitu je kožená midi sukňa s krátkym predným rozparkom v tmavozelenom odtieni, ktorú vyvážila ležérnou kockovanou košeľou s rozopnutým golierom, zastrčenou dnu, čím vytvorila kontrast.
Vzhľad doplnila o úzky čierny opasok s výraznou sponou, minimalistickú kabelku a čierne čižmy na podpätkoch, ktoré opticky predlžujú siluetu.
Dominika Cibulková
Po dlhšom čase je v zozname OUTFIT CHECK aj bývalá tenistka Dominika Cibulková, ktorá sa nikdy netajila veľkou láskou a vášňou k móde.
Na fotografii nižšie má v minulosti 4. hráčka v rebríčku WTA oblečenú ľahkú siluetu v béžových odtieňoch, ktorá jej pristane. Zatiaľ čo vrchnú časť tvorí skrátená košeľa s krátkymi rukávmi z dielní módneho domu Miu Miu, spodok patrí sofistikovanému modelu nohavíc vo voľnom strihu, ktorý doplnila o nadčasové lodičky.
Pozornosť si zaslúžia aj luxusné doplnky – od náramkov od značiek Cartier či Van Cleef & Arpels, cez zlaté prstene, až po švajčiarske hodinky Patek Philippe.
Caroline Michalčíková
Príjemné jesenné počasie v New Yorku si v októbri vychutnala Caroline Michalčíková, ktorú môžeš poznať z 3. série reality šou Ruža pre nevestu.
Tmavovláska predviedla v uliciach outfit, ktorý dýcha sviežosťou a modernou romantikou s nádherným kontrastom čiernej a bielej farby. Hlavným prvkom je asymetrický biely set s čiernymi čipkovanými detailmi.
Dokonalý mestský styling doplnila o štýlové slnečné okuliare s úzkymi šošovkami a výraznú čiernu kabelku pokrytú korálkami, ktorá podčiarkuje zmysel pre detail.