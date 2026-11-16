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„Po marihuane som videl fraktály a nekonečnú špirálu.“ Peter trpí vzácnym syndrómom, nonstop mu zrní pred očami a píska v ušiach
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dnes 16. novembra 2026 o 17:00
Čas čítania 5:45

„Po marihuane som videl fraktály a nekonečnú špirálu.“ Peter trpí vzácnym syndrómom, nonstop mu zrní pred očami a píska v ušiach

„Po marihuane som videl fraktály a nekonečnú špirálu.“ Peter trpí vzácnym syndrómom, nonstop mu zrní pred očami a píska v ušiach
Zdroj: Archív/Peter
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
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Slovák Peter trpí neurologickým ochorením známym ako Visual Snow Syndrom. V rozhovore nám prezradil, ako sa naučil fungovať s permanentným zrnením pred očami a neutíchajúcim pískaním v ušiach.

„Keď sa pozriem priamo do slnka, prejavuje sa to ako vlny. Ťažko sa to opisuje, ale skús si predstaviť rozvírené more. Okolo slnka vidím tunel, ktorý sa víri smerom dovnútra, k jeho stredu.“

Takto opisuje svoje videnie Peter, ktorý trpí tzv. Visual Snow Syndrome. Odkedy si pamätá, má pred očami neustály šum. Najsilnejšie ho vníma v tme a so zavretými očami, no zrnenie nezmizne ani cez deň. Okrem toho mu celý čas píska v ušiach. 

Hoci sa podľa odhadov môže tento syndróm týkať približne 2 % populácie, mnohí o ňom nikdy nepočuli. Na Slovensku naň podľa Petra neexistuje liečba ani konkrétne postupy diagnostiky a lekári sa vraj na pacientov s takýmito ťažkosťami často pozerajú ako na bláznov.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako Peter prišiel na to, že vidí svet inak ako ostatní.
  • Čo podľa vedcov môže za to, že niektorí ľudia vidia šum, a prečo ho Peter zároveň aj počuje.
  • Čo mu povedal neurológ, keď sa mu zdôveril so svojím problémom.
  • Čo videl, keď raz vyskúšal marihuanu, a prečo sa jej odvtedy vyhýba.

V rozhovore nám Peter prezradil, prečo ho šum na rozdiel od mnohých iných ľudí s rovnakou diagnózou neobťažuje, kedy mu to vie byť veľmi nepríjemné a či ho vidí aj vo snoch. Porozprával aj o tom, ako syndróm znášajú ľudia, ktorým sa objaví až v dospelosti:

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„Predstav si, že jeden deň vidíš normálne a na druhý deň šum. Vieš, ako si videl, o aký komfort si prišiel, chceš to riešiť, a potom zistíš, že to poriadne nejde. Musí to byť na zbláznenie.“

Peterí trpí Snow Vision Syndrome. Svet z pohľadu Petra. Svet z pohľadu Petra. Svet z pohľadu Petra.
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  • Ako Peter prišiel na to, že vidí svet inak ako ostatní.
  • Čo podľa vedcov môže za to, že niektorí ľudia vidia šum, a prečo ho Peter zároveň aj počuje.
  • Čo mu povedal neurológ, keď sa mu zdôveril so svojím problémom.
  • Čo videl, keď raz vyskúšal marihuanu, a prečo sa jej odvtedy vyhýba.
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Zdroj: nature.com
Náhľadový obrázok: Archív/Peter
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