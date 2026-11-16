Slovák Peter trpí neurologickým ochorením známym ako Visual Snow Syndrom. V rozhovore nám prezradil, ako sa naučil fungovať s permanentným zrnením pred očami a neutíchajúcim pískaním v ušiach.
„Keď sa pozriem priamo do slnka, prejavuje sa to ako vlny. Ťažko sa to opisuje, ale skús si predstaviť rozvírené more. Okolo slnka vidím tunel, ktorý sa víri smerom dovnútra, k jeho stredu.“
Takto opisuje svoje videnie Peter, ktorý trpí tzv. Visual Snow Syndrome. Odkedy si pamätá, má pred očami neustály šum. Najsilnejšie ho vníma v tme a so zavretými očami, no zrnenie nezmizne ani cez deň. Okrem toho mu celý čas píska v ušiach.
Hoci sa podľa odhadov môže tento syndróm týkať približne 2 % populácie, mnohí o ňom nikdy nepočuli. Na Slovensku naň podľa Petra neexistuje liečba ani konkrétne postupy diagnostiky a lekári sa vraj na pacientov s takýmito ťažkosťami často pozerajú ako na bláznov.
- Ako Peter prišiel na to, že vidí svet inak ako ostatní.
- Čo podľa vedcov môže za to, že niektorí ľudia vidia šum, a prečo ho Peter zároveň aj počuje.
- Čo mu povedal neurológ, keď sa mu zdôveril so svojím problémom.
- Čo videl, keď raz vyskúšal marihuanu, a prečo sa jej odvtedy vyhýba.
V rozhovore nám Peter prezradil, prečo ho šum na rozdiel od mnohých iných ľudí s rovnakou diagnózou neobťažuje, kedy mu to vie byť veľmi nepríjemné a či ho vidí aj vo snoch. Porozprával aj o tom, ako syndróm znášajú ľudia, ktorým sa objaví až v dospelosti:
„Predstav si, že jeden deň vidíš normálne a na druhý deň šum. Vieš, ako si videl, o aký komfort si prišiel, chceš to riešiť, a potom zistíš, že to poriadne nejde. Musí to byť na zbláznenie.“
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Ako by si opísal, čo vlastne vidíš?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako Peter prišiel na to, že vidí svet inak ako ostatní.
- Čo podľa vedcov môže za to, že niektorí ľudia vidia šum, a prečo ho Peter zároveň aj počuje.
- Čo mu povedal neurológ, keď sa mu zdôveril so svojím problémom.
- Čo videl, keď raz vyskúšal marihuanu, a prečo sa jej odvtedy vyhýba.