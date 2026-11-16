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Ich cesta Love Islandom pripomínala poriadnu horskú dráhu. Naty a Matúš v rozhovore prezradili, ako zvládli odlúčenie po odchode z vily, čo sa dialo po ich opätovnom stretnutí a či ich vzťah preverili aj udalosti odvysielané na obrazovkách.