Odborník na detektor lži: Stres výsledok testu neovplyvní. Najčastejšie za mnou chodia páry s podozrením na neveru (Rozhovor)

Polygrafológ Michal Berezňák nám v rozhovore vysvetlil, ako funguje detektor lži.
„Raz ku mne na vyšetrenie prišli dvaja kamaráti. Jeden tvrdil, že mu druhý ukradol peniaze. Vyšetril som ho a ukázalo sa, že áno, ukradol. Potom som zavolal dnu toho druhého, dal som mu správu a obaja sa tu začali biť. Vyhodil som ich na dvor. Prišli spolu jedným autom, na dvore sa pobili, sadli do auta a odišli domov.“
Toto je len jeden z mnohých bizarných prípadov, ktoré vo svojej praxi zažil Michal Berezňák, klinický psychológ a jeden z piatich súkromných polygrafológov na Slovensku. V rozhovore pre Refresher nám vyvrátil najznámejšie mýty o fungovaní detektora lži, prezradil nám, ako tento prístroj funguje, či ho testovaný dokáže nejako oklamať a aká je spoľahlivosť výsledku testu.
- Ako jednému policajtovi, ktorého falošne obvinili z obchodovania s drogami, pred súdom pomohlo vyšetrenie z detektora lži.
- O pároch, ktoré chodia za Michalom, aby sa uistili, že ich partner nepodviedol.
- Akí ľudia nepatria na vyšetrenie detektorom lži a či je možné prístroj nejako oklamať.
- Ako raz spomedzi 83 zamestnancov vypátral dvoch, ktorí pomohli páchateľom vykradnúť firemný trezor.
- Koľko stojí vyšetrenie polygrafom, koľko samotný prístroj a aké vzdelanie potrebuje mať polygrafológ.
S polygrafológom sme sa porozprávali tiež o tom, ako sa k vyšetreniam detektorom lži stavajú súdy a policajti, koľko takéto vyšetrenie stojí, s čím za ním najčastejšie prichádzajú klienti a či už vyšetroval aj nejakých politikov:
„Vyšetroval som jedného ministra, ale konkrétne ho nemôžem menovať. Boli tu aj ďalší vysokopostavení ľudia. Niektorí chceli mať dôkaz, že hovoria pravdu. Podozrenie som pri nich nemal. Viete, kto klame, ten obvykle dobrovoľne na detektor nejde.“
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Ako prebieha vyšetrenie detektorom lži v praxi?
Keď za mnou človek príde, musí vyplniť objednávku na polygrafické vyšetrenie. To je právny doklad, bez ktorého ho nemôžem len tak pripojiť a vyšetriť. Ten, kto je vyšetrovaný, podpíše čestné vyhlásenie s mnohými podmienkami, napríklad že je vyspatý a nezažil silný psychický otras. Zjednodušene: ak by v tom čase mohol ísť do práce, je spôsobilý aj na vyšetrenie.
V oboch dokladoch vypĺňa tému vyšetrenia, napríklad neveru alebo krádež. Potom sa s klientmi porozprávam, kto bol komu údajne neverný, kedy a prečo dotyčného podozrievajú. Z ich príbehu vytvorím relevantné otázky, ktoré musia pokryť celú vyšetrovanú situáciu.
Niekedy ľudia prídu s otázkami z dvoch či troch tém. To vyšetrovať nedokážeme. Metodológia hovorí, že vyšetrenie môžeme robiť iba na jednu tému s jedným človekom. Keby sme témy miešali, urobíme človeku v hlave zmätok a polygrafológ potom nemôže ručiť za výsledky.
Na internete veľmi dobre fungujú šou, v ktorých známe osobnosti pripájajú na detektor lži a polygrafológ pri každej otázke hneď povie, či klamú alebo hovoria pravdu. Naposledy som v takejto relácii videl napríklad Ninu Janovú. Proces vyšetrenia, ktorý opisujete, je však oveľa komplikovanejší. Ako veľmi sú teda takéto relácie hodnoverné?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako jednému policajtovi, ktorého falošne obvinili z obchodovania s drogami, pred súdom pomohlo vyšetrenie z detektora lži.
- O pároch, ktoré chodia za Michalom, aby sa uistili, že ich partner nepodviedol.
Akí ľudia nepatria na vyšetrenie detektorom lži a či je možné prístroj nejako oklamať.
- Ako raz spomedzi 83 zamestnancov vypátral dvoch, ktorí pomohli páchateľom vykradnúť firemný trezor.
- Koľko stojí vyšetrenie polygrafom, koľko samotný prístroj a aké vzdelanie potrebuje mať polygrafológ.