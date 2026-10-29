Slováci ročne prestávkujú na nelegálnych stránkach vyše 300 miliónov eur. CEO DOXXbetu približuje zodpovedné hranie (ROZHOVOR)

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Ako si nastaviť limity pri tipovaní a prečo si dávať pozor na nelegálne kasína? CEO DOXXbetu Juraj Jurenka vysvetľuje, ako pristupovať k hraniu zodpovedne.
Sleduješ zápas svojho obľúbeného tímu, máš prehľad o hráčoch, poznáš štatistiky a myslíš si, že výsledok dokážeš celkom dobre odhadnúť? Lenže v športe nie je nič isté. Stačí nečakaný gól, zranenie alebo jeden nevydarený moment a všetky predpoklady sa môžu zmeniť.
Práve nepredvídateľnosť je jedným z dôvodov, prečo ľudí športové stávkovanie priťahuje. S tipovaním sa však spájajú aj riziká, preto je dôležité poznať zásady zodpovedného hrania, možnosti kontroly výdavkov aj nástroje na ochranu hráčov.
Ako si správne nastaviť limity, čo všetko si môžeš kontrolovať priamo v hráčskom konte a na čo myslieť pri výbere stávkovej platformy?
O zodpovednom hraní sme sa rozprávali s Jurajom Jurenkom, CEO stávkovej spoločnosti DOXXbet. Vysvetlil nám, aké varovné signály by si mali všímať samotní hráči aj ich blízki, ako fungujú nástroje na kontrolu hrania a prečo môže byť návšteva nelegálnej hernej stránky oveľa nebezpečnejšia, než sa na prvý pohľad zdá.
Základom je poznať svoje hranice
Športové tipovanie by podľa Juraja Jurenku nikdy nemalo predstavovať spôsob zárobku. Aj ten najskúsenejší fanúšik totiž môže nesprávne odhadnúť výsledok zápasu a žiadna stávka nepredstavuje istotu.
„Šport je plný nečakaných momentov. Práve preto je taký napínavý a milujeme ho sledovať,“ hovorí Jurenka. Zároveň upozorňuje, že ani ten najpremyslenejší tiket nedokáže zaručiť výsledok.
Tí, čo milujú filmy, si kúpia lístky do kina. Tí, ktorí žijú športom, si môžu otestovať svoje skills v tipovaní. Do hry však treba vždy vložiť len peniaze, ktoré ti nebudú chýbať.
Jedným zo základných princípov zodpovedného hrania je preto podľa neho pristupovať k peniazom vloženým do stávkovania ako k výdavkom na voľný čas, nie ako k investícii, ktorá sa musí vrátiť.
„Peniaze, ktoré vložíš do tipovania, ber ako budget na zábavu,“ vysvetľuje. Zdôrazňuje však, že človek by nikdy nemal hrať s peniazmi, ktoré potrebuje na bežný život.
Pri zodpovednom hraní je dôležité všímať si nielen svoje výdavky, ale aj vlastné pocity a návyky. Ak sa pristihneš pri neustálom premýšľaní nad ďalšou stávkou, prekračovaní stanovených limitov či snahe získať späť prehraté peniaze, je vhodné dať si od hrania prestávku. „Veľký red flag už je keď pred blízkymi zamlčiava, koľko tipuje,“ upozorňuje Jurenka.
Ak namiesto napätia a radosti prichádza stres, ak človek stále myslí na ďalší tiket alebo má po prehre nutkanie niečo doháňať, môže to byť signál, že si potrebuje oddýchnuť.
Varovným signálom je podľa Jurenku požičiavanie si peňazí na ďalšie hranie. „Ak by ťa tvoj blízky oslovil s tým, že si chce požičať peniaze a následne ich ‚zarobiť‘ naspäť na tipovaní, je to obrovský varovný signál, že s hrou nemá zdravý vzťah.“
Vopred nastavené limity pomáhajú udržať výdavky pod kontrolou
Jedným zo základných princípov zodpovedného hrania je stanoviť si finančné aj časové hranice vopred. Podľa Juraja Jurenku by mal každý, kto sa rozhodne stávkovať, vedieť, koľko peňazí a času je ochotný tejto aktivite venovať, a tieto hranice dodržiavať.
„Základné pravidlo je nastaviť si svoje limity ešte pred zápasom,“ vysvetľuje. Nestačí však vždy iba sám sebe povedať, že dnes minieš určitú sumu. Najmä v zápale hry môže byť náročné odolať pokušeniu pokračovať.
Niekomu stačí si nastaviť mentálny limit, ale my odporúčame nastaviť si tieto hranice priamo v našej hernej platforme.
Aj preto DOXXbet ponúka nástroje, ktoré hráčom umožňujú kontrolovať ich správanie priamo v hráčskom konte. K dispozícii majú prehľad o stávkach, vkladoch, výhrach a prehrách, ale aj možnosť nastaviť si vlastné finančné limity.
„Potom si už môžeš pokojne užívať hru a nerobiť nepremyslené rozhodnutia v zápale hry. Keď dosiahneš svoj limit, dostaneš upozornenie a appka ťa zastaví,“ približuje Jurenka.
Hráč, ktorý potrebuje od hrania prestávku, môže zároveň požiadať o pozastavenie alebo úplné zrušenie svojho konta. V DOXXbet je tento proces rýchly a jednoduchý, bez zbytočnej administratívy. Na rozdiel od niektorých iných spoločností, kde je potrebné žiadosť vytlačiť, podpísať a naskenovať, DOXXbet umožňuje vybaviť všetko pohodlnejšie a bez zdĺhavého papierovania.
Stávková spoločnosť v rámci podpory zodpovedného hrania sleduje aj zmeny v správaní hráčov, ktoré môžu naznačovať vznikajúci problém. Ide napríklad o náhly nárast vkladov, výrazne vyššie stávky, dlhšie hranie alebo opakované pokusy vyhrať späť predchádzajúce straty.
V prípade identifikovania rizikových signálov DOXXbet hráčov odkazuje na informácie o zodpovednom hraní a pri následnom kontakte im vie poskytnúť ďalšie usmernenie.
Súčasťou ochrany je aj Register vylúčených osôb, v ktorom sa nachádzajú ľudia vylúčení z účasti na hazardných hrách zo zákonom stanovených dôvodov, ale aj tí, ktorí o vylúčenie sami požiadali. Pri registrácii systém automaticky overuje, či sa človek v tomto registri nenachádza. Ak áno, hranie mu nie je umožnené.
Slováci ročne prestávkujú na nelegálnych stránkach vyše 300 miliónov eur
Pri hraní nerozhoduje iba výber zápasu či kurzu, ale aj samotná platforma. Nie všetky totiž podliehajú slovenským zákonom a regulačnému dohľadu. Podľa výskumu Inštitútu pre reguláciu hazardných hier predstavuje hranie na nelegálnych platformách viac ako 300 miliónov eur ročne.
Čo ľudí vedie k tomu, aby využívali stránky, ktoré nepodliehajú slovenskému dohľadu?
Podľa Jurenku ich môžu lákať vyššie bonusy, výhodnejšie kurzy, rýchlejšia registrácia či prísľuby mimoriadne vysokých výhier. Práve takéto „lákavé“ ponuky by však mali u hráčov vzbudiť zvýšenú obozretnosť.
Ak platforma ponúka výrazne vyššie kurzy alebo neprimerane štedré bonusy v porovnaní s konkurenciou, za lákavými podmienkami sa môžu skrývať nevýhodné pravidlá či iné riziká. Osobitným varovným signálom sú prísľuby garantovaných výhier alebo zárobkov, ktoré v hazardných hrách nikto nemôže zaručiť.
Na prvý pohľad pritom nemusí byť jednoduché rozpoznať, či ide o legálnu stránku. Profesionálny dizajn, slovenský jazyk alebo známe logo ešte automaticky neznamenajú, že má prevádzkovateľ potrebnú licenciu.
Základom je overiť si, či má daný prevádzkovateľ slovenskú licenciu a či sa skutočne nachádzaš na jeho oficiálnej webovej stránke.
Niektoré podvodné weby dokonca napodobňujú známe značky a používajú falošné reklamy či videá vytvorené pomocou umelej inteligencie. Rozdiel medzi legálnym a nelegálnym prevádzkovateľom sa pritom môže naplno prejaviť až v momente, keď nastane problém.
Kým licencované platformy podliehajú pravidlám a regulačnému dohľadu, pri nelegálnych stránkach môže byť vymáhanie peňazí či riešenie sťažnosti mimoriadne komplikované.
Ohrozené pritom nemusia byť iba peniaze. Hráč môže stránke odovzdať doklady, údaje o účte alebo ďalšie citlivé informácie, no nemusí vedieť, kto ich spracúva a ako s nimi naloží. Takéto údaje môžu byť následne zneužité na podvody, krádež identity alebo ďalší predaj.
Požiadať o pomoc nie je hanba
Hoci sa o rizikách hazardu často hovorí v súvislosti s finančnými problémami, dôležité je nezanedbávať ani psychickú stránku hrania.
Treba zdôrazniť to, že to nie je žiadne zlyhanie ani hanba a linka pomoci je tu presne pre prípady, keď sa niekomu hra začne vymykať z rúk.
Prvým krokom môže byť aj obyčajný rozhovor s niekým, komu dôveruješ. „Človek nemusí čakať, kým bude situácia vážna, a nemusí hneď vedieť, čo presne potrebuje. Stačí povedať, že hranie už nie je také príjemné ako predtým.“
Dôležitú úlohu môžu zohrávať aj blízki, ktorí si zmenu správania všimnú skôr než samotný hráč. Namiesto ignorovania problému je podľa Jurenku vhodné otvoriť rozhovor a povzbudiť človeka k vyhľadaniu odbornej pomoci.
Zodpovedné hranie nie je iba o dodržiavaní finančných limitov, ale aj o schopnosti udržať si nadhľad a kontrolu nad svojimi rozhodnutiami. Keď človek pozná svoje hranice a pristupuje k hre s rozvahou, môže si naplno vychutnať športové emócie, napätie aj adrenalín, ktoré k zápasom neodmysliteľne patria.
☎️ Na Slovensku je dostupná bezplatná Linka pomoci pre problémy s hraním na čísle 0800 131 000. Obrátiť sa na ňu môžu nielen samotní hráči, ale aj ich rodinní príslušníci či priatelia.