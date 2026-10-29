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KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
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Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti OMV.
dnes 29. októbra 2026 o 16:20
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Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí

KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
Zdroj: OMV
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Espresso, cappuccino, latte macchiato... ako dobre poznáš svoju kávu? 👀

Na Slovensku máme silnú kaviarenskú kultúru. Bežne chodíme na kávu s kamošmi po práci, cez víkend nemôže chýbať brunch s cappuccinom a cestou na nákup si zoberieme do ruky karamelové lattéčko. Vidíš sa v tom? A dokážeš povedať o káve viac než len to, že bez nej neprežiješ ani deň? Otestuj sa v našom kvíze nižšie.

A pokiaľ si jeden z tých ľudí, ktorí milujú netradičné kávové prevedenia, máme pre teba perfektný tip. Na čerpačkách OMV teraz nájdeš tri nové sezónne latte z kávy VIVA Costa Rica 100 % Arabica, ktoré sú ako stvorené na zimné obdobie: Cherry Latte, Ube Latte a Caramel Latte.

Ube Latte upúta pozornosť najmä svojou fialovou farbou. Jeho chuť je jemne sladká a pripomína vanilku či oriešky. Caramel Latte je ochutená káva doplnená šľahačkou a karamelovým toppingom. „Čerešničkou“ ponuky je Cherry Latte, ktorého ovocné tóny dopĺňajú kávovú chuť a jemná šľahačka uzatvára netradičný zážitok. 😋

OMV
Zdroj: OMV
Objav kávovú ponuku OMV

Takže utekaj po kávu a pusti sa do nášho kvízu. ✨

Kvíz
KVÍZ: Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí
Začneme klasikou, ktorá ťa vždy poriadne nakopne – espresso. Ako sa nazýva jeho menšia, koncentrovanejšia verzia?
Zdroj: Dupe/Nauan borges
1 10
Začneme klasikou, ktorá ťa vždy poriadne nakopne – espresso. Ako sa nazýva jeho menšia, koncentrovanejšia verzia?
doppio
ristretto
cortado
Vysvetlenie
Ristretto je pripravené z rovnakého množstva mletej kávy ako bežné espresso, avšak extrahovaný približne polovičným množstvom vody a v kratšom čase.
Ak chceš kávu, ktorá je jemnejšia, ovocnejšia a kyslejšia, aký druh si zvolíš?
Zdroj: Dupe/Sweet July
2 10
Ak chceš kávu, ktorá je jemnejšia, ovocnejšia a kyslejšia, aký druh si zvolíš?
Robusta
Arabica
Vysvetlenie
Káva Arabica je najviac oceňovaná pre jej jemnejšiu a menej horkú chuť, komplexnejší aromatický profil a vyššiu kyslosť. A nájdeš ju aj na čerpačkách OMV v podobe kávy VIVA.
Pri ktorej metóde prípravy sa mletá káva lúhuje v studenej vode niekoľko hodín?
Zdroj: Dupe/Avery Passons
3 10
Pri ktorej metóde prípravy sa mletá káva lúhuje v studenej vode niekoľko hodín?
mokka
batch brew
cold brew
Vysvetlenie
Pri cold brew sa káva lúhuje v studenej vode (alebo pri izbovej teplote) po dobu 12 až 24 hodín. 
Aká káva sa tradične pripravuje z jednej tretiny espressa, jednej tretiny horúceho mlieka a jednej tretiny mliečnej peny?
Zdroj: OMV
4 10
Aká káva sa tradične pripravuje z jednej tretiny espressa, jednej tretiny horúceho mlieka a jednej tretiny mliečnej peny?
cappuccino
flat white
café au lait
Vysvetlenie
Tradičné cappuccino pozostáva z týchto troch rovnakých dielov. Často sa podáva v menšej šálke s objemom približne 120 až 180 ml.
Po matchi tu máme nový kávičkársky trend: fialové ube latte. Vieš, čo je ube zač?
Zdroj: Wikimedia Commons/Josh Lim (Sky Harbor)
5 10
Po matchi tu máme nový kávičkársky trend: fialové ube latte. Vieš, čo je ube zač?
Je to typ spiruliny (riasy), ktorá dodáva nápoju špecifickú fialovú farbu.
Ube je japonský názov pre čučoriedkové pyré (z rôznych druhov čučoriedok).
Je to fialová hľuza z juhovýchodnej Ázie.
Vysvetlenie
Ube je názov pre jam (hľuza pripomínajúca sladký zemiak), ktorý je známy svojou charakteristickou farbou. Pochádza z Filipín, kde sa využíva v mnohých rôznych pokrmoch, najmä v dezertoch a nápojoch. Jeho chuť pripomína vanilku, ovocie a orechy. Na OMV si ho vychutnáš ako sladké latte. 😋🍠
Čo dostaneš, ak si objednáš americano?
Zdroj: OMV
6 10
Čo dostaneš, ak si objednáš americano?
Silný kávový nápoj, ktorý vzniká tak, že sa do prekvapkanej kávy pridá jeden shot espressa.
Espresso a napenené mlieko v pomere 1:1.
Kávový nápoj, ktorý vzniká zaliatím klasického espressa horúcou vodou.
Vysvetlenie
Tento drink je ideálny, ak chceš „espresso nabudenie“ v jemnejšej forme. A veľmi ho milujú najmä Juhokórejčania.
Ako sa pripravuje espresso macchiato?
Zdroj: OMV
7 10
Ako sa pripravuje espresso macchiato?
Pripravuje sa z jedného shotu espressa a následne sa pokvapká pár lyžičkami speneného mlieka.
Kopček vanilkovej zmrzliny sa preleje horúcim espressom.
Shot espressa sa zmieša s roztopenou čokoládou a mliečnou penou.
Vysvetlenie
Macchiato znamená „zafarbené mlieko“, pretože nadobúda vzhľad mlieka „zafarbeného“ espressom.
Ako sa volá táto vec na obrázku?
Zdroj: PEXELS/KETUT SUBIYANTO
8 10
Ako sa volá táto vec na obrázku?
Tamper
Temper
Tumper
Vysvetlenie
Tamper slúži na utlačenie a zarovnanie namletej kávy v páke (portafiltri) pred prípravou espressa. 
Ktorá káva má štandardne v sebe najviac mlieka?
Zdroj: OMV
9 10
Ktorá káva má štandardne v sebe najviac mlieka?
latte
cappuccino
flat white
Vysvetlenie
Ak miluješ mliečnu kávu, latte je odpoveď. A ak miluješ sladkú latte kávu, utekaj do OMV ochutnať novinky.
Ako sa nazýva zlatistá vrstva, ktorá sa vytvára na povrchu čerstvo pripraveného espressa?
Zdroj: Dupe/Michaela Černá
10 10
Ako sa nazýva zlatistá vrstva, ktorá sa vytvára na povrchu čerstvo pripraveného espressa?
froth
crema
blossom
Vysvetlenie
Volá sa to crema a dosiahneš ju s kávovarom, moka kanvicou či aeropressom.
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Náhľadový obrázok: Dupe/Emilie Faraut, Sweet July, Refresher
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