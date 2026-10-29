KVÍZ: Čo je americano a ako vyzerá espresso macchiato? Dokáž, že tvoje vysedávanie v kaviarňach za niečo stojí

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Espresso, cappuccino, latte macchiato... ako dobre poznáš svoju kávu? 👀
Na Slovensku máme silnú kaviarenskú kultúru. Bežne chodíme na kávu s kamošmi po práci, cez víkend nemôže chýbať brunch s cappuccinom a cestou na nákup si zoberieme do ruky karamelové lattéčko. Vidíš sa v tom? A dokážeš povedať o káve viac než len to, že bez nej neprežiješ ani deň? Otestuj sa v našom kvíze nižšie.
A pokiaľ si jeden z tých ľudí, ktorí milujú netradičné kávové prevedenia, máme pre teba perfektný tip. Na čerpačkách OMV teraz nájdeš tri nové sezónne latte z kávy VIVA Costa Rica 100 % Arabica, ktoré sú ako stvorené na zimné obdobie: Cherry Latte, Ube Latte a Caramel Latte.
Ube Latte upúta pozornosť najmä svojou fialovou farbou. Jeho chuť je jemne sladká a pripomína vanilku či oriešky. Caramel Latte je ochutená káva doplnená šľahačkou a karamelovým toppingom. „Čerešničkou“ ponuky je Cherry Latte, ktorého ovocné tóny dopĺňajú kávovú chuť a jemná šľahačka uzatvára netradičný zážitok. 😋
Pri ktorej metóde prípravy sa mletá káva lúhuje v studenej vode niekoľko hodín?
mokka
batch brew
cold brew
Vysvetlenie
Pri cold brew sa káva lúhuje v studenej vode (alebo pri izbovej teplote) po dobu 12 až 24 hodín.
Zdroj:
OMV
410
Aká káva sa tradične pripravuje z jednej tretiny espressa, jednej tretiny horúceho mlieka a jednej tretiny mliečnej peny?
cappuccino
flat white
café au lait
Vysvetlenie
Tradičné cappuccino pozostáva z týchto troch rovnakých dielov. Často sa podáva v menšej šálke s objemom približne 120 až 180 ml.
Zdroj:
Wikimedia Commons/Josh Lim (Sky Harbor)
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Po matchi tu máme nový kávičkársky trend: fialové ube latte. Vieš, čo je ube zač?
Je to typ spiruliny (riasy), ktorá dodáva nápoju špecifickú fialovú farbu.
Ube je japonský názov pre čučoriedkové pyré (z rôznych druhov čučoriedok).
Je to fialová hľuza z juhovýchodnej Ázie.
Vysvetlenie
Ube je názov pre jam (hľuza pripomínajúca sladký zemiak), ktorý je známy svojou charakteristickou farbou. Pochádza z Filipín, kde sa využíva v mnohých rôznych pokrmoch, najmä v dezertoch a nápojoch. Jeho chuť pripomína vanilku, ovocie a orechy. Na OMV si ho vychutnáš ako sladké latte. 😋🍠
Zdroj:
OMV
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Čo dostaneš, ak si objednáš americano?
Silný kávový nápoj, ktorý vzniká tak, že sa do prekvapkanej kávy pridá jeden shot espressa.
Espresso a napenené mlieko v pomere 1:1.
Kávový nápoj, ktorý vzniká zaliatím klasického espressa horúcou vodou.