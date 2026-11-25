Aj malá obec môže mať svetovú architektúru.
Obecná škôlka, z ktorej deti nebudú chcieť ísť domov – takto by sme v stručnosti opísali nový projekt od architektov zo štúdia PROAM ARCHITEKTI pre obec Planá v Juhočeskom kraji, dokončený v priebehu tohto roka.
Novostavba je citlivým, ale sebavedomým vstupom do historického kontextu dedinského námestia. Na relatívne malom pozemku s výmerou 800 štvorcových metrov architekti Václav Štojdl, David Šrom a Duc Pham Ngoc navrhli udržateľný drevený dom, ktorý už na prvý pohľad prezrádza svoj účel – ide o miesto stvorené pre deti, pričom pôsobí trochu tradične, trochu moderne a trochu ako z rozprávky.
Architekti z brnianskeho štúdia rozdelili koncept do dvoch samostatných prevádzkových objektov pre dve detské skupiny. Napriek tomu, že každý z domov má vlastný vizuálny charakter, vedú spolu dialóg a prepája ich spoločná záhrada s ihriskom.
Prvý objekt svojím archetypálnym tvarom, bielou omietkou a tmavou plechovou strechou prirodzene nadväzuje na tradičnú zástavbu a susednú kaplnku. Dominantou je veľké okrúhle okno, ktoré víta prichádzajúcich a zároveň otvára výhľad von.
Druhý dom je ľahkým, moderným kontrastom v prírodnom dreve. Veľké okrúhle okno na prízemí je otočené opačným smerom – priamo do námestia, ku kaplnke a na ihrisko, čím nenútene prepája vnútorný svet detí so životom dediny. Najväčším zážitkom nielen pre deti je strešná terasa s vonkajšou učebňou, z ktorej sa dá spustiť toboganom priamo na ihrisko. Celý priestor funguje ako hravý, plynule prepojený organizmus.
Škôlka v obci Planá s úžitkovou plochou 600 štvorcových metrov nie je len estetickým skvostom – je navrhnutá ako drevostavba z CLT panelov v energeticky nulovom štandarde a dokazuje, že aj v mierke malej obce možno realizovať verejnú budovu s najvyššími nárokmi na ekológiu. Použitie autentických materiálov – od smrekovcového obkladu cez linoleum až po drevené akustické podhľady – vytvára pre najmladšiu generáciu zdravé a inšpiratívne prostredie.
Pozri si detailnú galériu od Petr Polák Studio.