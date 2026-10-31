David Hansstein stojí za značkou Nuance Studios, ktorá prepája grafický dizajn, módu a estetiku subkultúr. S vlastnou tvorbou začal už v rokoch 2017 až 2018, keď svoje grafické návrhy prenášal na tričká s potlačami a výšivkami. V roku 2019 založil Nuance Studios a postupne sa začal venovať aj vlastným strihom, bundám a nohaviciam. 🤩
Dnes značka posiela objednávky do 34 krajín sveta a jej kúsky nosia aj mená ako Ego, Dalyb, Karlo či zahraniční DJs Trym a Alignment. David má pod kontrolou celý proces tvorby, od návrhov a výberu materiálov až po marketing, vizuálnu identitu a odosielanie objednávok.
Jeho rukopis ovplyvňujú metal, rock, grunge, techno a biker kultúra. Medzi charakteristické produkty patria limitované kolekcie s výraznými výšivkami či oversized puffer bundy. Do budúcna chce značku ďalej rozvíjať a expandovať aj na ázijský trh, najmä do Japonska.🤍
REFRESHER ART
David Hansstein stojí za značkou Nuance Studios, ktorá prepája grafický dizajn, módu a estetiku subkultúr. S vlastnou tvorbou začal už v rokoch 2017 až 2018, keď svoje grafické návrhy prenášal na tričká s potlačami a výšivkami. V roku 2019 založil Nuance Studios a postupne sa začal venovať aj vlastným strihom, bundám a nohaviciam. 🤩