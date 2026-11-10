Doživotne odsúdený vrah ušiel z prísne stráženej väznice. Muža z Tennessee, ktorý zakopal svojho kolegu v krabici, naháňali 9 dní

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Nakoniec ho zadržali na poli v úplne inom štáte. V dodávke, ktorú ukradol mal tri zbrane.
Zastrelil kolegu, sexuálne zneuctil jeho telo a potom ho zakopal pod vlastným domom. 28-ročný Američan Jacob Morley si za tento zločin odpykával doživotný trest vo väznici Northwest Correctional Complex v Tennessee. Za mrežami bol od roku 2022 do 25. októbra 2026, keď sa mu podarilo utiecť.
Jacoba Morleyho kryl pri večernom počítaní spoluväzeň, s ktorým sedel na jednej cele. Bachari netušili, že im chýba odsúdený, keď on už preliezal plot väznice. Kým stihli zalarmovať príslušné orgány a políciu, Morley bol už dávno v inom štáte.
- Prečo bachari zalarmovali políciu až po niekoľkých hodinách.
- Ako Jacob Morley už pri zatýkaní v roku 2022 utekal cez hranice štátov.
- Aký odkaz napísal majiteľovi auta, ktoré ukradol na úteku.
- Ako polícia po týždni zistila, kde sa Morley skrýval.
„Kým niekto z dozorcov vôbec stihol zavolať komukoľvek mimo väzenskej správy, bol už v meste Marion v Illinois,“ povedal pre americkú televíziu WSMV okresný prokurátor Tennessee Danny Goodman.
Po väzňovi na úteku pátrali deväť dní. Nakoniec ho našli na poli v Missouri, kde v ukradnutej dodávke zapadol do blata.
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Predtým, ako sa spoločne pozrieme na útek Jacoba Morleyho, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.
Spoluväzeň zaklamal, že v cele sú dvaja
Keď dozorca v nedeľu 25. októbra o 21.30 vykonával večernú kontrolu počtu väzňov, všimol si, že na cele Jacoba Morleyho, v ktorej býval s ďalším spoluväzňom, bolo zatvorené okno. Napriek tomu odsúdených nepožiadal, aby ho otvorili, iba sa opýtal, koľkí sú vo vnútri. Z cely sa ozval mužský hlas, ktorý povedal, že sú dvaja. Dozorca viac nepotreboval, do oficiálneho dokumentu zapísal dvojku a išiel k ďalšej cele, píše WSMV.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo bachari zalarmovali políciu až po niekoľkých hodinách.
- Ako Jacob Morley už pri zatýkaní v roku 2022 utekal cez hranice štátov.
- Aký odkaz napísal majiteľovi auta, ktoré ukradol na úteku.
- Ako polícia po týždni zistila, kde sa Morley skrýval.