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Doživotne odsúdený vrah ušiel z prísne stráženej väznice. Muža z Tennessee, ktorý zakopal svojho kolegu v krabici, naháňali 9 dní
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Doživotne odsúdený vrah ušiel z prísne stráženej väznice. Muža z Tennessee, ktorý zakopal svojho kolegu v krabici, naháňali 9 dní

Doživotne odsúdený vrah ušiel z prísne stráženej väznice. Muža z Tennessee, ktorý zakopal svojho kolegu v krabici, naháňali 9 dní
Zdroj: Wikipedia Commons/@Nyttend
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
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Nakoniec ho zadržali na poli v úplne inom štáte. V dodávke, ktorú ukradol mal tri zbrane.

Zastrelil kolegu, sexuálne zneuctil jeho telo a potom ho zakopal pod vlastným domom. 28-ročný Američan Jacob Morley si za tento zločin odpykával doživotný trest vo väznici Northwest Correctional Complex v Tennessee. Za mrežami bol od roku 2022 do 25. októbra 2026, keď sa mu podarilo utiecť. 

Jacoba Morleyho kryl pri večernom počítaní spoluväzeň, s ktorým sedel na jednej cele. Bachari netušili, že im chýba odsúdený, keď on už preliezal plot väznice. Kým stihli zalarmovať príslušné orgány a políciu, Morley bol už dávno v inom štáte.

V tomto článku si prečítaš:
  • Prečo bachari zalarmovali políciu až po niekoľkých hodinách.
  • Ako Jacob Morley už pri zatýkaní v roku 2022 utekal cez hranice štátov.
  • Aký odkaz napísal majiteľovi auta, ktoré ukradol na úteku. 
  • Ako polícia po týždni zistila, kde sa Morley skrýval.

„Kým niekto z dozorcov vôbec stihol zavolať komukoľvek mimo väzenskej správy, bol už v meste Marion v Illinois,“ povedal pre americkú televíziu WSMV okresný prokurátor Tennessee Danny Goodman. 

Po väzňovi na úteku pátrali deväť dní. Nakoniec ho našli na poli v Missouri, kde v ukradnutej dodávke zapadol do blata. 

Jacob Allen Morley po zadržaní. Jacob Allen Morley fotografie z pátrania. Väznica Northwest Correctional Complex.
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V Refresheri pravidelne prinášame články o najbrutálnejších zločinoch histórie. Viac článkov z tejto série nájdeš tu. Naposledy sme písali o československej sestričke, ktorá drvila novorodencom hlavy, alebo aj o sériovom vrahovi Edmundovi Kemperovi

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Predtým, ako sa spoločne pozrieme na útek Jacoba Morleyho, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka členom Refresher Clubu. Staň sa ním aj ty a užívaj si všetky jeho výhody.

Spoluväzeň zaklamal, že v cele sú dvaja

Keď dozorca v nedeľu 25. októbra o 21.30 vykonával večernú kontrolu počtu väzňov, všimol si, že na cele Jacoba Morleyho, v ktorej býval s ďalším spoluväzňom, bolo zatvorené okno. Napriek tomu odsúdených nepožiadal, aby ho otvorili, iba sa opýtal, koľkí sú vo vnútri. Z cely sa ozval mužský hlas, ktorý povedal, že sú dvaja. Dozorca viac nepotreboval, do oficiálneho dokumentu zapísal dvojku a išiel k ďalšej cele, píše WSMV

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Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Prečo bachari zalarmovali políciu až po niekoľkých hodinách.
  • Ako Jacob Morley už pri zatýkaní v roku 2022 utekal cez hranice štátov.
  • Aký odkaz napísal majiteľovi auta, ktoré ukradol na úteku.
  • Ako polícia po týždni zistila, kde sa Morley skrýval.
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Zdroj: cnn.com, tn.gov, actionnewsjax.com, oxygen.com
Náhľadový obrázok: Williamson County Sheriff Office, Tennessee Department of Correction
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