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Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
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dnes 14. októbra 2026 o 7:31
Čas čítania 10:34

Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa

Príspevky o zdravej strave Jessicu dohnali k ortorexii: Nad tanierom som plakala, schudla 30 kíl a bála sa každého sústa
Zdroj: Archív respondentky Jesiky
Radka Klučárová
Radka Klučárová
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Jessica sa nesnažila schudnúť a nikdy nemala problém so svojou postavou. Chcela sa len viac starať o svoje zdravie.

Jessica sa nesnažila schudnúť a nikdy nemala problém so svojou postavou. Chcela sa len viac starať o svoje zdravie. Prvým impulzom bol domáci test, ktorý absolvovala ako poistenkyňa zdravotnej poisťovne. Prostredníctvom vzorky slín si mohla nechať vypracovať analýzu a následne si v aplikácii pozrieť výsledky aj odporúčania. Tie ju vystrašili.

„Presne si už tie výsledky nepamätám, pretože som sa ich snažila vytesniť. Tuším mi vyšlo, že moje telo nedokáže správne spracovávať niektoré nasýtené tuky, že mám problém s odbúravaním soli alebo môžem mať nábeh na cukrovku. Pri každom bode bolo množstvo negatívnych informácií a odporúčaní. V aplikácii si človek všetko rozklikol a hneď sa dozvedel, čo by nemal robiť alebo jesť. Boli to skôr zákazy. Výsledkov som sa zľakla a začala som si o strave zisťovať viac,“ hovorí Jessica.

Vtedy sa začala viac zaujímať o výživu. Netušila však, že jej snaha získať kontrolu nad vlastným zdravím sa postupne zmení na strach, ktorý ovládne takmer celý jej život. Sociálne siete jej začali ponúkať videá od širokého spektra influencerov a tvorcov, v mnohých z nich však hovorili o údajnej škodlivosti potravín. Postupne vyradila zo svojho jedálnička takmer všetko. Dostala sa do stavu, keď celé dni preplakala, nedokázala zaspať a bez pomoci partnera či mamy niekedy takmer nič nezjedla.

Jesika
Zdroj: Archív respondentky Jesiky

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V tomto článku si prečítaš:
  • Ako sa Jessica dostala do stavu, keď pri tanieri sedela a plakala, pretože nedokázala prehltnúť ani malé sústo.
  • Prečo dokázala stráviť v obchode dve hodiny a odísť len s jednou potravinou.
  • Ako ju strach zo „škodlivých“ potravín priviedol k tomu, že schudla 30 kilogramov a bez pomoci partnera či mamy niekedy takmer nič nezjedla.
  • Prečo si napriek fyzickému vyčerpaniu nedokázala dovoliť jesť a ako jej strach postupne ničil psychiku aj vzťahy s najbližšími.
  • Čo jej pomohlo začať znovu jesť bez pocitu, že si každým sústom ubližuje.

„Tie informácie sa veľmi bili. Jeden človek ti napríklad odporúčal prijímať určité množstvo bielkovín, druhý tvrdil, že by ich malo byť menej. Jeden hovoril, že niektoré bielkoviny sú dobré, iné škodlivé a mala by si sa im vyhýbať, zatiaľ čo ďalší tvrdil niečo úplne iné. Moja hlava postupne nasávala zo všetkého len to, že mi vlastne všetko škodí,“ opisuje Jessica, ktorá ich tvorbu v tom čase vnímala ako autoritu napriek tomu, že mnohí nemali adekvátne vzdelanie ani skúsenosti.

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„Vtedy som ešte vôbec nevnímala, kto tie informácie podáva. Automaticky som si hovorila, že keď má niekto veľa lajkov a sledovateľov a venuje sa výžive, musí mať pravdu,“ priznáva Slovenka, ktorej strach prerástol až do ortorexie.

„Ortorexia nervosa sa používa na označenie nadmerného a neflexibilného zamerania na tzv. ‚zdravé‘, ‚čisté‘ alebo ‚správne‘ stravovanie. Snaha stravovať sa zdravo sa tu stane natoľko výraznou, že začne človeka obmedzovať a ovplyvňovať jeho každodenný život. Napriek tomu, že v súčasnosti ortorexia nie je samostatnou diagnózou porúch príjmu potravy, prináša negatívne dôsledky pre fyzické a psychické zdravie aj celkovú kvalitu života,“ vysvetľuje Mgr. Claudia Krupčíková, liečebná pedagogička, konzultantka v organizácii Chuť žiť.

Podľa odborníčky môže človek postupne venovať jedlu veľké množstvo času a pozornosti, vytvárať si stále prísnejšie pravidlá týkajúce sa toho, čo je správne alebo dovolené a čo už nie, a pociťovať výraznú úzkosť, vinu alebo strach, keď sa od týchto pravidiel odchýli.

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Samotný záujem o zdravú stravu však neznamená problém. Odborníčka vysvetľuje, že je úplne v poriadku zaujímať sa o zloženie potravín, preferovať výživné jedlá alebo sa rozhodnúť pre určitý spôsob stravovania. Rozdiel je podľa nej najmä v miere flexibility a v tom, akú úlohu začne stravovanie v živote človeka zohrávať.

Dnes už Jesika svoj vzťah k jedlu vníma inak. Tvrdí, že je na tom výrazne lepšie, hoci sa nepovažuje za človeka, ktorý má všetky ťažkosti definitívne za sebou.
Dnes už Jesika svoj vzťah k jedlu vníma inak. Tvrdí, že je na tom výrazne lepšie, hoci sa nepovažuje za človeka, ktorý má všetky ťažkosti definitívne za sebou. Zdroj: Archív respondentky Jesiky

„Pri zdravom záujme o stravu dokážeme svoje pravidlá podľa potreby prispôsobiť. Ak napríklad nie je dostupné jedlo, ktoré sme si plánovali, dokážeme zvoliť inú možnosť bez výraznej psychickej nepohody. Pri problematickom vzťahu k jedlu sa, naopak, pravidlá môžu stať veľmi prísnymi a ich porušenie môže vyvolávať silnú úzkosť, vinu alebo potrebu situáciu kompenzovať ďalšími obmedzeniami. Ak potreba stravovať sa ‚správne‘ začne postupne ovládať náš život, už nejde iba o zdravý záujem o stravovanie,“ hovorí Krupčíková.

Jesika Dnes už Jesika svoj vzťah k jedlu vníma inak. Tvrdí, že je na tom výrazne lepšie, hoci sa nepovažuje za človeka, ktorý má všetky ťažkosti definitívne za sebou. Jesika netušila, že jej snaha získať kontrolu nad vlastným zdravím sa postupne zmení na strach, ktorý ovládne takmer celý jej život. Jesika
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Z extrému do extrému

„Predtým som jedla hocičo, bez úplného selektovania. Nedbala som ani na to, či má jedlo vlákninu, koľko obsahuje cukru alebo tuku. Bolo mi to jedno,“ spomína v rozhovore pre Refresher.

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Nešlo pritom nevyhnutne o ľudí s odborným vzdelaním v oblasti výživy. Mnohí podľa nej vychádzali z vlastných skúseností alebo informácií, ktoré si niekde prečítali. Na sociálnych sieťach ich však prezentovali spôsobom, ktorý pôsobil presvedčivo.

Jessice začali vyskakovať aj príspevky, ktoré démonizovali celé skupiny potravín. Niektorí tvorcovia podľa jej spomienok upozorňovali na údajné riziká mliečnych výrobkov, iní porovnávali spracované mäsové výrobky s látkami, o ktorých je známe, že sú karcinogénne.

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  • Ako sa Jessica dostala do stavu, keď pri tanieri sedela a plakala, pretože nedokázala prehltnúť ani malé sústo.
  • Prečo dokázala stráviť v obchode dve hodiny a odísť len s jednou potravinou.
  • Ako ju strach zo „škodlivých“ potravín priviedol k tomu, že schudla 30 kilogramov a bez pomoci partnera či mamy niekedy takmer nič nezjedla.
  • Prečo si napriek fyzickému vyčerpaniu nedokázala dovoliť jesť a ako jej strach postupne ničil psychiku aj vzťahy s najbližšími.
  • Čo jej pomohlo začať znovu jesť bez pocitu, že si každým sústom ubližuje.
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Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
Refresher Club
Bývalá bacharka: Nadriadení ma riešili, pretože som väzňovi nevydala jedlo po záruke. Odsúdení dostávali stravu zo slizkého mäsa
pred 3 dňami
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
Refresher Club
Väčšina finančných poradcov z Instagramu sú falošní milionári, prácou sa neuživia. Aj mne sa smiali, hovorí poradca Filip
pred 4 dňami
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Eva vyrastala ako svedkyňa Jehovova: „Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí“ (Rozhovor)
Refresher Club
Eva vyrastala ako svedkyňa Jehovova: „Je to nebezpečný kult. Rozširujú sa aj v rómskych osadách a zneužívajú ľudí“ (Rozhovor)
7. 10. 2026 8:00
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
Refresher Club
Števka chodí na jablkové brigády do Talianska: Robím aj tri týždne bez prestávky, no za sezónu si zarobím 6 000 eur
pred 2 dňami
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
Refresher Club
Slovenka Agnesa predáva svoj dom v USA: Na daniach platila až 10 000 eur ročne, mladí radšej zostavajú bývať u rodičov (Rozhovor)
27. 9. 2026 7:00
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
Refresher Club
Peter so sestrou varili 2 000 obedov denne v závodnej jedálni, dnes majú bistro v Sabinove. Ľudia nám neverili, že zatvárame
19. 9. 2026 7:00
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25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
Refresher Club
25-ročný Dominik spí na matraci na zemi, nemá auto a investuje stovky eur mesačne: Nechcem byť v 60-ke odkázaný na prácu
4. 10. 2026 7:00
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
Diddy skončil na samotke. Údajné porušenia pravidiel mu môžu skomplikovať prepustenie
3. 10. 2026 17:40