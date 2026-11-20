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Nové formy užívania nikotínu, atraktívne príchute či označenia „bez tabaku“ alebo „prírodné“ môžu u detí a mladistvých vytvárať falošný pocit bezpečia.
Samotné zákazy ich však podľa odborníkov neochránia. Prevencia musí stáť aj na pravdivých, zrozumiteľných a veku primeraných informáciách, vďaka ktorým mladí ľudia dokážu rizikám porozumieť. Dôležitú úlohu pritom zohrávajú aj rodičia, pedagógovia a dospelí, ktorí môžu rizikové správanie včas rozpoznať.
Deti nie sú len menší dospelí. Ich mozog, pľúca a ďalšie orgány sa stále vyvíjajú, preto sú na účinky nikotínu a ďalších návykových látok obzvlášť citlivé. Kým kedysi boli hlavným problémom klasické cigarety, dnes sa medzi mladými objavujú aj e- cigarety, jednorazové vaporizéry, žuvací tabak, nikotínové vrecúška či bylinné výrobky určené na fajčenie.
Hoci môžu pôsobiť nevinne, ich užívanie môže viesť v závažných prípadoch až k stavom vyžadujúcim neodkladnú lekársku pomoc.
„Menia sa formy užívania návykových látok, zdravotné riziko však nezmizlo. Atraktívny dizajn, príchute a nenápadný spôsob užívania môžu u mladých vytvárať dojem, že ide o menej rizikové výrobky. Označenia ako ‚bez dymu‘, ‚bez tabaku‘ alebo ‚prírodný‘ však automaticky neznamenajú, že je výrobok bezpečný,“ upozorňuje MUDr. Táňa Hunáková, pediatrička pôsobiaca na detskom urgentnom príjme a v pediatrickej ambulancii v Banskej Bystrici.
Závislosť môže vzniknúť rýchlo, nikotín zasahuje aj do vývoja mozgu
Nikotín patrí medzi vysoko návykové látky a jeho užívanie je obzvlášť rizikové v detstve a dospievaní, keď sa mozog stále vyvíja. Môže negatívne ovplyvňovať oblasti zodpovedné za pozornosť, učenie, pamäť, reguláciu emócií a kontrolu impulzov.
U mladistvých sa závislosť môže rozvinúť pomerne rýchlo. Prejavuje sa nutkaním opakovane užívať nikotín, postupným zvyšovaním tolerancie a problémom prestať. Pri nedostatku nikotínu sa môžu objaviť podráždenosť, nervozita, úzkosť, poruchy spánku, zhoršená koncentrácia či intenzívna chuť na ďalšiu dávku.
„Závislosť u mladého človeka neznamená len potrebu ďalšej dávky nikotínu. Môže zasahovať do jeho školského výkonu, nálady, rodinných aj sociálnych vzťahov. Mladí ľudia si pritom často neuvedomujú, ako rýchlo sa môže z príležitostného experimentovania stať pravidelné užívanie,“ vysvetľuje MUDr. Hunáková.
Pri pravidelnom fajčení sa môžu objavovať aj kašeľ, dráždenie dýchacích ciest, zhoršená tolerancia fyzickej záťaže či zhoršenie existujúcich respiračných ochorení. Ani vapovanie nie je bez rizika – aerosól z elektronických cigariet môže dráždiť dýchacie cesty a obsahovať ďalšie potenciálne škodlivé látky.
Neznáme látky komplikujú diagnostiku aj liečbu
Ďalším problémom sú výrobky s nejasným alebo nespoľahlivo deklarovaným zložením, dostupné predovšetkým v e-shopoch a automatoch. Pri niektorých akútnych stavoch zdravotníci nemusia vedieť spoľahlivo určiť, akú látku dieťa užilo. Bežné toxikologické skríningové testy totiž nedokážu zachytiť všetky psychoaktívne látky ani ich nové analógy.
„Negatívny toxikologický test ešte nemusí znamenať, že dieťa nie je intoxikované. Pri akútnych stavoch musíme vychádzať predovšetkým z klinických príznakov, informácií o možnom užití látky a dostupných vyšetrení. Ak pacient potrebuje neodkladnú pomoc, nemôžeme čakať na presnú identifikáciu látky. Neznáme zloženie výrobku pritom môže významne sťažiť diagnostiku aj rozhodovanie o liečbe,“ vysvetľuje MUDr. Hunáková.
Nestačí zakazovať, deti potrebujú rozumieť rizikám
Podľa MUDr. Hunákovej je prevencia účinnejšia vtedy, keď mladí ľudia rozumejú tomu, prečo sú pre nich nikotínové a ďalšie psychoaktívne látky nebezpečné.
„Samotné zákazy a strašenie nemusia stačiť. Mladí ľudia potrebujú pravdivé, zrozumiteľné a veku primerané informácie, ale aj priestor na otázky. Dôležité je, aby rozumeli nielen rizikám klasických drog, ale aj novým formám užívania nikotínu a ďalších psychoaktívnych látok. Rovnako potrebujeme vzdelávať rodičov, pedagógov a ďalších dospelých, ktorí môžu rizikové správanie včas rozpoznať,“ hovorí MUDr. Hunáková, ktorá sa prevencii návykových látok venuje aj na prednáškach pre mladých ľudí.
„Naším cieľom nemôže byť iba riešiť zdravotné následky užívania. Musíme predchádzať tomu, aby sa deti k týmto výrobkom vôbec dostali. Každé správne overenie veku pri predaji je jedným z krokov, ktorými môžeme chrániť zdravie detí a mladistvých,“ uzatvára MUDr. Hunáková.