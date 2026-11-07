Partneri doma, kolegovia v práci a spolu doslova 24 hodín denne. Keď Sabina dostala ponuku pracovať v rovnakej realitke ako Adrian, obaja riešili jedinú otázku. Ako to zvládne ich vzťah?
Väčšina párov z reality show chodí po finále z jedného večierka na druhý. Sabi a Adrian mali po skončení šou veľa voľného času, a tak ho využili na cestovanie. Ďalší krok v ich vzťahu prišiel prirodzene, Sabi sa za Adrianom presťahovala do Dubaja. „Ak chceš, aby sa vzťah posúval, nemôžeš byť každý niekde inde,“ hovorí Sabi otvorene.
Adrian mal v Dubaji vybudovanú kariéru v realitnej spoločnosti haus & haus a Sabi sa k nemu postupne pridala. Dnes sú nielen partnermi, ale aj kolegami. „Keď ste spolu fakt 24/7, nie je to vždy jednoduché,“ smeje sa.
Hoci si život v Dubaji užíva, neplánuje tam zostať navždy. V rozhovore porozprávala o živote po reality show, spoločnom bývaní a práci s Adrianom, ale aj o tom, aký je ich vzťah mimo kamier.
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Prečo sa s Adrianom nechceli motať v kolotoči eventov.
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Čo podľa nej zabíja vzťahy z reality show.
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Ako sa skrývali v aute a prečo ju to vlastne bavilo.
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Aké je pracovať s partnerom v jednej kancelárii.
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Či si vie predstaviť celý život v Dubaji.
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Za posledné mesiace sa ti zmenilo takmer všetko. Krajina, práca, vzťah. Ako sa máš?
Mám sa rýchlo, ale dobre. Život v Dubaji veľmi uteká. Navyše tu už máme málo svetla, takže ráno sa zobudím, idem do práce, vrátim sa za tmy a idem spať.
Aklimatizácia mi trvala dlhšie, než som čakala. V Dubaji som už predtým žila, no tentoraz je to iné. Posledné dva roky som si zvykla na Slovensko, takže to bol opäť trochu kultúrny šok. A keďže sa tu stále niečo mení, myslím, že to ešte chvíľu potrvá.
Väčšina párov z reality show po skončení vysielania obieha eventy a skáče z jednej show do druhej. Vy ste zmizli do Dubaja a začali žiť normálny život. Bol to plán?
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Prečo sa s Adriánom nechceli motať v kolotoči eventov.
- Čo podľa nej zabíja vzťahy z reality show.
- Ako sa skrývali v aute a prečo ju to vlastne bavilo.
- Aké je pracovať s partnerom v jednej kancelárii.
- Či si vie predstaviť celý život v Dubaji.