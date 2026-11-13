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Toto sú TOP pánske kabáty nielen na túto sezónu do 300 eur. Kúsky zo Zary, Weekday či Arketu vyzerajú skvelo
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dnes 13. novembra 2026 o 16:04
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Toto sú TOP pánske kabáty nielen na túto sezónu do 300 eur. Kúsky zo Zary, Weekday či Arketu vyzerajú skvelo

Toto sú TOP pánske kabáty nielen na túto sezónu do 300 eur. Kúsky zo Zary, Weekday či Arketu vyzerajú skvelo
Zdroj: COS, Weekday
Richard Balog
Richard Balog
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V závere zoznamu nájdeš aj jeden bonus.

Správne zvolený kabát okamžite pozdvihne aj úplne jednoduchý outfit – či už ním prekryješ elegantný oblek, alebo ho ležérne prehodíš cez pletený sveter či košeľu s tričkom a džínsy. V súčasnosti navyše prvotriedna estetika nemusí zruinovať tvoj rozpočet.

V redakcii sme preskúmali ponuku množstva značiek a online obchodov, aby sme zostavili zoznam TOP pánskych kabátov na sezónu Fall/Winter 2026 s cenou do 300 eur, ktoré perfektne spájajú aktuálne trendy, nadčasový strih a kvalitné materiály, najmä vlnu.

Všetky modely si môžeš kúpiť online aj z pohodlia obývačky – od minimalistických kúskov s logom Zara či H&M, cez výrazné oversized strihy z Weekday, až po rafinovanú eleganciu s rukopisom Massimo Dutti a COS. Na záver sme pridali špeciálny bonus v podobe 100 % vlneného kabáta od značky Suitsupply, ktorý má trochu vyššiu cenovku.

Nájdi si svojho favorita.

Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
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Zara Relaxed Fit Wool-Blend Coat 79,95 €

Zoznam otvára cenovo najdostupnejší model, ktorý nás zaujal, a to od značky Zara.

Kabát v svetlohnedom odtieni „Camel“ je vyrobený zo zmesi vlny (53 %), polyesteru (40 %) a iných materiálov, pričom predstavuje dokonalú rovnováhu medzi uvoľneným mestským štýlom a nadčasovou eleganciou. Má voľný strih s jemne padnutými ramenami a prináša modernú siluetu ideálnu na vrstvenie s klasickou bielou košeľou či hrubým kašmírovým rolákom.

Luxusný vzhľad dopĺňajú tradičné klopové vrecká, čisté línie zapínania na gombíky, dve bočné vrecká a príjemná podšívka. Cena je na úrovni 80 eur.

Zara
Zdroj: Zara

H&M Single-Breasted Coat 109 €

Na nenútenú eleganciu v duchu veľmi populárnej estetiky quiet luxury stavil aj návrhársky tím značky H&M pri tvorbe dlhého kabátu s jednoradovým zapínaním v tmavohnedom odtieni, ktorý má nadčasový vzhľad.

Univerzálny nadčasový kúsok s dĺžkou po kolená je vyrobený z mäkkej plsti s česanou povrchovou úpravou a vyniká voľným strihom a raglánovými rukávmi, vďaka čomu ide o ideálnu voľbu na vrstvenie s mäkkými pletenými svetrami. Premyslené detaily – klasický golier s pútkom na krku, zapínanie na skryté gombíky alebo odnímateľný zaväzovací opasok – prinášajú rôzne možnosti stylingu, zatiaľ čo pútka na manžetách, spevnené predné vrecká a zadný rozparok zaisťujú pohodlie aj praktickosť.

Cena je presne 109 eur.

H&M
Zdroj: H&M

Zara Herringbone Wool Double-Breasted Coat 129 €

Medzi novinkami v ponuke značky Zara nás zaujal aj ďalší kabát, ktorý môže byť základom moderného pánskeho šatníka niekoľko sezón.

Model s dvojradovým zapínaním v elegantnom sivom odtieni je vyrobený zo 100 % vlny a predstavuje nadčasovú krajčírsku precíznosť za cenu 129 eur. Klasický vzor rybej kosti dodáva atraktívnu textúru a hĺbku, zatiaľ čo rovný strih s ostrými špicatými klopami dotvára sebavedomú siluetu. Prepracované detaily, ako sú napríklad gombíkové manžety na rukávoch, výpustkové bočné vrecká alebo praktické vnútorné vrecko, podčiarkujú praktickosť.

Kabát môžeš doplniť košeľou s tričkom a džínsami pre nenútený, ale zároveň neprehliadnuteľný mestský vzhľad.

Zara
Zdroj: Zara

Weekday Oversized Double-Breasted Wool-Blend Coat 179 €

Slovami chvály nebudeme šetriť ani v prípade čierneho kabátu s jemne rebelským rukopisom značky Weekday, ktorá je súčasťou H&M Group.

Kúsok s architektonickou siluetou v oversized strihu s predĺženou líniou po kolená kombinuje zmes vlny (48 %) a syntetických vlákien vrátane polyesteru či polyamidu a vyznačuje sa čistým a kvalitným spracovaním.

Ostro rezané línie, pevná konštrukcia a textúra materiálu dodávajú sofistikovaný charakter, zatiaľ čo dvojradové zapínanie na gombíky, klasický golier s klopami a bočné výpustkové vrecká podčiarkujú premyslený vzhľad, ktorý ľahko zladíš s mäkkými pleteninami aj mikinou.

Cena je 179 eur.

Weekday
Zdroj: Weekday

Weekday Oversized Double-Breasted Wool-Blend Coat 249 €

Prvý kabát v cenovej kategórii nad 200 eur je súčasťou novej kolekcie od značky Weekday a prináša výrazný vzhľad a moderný charakter s nádychom streetwearu.

Novinka v ponuke švédskej značky je vyrobená zo zmesi vlny (51 %) a polyesteru (39 %) s prímesou alpakovej vlny (10 %), ktorá dodáva jemne česaný efekt aj výnimočné tepelné pohodlie. Dizajnu v oversized strihu s predĺženou siluetou dominuje dvojradové zapínanie spojené s praktickým stojatým golierom, ktorý poskytuje skvelú ochranu pred chladom. Bočné výpustkové vrecká a nastaviteľné pútka na manžetách rukávov dodávajú jemnú utilitárnu atmosféru, čo nás baví.

Ako môžeš vidieť na fotografii, kabát v sivo-hnedom odtieni skvelo funguje napríklad s mikinou s kapucňou. Cena je 249 eur.

Weekday
Zdroj: Weekday
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Foto: Zara, H&M, Weekday, The Frankie Shop, Arket, COS, Massimo Dutti, Suitsupply
Náhľadový obrázok: COS, Weekday
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