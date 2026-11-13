Toto sú TOP pánske kabáty nielen na túto sezónu do 300 eur. Kúsky zo Zary, Weekday či Arketu vyzerajú skvelo

V závere zoznamu nájdeš aj jeden bonus.
Správne zvolený kabát okamžite pozdvihne aj úplne jednoduchý outfit – či už ním prekryješ elegantný oblek, alebo ho ležérne prehodíš cez pletený sveter či košeľu s tričkom a džínsy. V súčasnosti navyše prvotriedna estetika nemusí zruinovať tvoj rozpočet.
V redakcii sme preskúmali ponuku množstva značiek a online obchodov, aby sme zostavili zoznam TOP pánskych kabátov na sezónu Fall/Winter 2026 s cenou do 300 eur, ktoré perfektne spájajú aktuálne trendy, nadčasový strih a kvalitné materiály, najmä vlnu.
Všetky modely si môžeš kúpiť online aj z pohodlia obývačky – od minimalistických kúskov s logom Zara či H&M, cez výrazné oversized strihy z Weekday, až po rafinovanú eleganciu s rukopisom Massimo Dutti a COS. Na záver sme pridali špeciálny bonus v podobe 100 % vlneného kabáta od značky Suitsupply, ktorý má trochu vyššiu cenovku.
Nájdi si svojho favorita.
Zara Relaxed Fit Wool-Blend Coat – 79,95 €
Zoznam otvára cenovo najdostupnejší model, ktorý nás zaujal, a to od značky Zara.
Kabát v svetlohnedom odtieni „Camel“ je vyrobený zo zmesi vlny (53 %), polyesteru (40 %) a iných materiálov, pričom predstavuje dokonalú rovnováhu medzi uvoľneným mestským štýlom a nadčasovou eleganciou. Má voľný strih s jemne padnutými ramenami a prináša modernú siluetu ideálnu na vrstvenie s klasickou bielou košeľou či hrubým kašmírovým rolákom.
Luxusný vzhľad dopĺňajú tradičné klopové vrecká, čisté línie zapínania na gombíky, dve bočné vrecká a príjemná podšívka. Cena je na úrovni 80 eur.
H&M Single-Breasted Coat – 109 €
Na nenútenú eleganciu v duchu veľmi populárnej estetiky quiet luxury stavil aj návrhársky tím značky H&M pri tvorbe dlhého kabátu s jednoradovým zapínaním v tmavohnedom odtieni, ktorý má nadčasový vzhľad.
Univerzálny nadčasový kúsok s dĺžkou po kolená je vyrobený z mäkkej plsti s česanou povrchovou úpravou a vyniká voľným strihom a raglánovými rukávmi, vďaka čomu ide o ideálnu voľbu na vrstvenie s mäkkými pletenými svetrami. Premyslené detaily – klasický golier s pútkom na krku, zapínanie na skryté gombíky alebo odnímateľný zaväzovací opasok – prinášajú rôzne možnosti stylingu, zatiaľ čo pútka na manžetách, spevnené predné vrecká a zadný rozparok zaisťujú pohodlie aj praktickosť.
Cena je presne 109 eur.
Zara Herringbone Wool Double-Breasted Coat – 129 €
Medzi novinkami v ponuke značky Zara nás zaujal aj ďalší kabát, ktorý môže byť základom moderného pánskeho šatníka niekoľko sezón.
Model s dvojradovým zapínaním v elegantnom sivom odtieni je vyrobený zo 100 % vlny a predstavuje nadčasovú krajčírsku precíznosť za cenu 129 eur. Klasický vzor rybej kosti dodáva atraktívnu textúru a hĺbku, zatiaľ čo rovný strih s ostrými špicatými klopami dotvára sebavedomú siluetu. Prepracované detaily, ako sú napríklad gombíkové manžety na rukávoch, výpustkové bočné vrecká alebo praktické vnútorné vrecko, podčiarkujú praktickosť.
Kabát môžeš doplniť košeľou s tričkom a džínsami pre nenútený, ale zároveň neprehliadnuteľný mestský vzhľad.
Weekday Oversized Double-Breasted Wool-Blend Coat – 179 €
Slovami chvály nebudeme šetriť ani v prípade čierneho kabátu s jemne rebelským rukopisom značky Weekday, ktorá je súčasťou H&M Group.
Kúsok s architektonickou siluetou v oversized strihu s predĺženou líniou po kolená kombinuje zmes vlny (48 %) a syntetických vlákien vrátane polyesteru či polyamidu a vyznačuje sa čistým a kvalitným spracovaním.
Ostro rezané línie, pevná konštrukcia a textúra materiálu dodávajú sofistikovaný charakter, zatiaľ čo dvojradové zapínanie na gombíky, klasický golier s klopami a bočné výpustkové vrecká podčiarkujú premyslený vzhľad, ktorý ľahko zladíš s mäkkými pleteninami aj mikinou.
Cena je 179 eur.
Weekday Oversized Double-Breasted Wool-Blend Coat – 249 €
Prvý kabát v cenovej kategórii nad 200 eur je súčasťou novej kolekcie od značky Weekday a prináša výrazný vzhľad a moderný charakter s nádychom streetwearu.
Novinka v ponuke švédskej značky je vyrobená zo zmesi vlny (51 %) a polyesteru (39 %) s prímesou alpakovej vlny (10 %), ktorá dodáva jemne česaný efekt aj výnimočné tepelné pohodlie. Dizajnu v oversized strihu s predĺženou siluetou dominuje dvojradové zapínanie spojené s praktickým stojatým golierom, ktorý poskytuje skvelú ochranu pred chladom. Bočné výpustkové vrecká a nastaviteľné pútka na manžetách rukávov dodávajú jemnú utilitárnu atmosféru, čo nás baví.
Ako môžeš vidieť na fotografii, kabát v sivo-hnedom odtieni skvelo funguje napríklad s mikinou s kapucňou. Cena je 249 eur.