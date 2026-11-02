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Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike
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Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Xiaomi.
dnes 2. novembra 2026 o 11:00
Čas čítania 4:04
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Xiaomi má celý november výpredaj so zľavami do 40 %. Ušetri na spotrebičoch do domácnosti aj smart technike

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Čas na nový vysávač či slúchadlá?

Riešiš update tech vybavenia alebo spotrebičov vo svojej domácnosti a hľadáš spôsob, ako ušetriť? Keďže ide o finančne náročnejšie nákupy, vyhni sa impulzívnej kúpe a počkaj radšej na výpredaj. V Xiaomi od 2. novembra do 30. novembra prebiehajú aktuálne zľavy až do výšky 40 %.

Vybrali sme preto niekoľko produktov, ako napríklad kuchynské spotrebiče, tech doplnky alebo pomôcky na upratovanie. Zoznam produktov je naozaj dlhý, takže sme sa ním prescrollovali za teba a vybrali sme niekoľko produktov, ktoré sú aktuálne s lepšou cenovkou.

Xiaomi Smart Air Fryer

Kto má doma dobrú teplovzdušnú fritézu, ti potvrdí, že je to game-changer pri varení. Najmä ak nemáš čas stáť pravidelne pri sporáku. Tento model od Xiaomi disponuje 360° ohrevom, takže jedlo nemusíš obracať. Výhodou je tiež teplotný rozsah 40 °C – 220 °C, čo ti umožňuje pripraviť sušené ovocie, rozmraziť mäso, piecť keksíky alebo uvariť grilované kurča a zemiaky.

Fritéza je prepojená s appkou Xiaomi Home, čo ti umožňuje využívať viac ako 100 predpripravených receptov, plánovať varenie až na 24 hodín dopredu a využiť ovládanie hlasom.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L White EU

Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro

Bezdrôtový tyčový vysávač je už bežná záležitosť – model Mijia má však dve funkcie, ktoré si zaslúžia tvoju pozornosť. Dizajn je navrhnutý tak, aby minimalizoval zamotávanie vlasov, takže nebudeš musieť vystrihávať vlasy z rotačnej kefy vysávača každú chvíľu. Druhým bonusom je prevádzková doba až 90 minút.

Čerešničkou na torte je otvorený dizajn podlahovej kefy, ktorý jej umožňuje tesne priliehať k stenám a podlahovým lištám, vďaka čomu odstráni usadený prach a nečistoty aj z tých najťažšie dostupných miest len jedným ťahom.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi
Mijia Vacuum Cleaner 4 Pro

Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank5000 15W

Táto ultra-tenká magnetická powerbanka má elegantné kovové telo, je hrubá len 6 mm a váži iba 98 g. Je kompatibilná s iPhonom s funkciou MagSafe, ale aj Android zariadeniami s podporou Qi2. Nabíjačka je dostupná v troch farebných prevedeniach.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi
Xiaomi UltraThin Magnetic Power Bank5000

REDMI Headphones Neo

Najväčší bonus vzhľadom na pomer cena/výkon? V týchto slúchadlách môžeš využívať režim aktívneho potlačenia hluku (ANC), ktoré účinne potláča okolitý šum mestskej dopravy či rušivý hluk v kancelárii až o 42 dB. Úroveň odhlučnenia sa dá nastaviť manuálne z troch dostupných režimov alebo ako adaptívne potláčanie hluku, ktoré sa automaticky prispôsobí okolitým podmienkam.

Slúchadlá dokážu počas hovorov potlačiť hluk vetra s rýchlosťou až do 5 m/s, čím taktiež zlepšujú kvalitu hovorov v zhoršených okolitých podmienkach. Baterka vydrží 72 hodín na jedno nabitie. Vďaka podpore rýchleho nabíjania stačí len 10 minút na nabíjačke, čím získaš 5 hodín nepretržitého počúvania. Sú dostupné v pieskovej a čiernej farbe.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi
REDMI Headphones Neo

Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush

Elektrická zubná kefka nemusí stáť stovky eur. Kefka Xiaomi má inovatívny sonický motorček, dosahuje až dvojnásobný uhol výkyvu hlavice, čím poskytuje väčší rozsah oscilácie a umožňuje dosiahnuť do ťažko prístupných a slepých miest stoličiek.

Po dvoch minútach čistenia 4-zónový indikátor poskytne rýchlu analýzu a oranžová kontrolka napovie, ktorá oblasť nebola dobre vyčistená a vyžaduje si dôkladnejšie dočistenie. Batéria môže vydržať až 180 dní, v závislosti od zvoleného režimu.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Oscillation Electric Toothbrush

Xiaomi TV A Pro 55 2026

Xiaomi TV A Pro 55 (2026) ponúka za svoju cenovku prekvapivo veľa. Na 55-palcovej QLED obrazovke so 4K rozlíšením a HDR vyniknú farby aj detaily, či už pozeráš nový seriál alebo film vo filmovom režime, ktorý zachová obraz tak, ako ho zamýšľal režisér.

Vďaka Google TV máš všetky streamovacie appky na jednom mieste, obsah si pošleš aj priamo z mobilu a o zvuk sa postarajú reproduktory s Dolby Audio a DTS:X. Na večerný gaming poteší aj režim Game Boost, ktorý pri hraní cez HDMI zabezpečí plynulejší pohyb.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi
Xiaomi TV A Pro 55

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Cenovka je síce vyššia, ale ide skôr o investíciu do domácnosti, ktorú využiješ pravdepodobne denne. Je to doteraz najvýkonnejší vysávač od Xiaomi, popri vysávaní zároveň aj mopuje a vďaka vysúvacím ramenám vyčistí aj rohy a okraje pri stenách, s ktorými mávajú roboti problém.

Prah do 6 cm prejde bez zaváhania, pod nízky nábytok sa vďaka zasúvaciemu laseru dostane od výšky 9,3 cm a AI kamera ho naučila obísť káble, papuče aj ponožky pohodené na zemi. Po upratovaní sa vráti do stanice, ktorá mop vyperie horúcou vodou, vysuší a sama vysype prach do vrecka, ktoré stačí meniť zhruba raz za dva a pol mesiaca.

Cez aplikáciu ho spustíš na diaľku, a keď si v práci, môžeš cez kameru skontrolovať, čo doma robí tvoj pes či mačka.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Robot Vacuum 6 Max

Xiaomi Smart Camera C701 

Chceš skontrolovať svojho domáceho miláčika, keď si v práci, alebo zabezpečiť svoju domácnosť pred nežiaducimi návštevníkmi? Kamera vďaka profesionálnemu snímaču nahráva krištáľovo čistý obraz vo vysokom 4K rozlíšení a tiež zachytí farebný obraz aj pri slabom osvetlení. Prechod do čiernobieleho nočného režimu tak nastane neskôr v priebehu dňa.

AI funkcie rozpoznajú dieťa či zviera – kamera odošle notifikáciu v reálnom čase, keď zaznamená špecifické udalosti, ako napríklad plač dieťaťa alebo pohyb domácich zvierat.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Smart Camera

Xiaomi Watch S5 46mm

  • od 134,89 €  (174,50 €) (cena sa líši podľa farebného prevedenia)

Telo z nerezovej ocele váži len 46 gramov, na ostrom AMOLED displeji si vyberieš z množstva ciferníkov a batéria vydrží zhruba dva týždne bežného používania, pri šetrnejšom režime až 21 dní.

Športovci ocenia viac ako 150 režimov, presnejšiu GPS, offline mapy s navigáciou alebo funkciu bežeckého trénera. Sledovanie spánku a zdravotných dát je samozrejmosť. Umožňujú platbu kartou Visa či Mastercard. Okrem čiernej sú dostupné aj v striebornej a keramickej modrej.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Watch S5 46mm

Xiaomi Electric Scooter 6 Lite

Kolobežka je ideálna na rýchle a krátke presuny po meste – na jedno nabitie vydrží 25 km. Motor s výkonom až 500 W ju vytiahne aj do mierneho kopca, odpruženie predného kolesa zjemní jazdu cez spomaľovače či rozbitý asfalt. Vydrží aj jazdu v daždi, pretože konštrukcia je odolná voči striekajúcej vode a batéria má zvýšenú ochranu aj proti silnejšiemu prúdu vody. Jednoducho ju prepojíš s appkou Xiaomi Home.

Xiaomi
Zdroj: Xiaomi
Xiaomi Electric Scooter 6 Lite
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